Partes del aeropuerto internacional de Kansas City, en Missouri, fueron evacuadas luego de que se reportara una posible amenaza. Las autoridades activaron protocolos de seguridad y pidieron a los viajeros abandonar ciertas áreas del terminal mientras se evaluaba la situación. La alerta llevó a que cientos de pasajeros salieran del edificio con su equipaje, mientras las autoridades investigaban lo ocurrido.

Durante el operativo, los vuelos hacia y desde el aeropuerto fueron detenidos temporalmente y el tráfico terrestre que se dirigía al aeropuerto fue desviado.

“El Departamento de Aviación de Kansas City está al tanto de una situación en el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI). Como medida de precaución, el departamento ha evacuado secciones del terminal del aeropuerto”, informó el aeropuerto en una publicación en redes sociales el domingo alrededor de las 12:40 p.m. hora local.

Como medida de seguridad, los vuelos fueron detenidos temporalmente y el tráfico hacia el aeropuerto fue desviado. (Foto referencial: AFP)

Las autoridades también señalaron que las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación para determinar si existía un riesgo real para los pasajeros o el personal.

“La Policía del Aeropuerto está trabajando con el FBI para verificar cualquier posible amenaza”, añadieron.

Tras varias horas de revisión, el aeropuerto informó en una actualización que las terminales fueron reabiertas y las operaciones comenzaron a normalizarse, mientras continuaba la investigación sobre lo ocurrido.

El aeropuerto informó que las terminales fueron reabiertas y las operaciones comenzaron a normalizarse. (Foto: EFE)

En qué casos se evacúa un aeropuerto en EE. UU.

Un aeropuerto puede ser evacuado cuando existe una posible amenaza para la seguridad de los pasajeros o del personal. Esto incluye reportes de bombas, paquetes sospechosos o amenazas que obligan a las autoridades a revisar las instalaciones.

En estos casos, los protocolos de seguridad exigen despejar áreas del terminal mientras equipos especializados inspeccionan el lugar. Según la Transportation Security Administration (TSA), estas medidas se aplican para proteger a los viajeros y permitir que las fuerzas de seguridad investiguen sin riesgos.

También pueden producirse evacuaciones por emergencias dentro de las instalaciones, como incendios, fugas de gas, fallas estructurales o problemas eléctricos. Cuando ocurre una situación de este tipo, los sistemas de alarma del aeropuerto se activan y el personal dirige a los pasajeros hacia salidas seguras mientras los equipos de emergencia controlan el incidente.

Otra causa posible son incidentes operativos o de seguridad, como disturbios, accidentes en el aeropuerto o amenazas detectadas por las autoridades. Dependiendo de la gravedad, se puede evacuar solo una parte del terminal o todo el aeropuerto.

