Recientemente, la Patrulla Fronteriza ejecutó un operativo migratorio en el sureste de Chicago con el propósito de detener a aquellos extranjeros que no poseen documentación legal. Esto ocasionó que exista la presencia de manifestantes expresando su rechazo ante las redadas; sin embargo, esto no resultó como se esperaba. Ante ello, un residente de la zona explicó lo que ocurrió.

El medio Univision Chicago entrevistó a Javier, un hombre que presenció el enfrentamiento entre ambos bandos. Según lo relatado por este ciudadano inmigrante, nunca había visualizado algo similar durante su estancia en Estados Unidos.

“Fue algo terrible. Es primera vez que yo quiero participar en esto porque quería ver qué es, la realidad de lo que se siente estar en frente de los oficiales”, expresó.

El participante solicitó a otros manifestantes que traten de protestar de manera pacífica y no caer ante las intenciones de los efectivos migratorios, ya que sería motivo suficiente para que éstos procedan a detenerlos.

Javier se animó a relatar lo que exactamente ocurrió durante este enfrentamiento entre agentes de inmigración y manifestantes. (Crédito: Univision Chicago/YouTube)

Asumió el riesgo

Como te indiqué anteriormente, Javier participó por primera vez en estas manifestaciones contra ICE . Era consciente del riesgo que asumía, pues podría terminar detenido o herido. Sin embargo, afirmó que sentía la necesidad de expresar su frustración ante los constantes arrestos.

Los agentes federales de inmigración están realizando continuamente operativos en Chicago. (Foto: Erin Hooley / AP) / Erin Hooley

“Es triste lo que está pasando. Yo tengo 40 años viviendo en este país (Estados Unidos) y jamás en mi vida había visto algo como ahora”, declaró el hombre latino al medio citado.

Como último pedido, Javier incentivó a otros inmigrantes de origen latino que se unan a la causa y así protestar contra las redadas realizadas por ICE. Fundamenta que la unión es importante para promover el soporte a la comunidad latina.