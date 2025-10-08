Hay historias que te dejan con una sensación de decepción al descubrir que se cometió una injusticia y más aún cuando no llegan a tener un final del todo feliz. Hoy te traigo un caso que viene acaparando la atención en Estados Unidos. Se trata de Subramanyam Vedam, un inmigrante y residente de Pensilvania de 64 años quien pasó 43 años preso por un delito del que acaba de ser absuelto; sin embargo, un día después de que obtuvo su libertad fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Aquí los detalles que se conocen mientras enfrenta un nuevo desafío: la deportación.

Conocido como “Subu” era el principal sospechoso de un asesinato ocurrido hace décadas en el condado de Centre, el mismo que lo llevó a estar en prisión, pero el viernes pasado fue liberado, pocos días después de que la fiscalía se negara a iniciar un nuevo juicio.

Sin embargo, la sensación de poder retomar su vida en Estados Unidos se apagó cuando agentes federales de ICE lo capturaron “inmediatamente” debido a una orden de detención migratoria emitida en 1988. Ahora se encuentra recluido en el Centro de Procesamiento de ICE de Moshannon Valley, en el condado de Clearfield, en Pensilvania.

Vedam fue condenado en 1980 por el asesinato de Thomas Kinser, cuando ambos tenían 19 años. (Foto: captura @CBS21News / YouTube)

Estuvo cuatro décadas tras las rejas por un error judicial

Subramanyam Vedam fue condenado en 1980 por el asesinato de Thomas Kinser, cuando ambos tenían 19 años. Durante años él sostuvo su inocencia porque nunca se halló el arma homicida y se le inculpó porque la bala que se usó era de un calibre similar a un arma que él compró.

Según informan desde Newsweek, en 2021 surgieron documentos que mostraban que la fiscalía había ocultado evidencia que lo exoneraba, incluyendo notas que indicaban que la bala hallada no coincidía con el arma en cuestión. No fue hasta agosto de 2025 que un juez determinó que se violó su derecho al debido proceso y anuló la condena.

Un día después de recuperar la libertad, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). (Foto: captura @CBS21News / YouTube)

ICE lo detuvo un día después de salir en libertad

La alegría no llegó a ser plena por su liberación, ya que Vedam fue detenido un día después de salir de prisión, esta vez por agentes de ICE. Según The Centre Daily Times, para las autoridades cuenta con antecedentes que lo hacen “deportable bajo la ley migratoria vigente”.

Su abogada Ava Benach, declaró a Newsweek que su cliente “no es un criminal de carrera ni un traficante de drogas”, como afirmó ICE. “Pasó 43 años en prisión por un crimen que no cometió. Deportarlo ahora sería otra forma de injusticia”, señaló sobre el hombre que llegó a Estados Unidos cuando tenía nueve meses y era residente permanente legal.

