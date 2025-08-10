Muchos inmigrantes no han sido los mismos desde que fueron recluidos en distintos centros de detenciones, debido a las estrictas políticas migratorias de la Administración Trump. En esta ocasión, quiero compartirte la experiencia terrorífica vivida por uno de dos hermanos mexicanos que estuvieron arrestados en Alligator Alcatraz .

Se trata de Carlos (26) y Oscar Gonzáles (30), quienes fueron detenidos en Orlando, Florida, por una infracción de tránsito. Carlos posee una visa de turista para estar legal en Estados Unidos, mientras que Óscar está casado con una ciudadana americana. Pese a ello, fueron arrestados.

Por un momento, les informaron que serían trasladados a Miami. Supusieron que el viaje tardaría entre 3 a 4 horas, pero fue mucho más largo de lo que imaginaron.

“Uno pensaría, bueno, de Orlando a Miami son tres a cuatro horas, pues no. Se convirtieron en 24 horas, en donde te tienen esposado, pies y manos, con el aire acondicionado súper frío, como una congeladora”, contó Carlos Gonzáles a Univision Noticias.

En ningún momento imaginaron que serían trasladados a Alligator Alcatraz, lugar donde comenzaría su pesadilla. Si bien escucharon los tratos inhumanos que recibían los reclusos, Carlos contó que la experiencia “fue mucho peor”.

Carlos Gonzáles contó lo que vivió durante su estancia en Alligator Alcatraz. (Crédito: Univision Miami / YouTube)

“Una vez ingresado, entras y te dicen que te quites la ropa, y te dan un uniforme. Terminando de uniformarte, te vuelven a esposar de pies y manos, te hacen sentarte y ahí es cuando te amarran al suelo, a unos ganchos que tienen en el suelo, donde ya no puedes moverte”, dijo.

Tenían problemas hasta para comer

En su conversación con el medio citado, Carlos Gonzáles explicó que era sumamente complicado comer porque no podían usar sus propias manos. “(Los policías) decían que no, que no podían hacerlo, que estábamos detenidos y que así teníamos que comer”, contó.

Carlos contó a Univision que tenían muchas dificultades para comer. (Crédito: Univision Miami / YouTube)

No era lo único. También comentó que, para ir a los servicios higiénicos, debían ingeniárselas para trasladarse, pues se encontraban “amarrados de pies y manos”. Incluso, se duchaban cada tres o cuatros días.

“No tienes acceso a saber si era de día y noche. Todo el tiempo estás con las luces encendidas”, finalizó Carlos.