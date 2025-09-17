Desde que se iniciaron los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , miles de inmigrantes indocumentados han sido arrestados y, en algunos casos, deportados a sus respectivos países, pero se han revelado historias de lo que realmente es vivir esta travesía. En esta ocasión, te compartiré el caso de Ricardo Quintana, un ciudadano peruano que contó su experiencia al estar recluido en el Camp East Montana, situado en Texas.

Este ciudadano tuvo la mala fortuna de ser detenido por los agentes federales. Él sabía lo que le esperaba: permanecer en prisión hasta ser liberado o ser expulsado de Estados Unidos. Cada día que pasaba, la tristeza y el temor se apoderaban de él.

“Te tiran al piso en una colchoneta de cinco centímetros, sin almohada, con veinte reclusos más y encerrado las 24 horas”, contó a Noticias Telemundo.

Ricardo Quintana estuvo 24 días recluido en el Camp East Montana, tiempo suficiente para solicitar su deportación. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Ante las condiciones que presentaba esta prisión ubicada en El Paso, Ricardo no soportó más y solicitó su deportación voluntaria . En total, duró tan solo 24 días como prisionero. Si bien fueron pocas semanas a comparación de otros inmigrantes que estuvieron recluidos por meses, lo calificó como una ‘pesadilla’.

“En las noches, era una locura. Yo he dormido, desde que me detuvieron, cuatro horas diarias porque los presos se quedan gritando. Yo no soportaba más la cárcel”, relató.

Ahora, Ricardo Quintaba regresó a su país natal y nuevamente está junto a su familia. Si bien fue un momento traumático que vivió en la etapa final de su estancia en Estados Unidos, considera que tomó la mejor decisión.

Ricardo Quintana ahora está en Perú. Se reencontró con su familia. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Un total de 60 regularidades en el Camp East Montana

Aunque este centro de detención para inmigrantes situado en Fort Bliss, Texas, está operando desde hace 50 días, ya cuenta con decenas de violaciones de estándares federales, según un reporte de Washington Post.

Entre las principales, se resaltan atención médica deficiente, falta de supervisión para pacientes psiquiátricos, entrega de alimentos no comestibles, y ausencia de mecanismos efectivos para que los detenidos puedan comunicarse con sus abogados y familiares.