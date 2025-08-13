Después de 17 días, el inmigrante cubano Pedro Lorenzo Concepción puso fin a la huelga de hambre que realizó al estar recluido en Alligator Alcatraz , como forma de protesta por su arresto a manos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque esto puede parecer una resolución positiva, la experiencia que vivió durante su reclusión en este famoso centro de detención te sorprenderá.

Desde que supo que estaría detenido en el polémico centro de Everglades, él solicitó que sea removido inmediatamente al Centro de Procesamiento Krome, Florida. Sabía qué le esperaba, ya que numerosos inmigrantes realizaron denuncias de los tratos inhumanos que se brindan en Alligator Alcatraz .

Los “maltratos” que recibía fueron los detonantes para iniciar una huelga de hambre. Si bien accedieron a su petición, el ciudadano cubano aún siente que el proceso de recuperación tomará más tiempo de lo que imaginó en un principio.

“Fueron 17 días que estuve sin comer. Traté de comer. Poco a poco voy ahora tratando de incorporarme al alimento y eso”, fueron las palabras de Pedro a Univision Noticias.

Pedro Lorenzo conversó en exclusiva con Univision Noticias sobre su estancia en el centro de procesamiento Krome. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Al realizar una comparación del trato que brindan ambos centros de detención, Pedro Lorenzo tiene bien en claro en qué lugar prefiere estar. No tiene duda alguna de su elección.

“No me puedo quejar. Aquí (Krome) es una cosa diferente por completo. Alcatraz es un mundo que no hay humanidad, no hay derechos humanos. Ahí te brindan mal trato todo el tiempo. Psicológicamente y físicamente a la gente la maltratan”, declaró.

Inmigrantes recluidos en Alligator Alcatraz han denunciado "tratos inhumanos". (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

¿Por qué Pedro Lorenzo realizó huelga de hambre?

El ciudadano cubano fue detenido el pasado 8 julio cuando asistió a una oficina de ICE en Miramar. Pedro acudía regularmente debido a un antecedente penal que cargaba en su contra. Si bien cumplió su condena y se estableció en Estados Unidos, su estatus migratorio no mejoró.

El gobierno estadounidense intentó deportarlo en dos ocasiones, pero su país natal Cuba no lo aceptó. Esta incertidumbre y estar recluido en Alligator Alcatraz lo obligó a que tome la radical decisión de no ingerir ningún tipo de alimento.

El gobierno de Estados Unidos quiso deportar a Pedro Lorenzo a Cuba en dos ocasiones, pero sin éxito. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!