Un nuevo estudio advierte que la mayoría de los alimentos para bebés que se venden en Estados Unidos son ultraprocesados. La investigación, publicada el miércoles 11 de febrero en la revista científica Nutrients, analizó productos disponibles en los principales supermercados del país. Según el informe del Instituto George para la Salud Global, el 71% de los alimentos infantiles evaluados contenían ingredientes altamente procesados y aditivos. El análisis se centró en 651 productos para bebés y niños pequeños vendidos en las diez cadenas de supermercados más grandes de EE. UU.

“La infancia es un momento crítico para moldear los hábitos alimentarios de por vida; introducir a los bebés a alimentos demasiado dulces, salados y llenos de aditivos puede sentar las bases de preferencias poco saludables que se extienden más allá de la niñez”, afirmó la autora del estudio, Elizabeth Dunford, profesora adjunta de Nutrición en la Universidad de Carolina del Norte.

“También sabemos que el alto consumo de alimentos ultraprocesados en niños está relacionado con enfermedades cardíacas y metabólicas más adelante en la vida, por lo que es mejor evitar introducirlos desde el principio”, agregó.

Los investigadores encontraron una alta presencia de aditivos, azúcares y sodio en productos dirigidos a la infancia. (Foto referencial: Freepik)

Los investigadores utilizaron el sistema de clasificación NOVA, que agrupa los alimentos según el grado y propósito del procesamiento industrial. El estudio concluyó que los productos más procesados suelen ser más baratos, prácticos y muy atractivos al paladar, pero con menor valor nutricional que los alimentos frescos o mínimamente procesados.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue la presencia masiva de aditivos. Estos ingredientes aparecieron en el 71% de los productos analizados. Los potenciadores de sabor estuvieron presentes en el 36%, mientras que espesantes, emulsionantes y colorantes se encontraron en cerca de una quinta parte de los alimentos infantiles. En total, se identificaron más de 105 aditivos distintos.

Dunford dijo a CNN que quedó “sorprendida” al descubrir que en muchos productos el ingrediente principal “no era una fruta o una verdura, sino uno o más aditivos”. Asimismo, señaló que “el sistema digestivo de los bebés no está completamente desarrollado para manejar estos aditivos como lo haría el estómago de un adulto”.

Expertos recomiendan a los padres revisar cuidadosamente las etiquetas antes de comprar. (Foto referencial: Freepik)

El estudio también alertó que los alimentos ultraprocesados contenían el doble de azúcar que las opciones menos procesadas, además de más sodio y mayor densidad calórica.

Ante este panorama, Dunford recomendó a los padres revisar cuidadosamente las etiquetas: “Se necesitan con urgencia etiquetas más claras y regulaciones específicas para los alimentos infantiles. Hasta entonces, revisar la lista de ingredientes es una de las mejores formas de identificar los productos altamente procesados; si ves un ingrediente que no reconoces, probablemente sea mejor dejarlo en el estante”.

Qué debe incluir la dieta de un bebé

Según el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD), durante los primeros seis meses de vida, la principal fuente de nutrición para un bebé debe ser leche materna o fórmula infantil. La leche materna aporta calorías, nutrientes y anticuerpos que ayudan a proteger al bebé de infecciones y apoyan su crecimiento, y los expertos recomiendan seguir con esta alimentación exclusiva hasta alrededor de los 6 meses de edad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que, alrededor de los 6 meses, cuando el bebé está listo para alimentos sólidos (puede sentarse con apoyo y mover comida a la parte posterior de la boca), se pueden introducir alimentos complementarios nutritivos además de la leche. Estos incluyen purés o triturados de verduras, frutas, carnes, cereales fortificados y lácteos suaves como yogur o queso, que aportan hierro, proteínas y otros nutrientes.

A medida que el bebé crece hacia los 9–12 meses, su dieta puede volverse más variada, con pequeñas porciones de alimentos blandos de diferentes grupos alimenticios. La variedad ayuda a asegurar que obtenga vitaminas, minerales, hierro y energía, al mismo tiempo que sigue recibiendo leche como parte de su alimentación diaria.

