Abril en Nueva York tiene algo mágico que solo se entiende cuando uno lo vive. Después de meses de frío, la ciudad empieza a abrirse: los días se alargan, los parques se llenan de vida, las terrazas vuelven a recibir gente y, poco a poco, tanto locales como turistas hispanohablantes —desde familias que viven en Queens o el Bronx hasta quienes llegan de Latinoamérica por primera vez— comienzan a aprovechar cada rayo de sol. Si estás planeando un viaje a la Gran Manzana o ya vives allí y quieres exprimir al máximo la temporada sin descuadrar el presupuesto, abril de 2026 llega con una combinación muy conveniente: actividades gratuitas, planes familiares, eventos clásicos de la ciudad y experiencias a bajo costo que valen cada dólar. Lo mejor es que muchas de estas opciones se adaptan tanto a quienes viajan con niños como a parejas o grupos de amigos, y encajan perfecto en esos itinerarios flexibles que combinan caminatas, fotos, algo de comida callejera —desde un hot dog en Midtown hasta un elote o unas empanadas compradas en un carrito— y, por supuesto, esas paradas obligadas en lugares icónicos que todos quieren subir a redes.

PLANES GRATUITOS QUE NO TE PUEDES PERDER

Si hay algo que destaca este mes es la cantidad de actividades sin costo. Y no hablamos de planes “de relleno”, sino de experiencias que realmente conectan con la esencia de la ciudad, muy en la línea de lo que disfrutan muchas familias latinas que viven en la zona triestatal.

Naturaleza y primavera en su máximo esplendor

Uno de los imperdibles es el festival de cerezos en flor en Branch Brook Park, en Nueva Jersey, muy frecuentado por familias hispanas que viven en el área metropolitana y que suelen organizar el clásico viaje en carro, tren o “road trip de domingo” desde Nueva York. Este evento, conocido como el más grande de su tipo en Estados Unidos, reúne más de 5,300 árboles de cerezo y se ha convertido en un favorito para quienes buscan buenas fotos para Instagram, recuerdos familiares o simplemente un respiro verde fuera del ruido de Manhattan.

Detalle Información Evento principal Festival de Cherry Blossom en Branch Brook Park Fechas Del 10 al 15 de abril de 2026 Ubicación Branch Brook Park, área metropolitana de Nueva York Tipo de plan Gratuito, al aire libre Qué puedes hacer Ver la floración máxima de cerezos, caminar, tomar fotos, hacer picnic

Créeme, es uno de esos lugares donde el tiempo parece ir más lento. Ideal para hacer picnic, tomar café mientras caminas, dejar que los niños corran un rato o simplemente desconectar del ritmo del metro, el tráfico y las pantallas.

Una mujer tomándose una fotografía rodeada de varios cherry blossoms en Nueva York (Foto: AFP)

Tradición y color en Manhattan

Otro clásico que regresa cada año es el desfile de Pascua en la Quinta Avenida, conocido como el Easter Parade, una de esas tradiciones neoyorquinas que mezclan turistas, residentes, curiosos y fotógrafos en un mismo espacio. Es muy común ver familias latinas que vienen desde barrios como Washington Heights, Jackson Heights o Sunset Park solo para caminar y disfrutar el ambiente.

Detalle Información Evento principal Desfile de Pascua (Easter Parade) en la Quinta Avenida Fecha Domingo 5 de abril de 2026 Horario Desde las 10:00 a. m. Entrada Gratuita Qué puedes esperar Sombreros extravagantes, disfraces creativos, ambiente relajado y muchas fotos

Aquí no hay carrozas tradicionales, sino algo mucho más auténtico: personas con sombreros extravagantes, niños vestidos para la ocasión, gente con ganas de mostrar su creatividad y un ambiente relajado que invita a detenerse, mirar y dejarse sorprender. Es uno de esos eventos que se disfrutan caminando sin prisa, tomando fotos y viendo cómo la Quinta Avenida se convierte en una especie de pasarela al aire libre.

Un nuevo espacio para la familia

También puedes visitar un nuevo parque público en Nueva York, pensado para ofrecer vistas, zonas de descanso y actividades familiares sin costo, perfecto para quienes viajan con niños o adultos mayores y necesitan espacios tranquilos entre tanto museo y rascacielos. Este tipo de lugar no siempre aparece en las guías tradicionales, pero termina siendo de lo más valorado cuando organizas un viaje con agenda ajustada o cuando ya vives en la ciudad y buscas algo distinto a Central Park o Bryant Park.

Detalle Información Lugar Nuevo parque público con vistas en Nueva York Tipo de plan Parque urbano, ideal para familias Costo Gratis Qué puedes hacer Descansar entre recorridos, dejar que los niños jueguen, comer algo rápido

No subestimes estos espacios: suelen ser ideales para recargar energía, comer algo rápido, dejar que los niños jueguen, revisar el mapa del día o simplemente sentarte un rato y mirar el movimiento de la ciudad sin gastar un solo dólar.

EXPERIENCIAS A BAJO COSTO QUE VALEN LA PENA

Ahora bien, si estás dispuesto a invertir un poco, hay opciones que elevan mucho la experiencia sin afectar demasiado el presupuesto, algo clave para muchas familias hispanas que viajan en grupo o que vienen desde otras ciudades de Estados Unidos y quieren controlar gastos.

Subir a una de las estructuras más icónicas

La reapertura de Vessel en Hudson Yards ha sido una de las noticias más comentadas en la ciudad, sobre todo entre quienes disfrutan de los miradores y las vistas urbanas. Además, está en una zona muy conveniente: cerca del High Line, del río Hudson y de centros comerciales donde muchos aprovechan para hacer compras o simplemente “window shopping” después del paseo.

Detalle Información Actividad principal Subida a Vessel en Hudson Yards Precio de entrada Desde US$15 por persona Horario Hasta las 6:30 p. m. Mejor momento Al atardecer Qué puedes esperar Vistas urbanas desde distintos ángulos, estructura icónica, fotos “instagrammeables”

Es una experiencia visual distinta. Subir por sus escaleras y ver la ciudad desde diferentes ángulos tiene algo que engancha, incluso si ya has estado en Nueva York antes. Para muchos turistas hispanos se ha convertido en una parada más al nivel de otros miradores, pero con un toque moderno y arquitectónico que luce mucho en foto y video corto.

Vessel es una de las icónicas estructuras que puedes encontrar en Nueva York (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Recorrido por el agua

Otra alternativa interesante es el tour ofrecido por NY Waterway, que permite ver la ciudad desde el río, algo que sorprende incluso a quienes ya viven en Nueva York y no suelen hacer este tipo de paseo. Ver el skyline desde el agua, la Estatua de la Libertad a lo lejos y los puentes más famosos desde otra perspectiva se siente casi como estar en una película.

Detalle Información Actividad principal Tour en barco con NY Waterway Precio Desde US$25 por persona Incluye Vistas del skyline de Manhattan, puentes y zonas emblemáticas desde el agua Ideal para Fotos familiares, ver el atardecer, primera visita a Nueva York

Ver Nueva York desde el agua al menos una vez cambia por completo la perspectiva. Es un plan perfecto para combinar con una mañana de caminata por Manhattan o Brooklyn y cerrar el día con un recorrido tranquilo al atardecer, cuando las luces de los edificios empiezan a encenderse.

Un paseo en el NY Waterway es algo que no debes dejar pasar (Foto: AFP) / CINDY ORD

¿CÓMO ORGANIZAR TU VISITA?

Si estás armando tu itinerario, una buena estrategia es combinar planes gratuitos con uno o dos de pago, especialmente si viajas en familia o en grupo y necesitas equilibrar presupuesto y experiencia. Algo así funciona bastante bien:

Mañana: parque o evento gratuito (como el festival de cerezos o el nuevo parque público).

Tarde: paseo pagado, como subir a Vessel o hacer el tour en barco.

Día especial: reservarlo para el desfile de Pascua o una escapada a Branch Brook Park.

De esta forma, puedes mantener bajos los costos sin renunciar a esos momentos únicos que hacen que el viaje valga la pena. Además, al moverte entre Nueva York y sus alrededores, vas a notar cómo la comunidad hispana está presente en casi cada esquina: desde el español que escucharás en el metro hasta los negocios de comida latina que terminan salvando más de una comida rápida entre plan y plan.

Al final, lo que hace especial a Nueva York en abril no es solo la cantidad de actividades, sino la variedad. Puedes pasar de un desfile lleno de color a un parque tranquilo, caminar por una avenida histórica y terminar el día viendo el skyline desde el río. Y lo mejor: muchas de estas experiencias están pensadas para disfrutarse en familia o con amigos, sin necesidad de gastar demasiado. Si estás buscando un mes para vivir la ciudad de una manera más relajada, accesible y muy cercana al ritmo de quienes ya la llaman hogar, abril de 2026 es una gran elección para descubrir —o redescubrir— Nueva York desde la mirada de la comunidad hispana que la vive día a día.

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