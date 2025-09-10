Con tan solo 18 años, Selvin, un ciudadano guatemalteco, ya sabe lo que es estar tras las rejas. A mediados de julio del presente año, fue detenido por agentes migratorios mientras compraba ropa en una tienda cercana a un Home Depoat en Sacramento. Esto provocó que termine en prisión, pero fue liberado después de dos meses y ahora ha decidido contar su experiencia.

Este adolescente aún recuerda el momento en que los oficiales de ICE aparecieron inesperadamente en esta tienda. Si bien intentó lo posible por escapar, tuvo la mala fortuna de ser interceptado.

“Traté de correr como 10 pasos. Me pusieron la rodilla (sobre el cuello) en el piso”, fue su relato al medio Univision.

Selvin quiso narrar cómo fue su detención cuando aparecieron los agentes de ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Después de ello, el joven fue trasladado a un centro de detención mientras se resuelve su proceso migratorio. Sin embargo, nunca imaginó que durante su reclusión sería una experiencia que no podrá olvidar con facilidad.

Selvin cuenta que la temperatura en esta prisión era extremadamente fría y que debía dormir en el suelo. Solo le habían entregado un aluminio para contrarrestar el frío que sentía su cuerpo. También añadió que no tuvo una alimentación adecuada.

“Teníamos hambre. Solo nos dieron un burrito de frijol. Me dio calentura y me dolía todo el cuerpo. Me sentí débil”, declaró.

Si bien fue liberado, Selvin tiene un grillete electrónico en su tobillo izquierdo. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Duró aproximadamente un año en Estados Unidos

Selvin tomó la difícil decisión de abandonar Guatemala en 2024 para llegar a Estados Unidos, huyendo de la violencia que existía en su país natal. Dado que en ese momento aún era un menor de edad, fue aceptado para tramitar su solicitud de asilo .

Tuvo muchos sueños por cumplir, pues consideró que en este país obtendría mejores oportunidades, pero no imaginó que él formaría parte de inmigrantes arrestados sin cometer algún delito.

“Simplemente agarran gente inocente que anda trabajando. Me encontré con varios señores y ellos estaban llorando diciendo que dejaron a sus hijos pequeños”, dijo.

Ahora, el adolescente de 18 años posee un grillete electrónico en su tobillo izquierdo y tendrá una audiencia con autoridades de inmigración en pocos días. Pese a ello, intentará seguir su rutina como de costumbre.

