Los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están ocasionando que distintas familias rompan la ilusión de cumplir el sueño americano y retornen a su país natal. En esta oportunidad, te quiero contar el caso de un ciudadano venezolano, quien fue deportado tras permanecer bajo arresto durante 82 días.

Este es el caso de Leonardo, cuya tranquilidad se terminó a fines de mayo. Él había acudido a una cita de migración en una corte de Santa Ana, California, debido a su solicitud de asilo. Sin embargo, las autoridades migratorias lo detuvieron.

Esto significó que esté separado de su esposa, Aneisa Escalante, y su hija recién nacida. Fue un duro golpe emocional para Leonardo, pues no imaginaba seguir separado de su familia. Él estuvo bajo custodia en Los Ángeles, Victorville y finalmente en Puerto Isabel.

Leonardo fue detenido por ICE cuando acudió a su cita de asilo en Santa Ana, California. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Su esposa se autodeportó junto a su hija

Cuando se enteró que su pareja estaba bajo custodia de ICE , Aneisa imaginó lo peor: su esposo terminaría deportado. Fue una premonición, ya que se hizo realidad.

“Fue un proceso traumático la verdad. Pensando que estás haciendo las cosas bien y, de repente, sin ningún motivo justificable te hacen todo lo que nos hicieron a nosotros, particularmente a él. Fue bien traumático y doloroso”, dijo a Noticias Telemundo.

Esta situación le obligó a que tome la decisión de que realice su petición de salida voluntaria junto a su hija a Venezuela. Si bien intentó lo posible para mantenerse en Estados Unidos y adaptarse a esta nueva realidad, no pudo sobrellevarlo.

Leonardo se pudo reencontrar con su familia en Venezuela. Están buscando a qué país emigrar. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

“Esto te hace más fuerte, ¿sabes? Esto te da más fortaleza para seguir adelante. No tienes que detenerte por lo que pase; tienes que aprender las cosas y avanzar. Yo me llevo eso", contó.

Actualmente, esta familia se encuentra en el territorio venezolano. Sin embargo, están decidiendo a qué país emigrar para buscar mejores oportunidades económicas.

