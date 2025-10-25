Distintos inmigrantes que pretenden viajar a Estados Unidos de manera temporal necesitan tramitar la visa de visitante B1/B2 . Para la mayoría de solicitantes, la entrevista consultar les suele generar temor, pues no desean que su solicitud sea rechazada. Aunque no existe un método factible que garantice la aprobación, hay una serie de recomendaciones que incrementarían tus posibilidades de obtener este documento.

Habitualmente, el oficial consular estadounidense suele ser riguroso durante la entrevista, pues se basa en muchos factores, como tu historial, la respuestas que brindas ante las preguntas y la información que proporcionas al presentar el formulario DS-160 .

Si te interesa conocer cuáles son esos consejos, presta atención a los siguientes párrafos para que estés preparado ante tu próxima citación.

Muchos solicitantes temen la entrevista consular por temer a ser rechazada su solicitud. (Foto: Andina)

Los 8 consejos que te facilitarían la aprobación de visa B1/B2

1) Debes mostrar puntualidad

Si te citan a una hora determinada, te recomiendo que llegues 30 minutos antes. Es necesario que tomes tus precauciones necesarias, pues esto es un punto clave de evaluación.

2) No lleves objetos prohibidos

Está totalmente prohibido que traigas contigo celulares, audífonos, dispositivos electrónicos, encendedores, alimentos o bebidas. Tienes que llevar lo necesario: pasaporte, documentos o llaves.

3) Cuida tu vestimenta

La primera impresión cuenta. Trata de vestirte de manera formal, como si se tratase de una importante ocasión.

Es sumamente importante asistir formalmente a esta entrevista consular. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

4) Exprésate en español

Si piensas que te preguntarán en inglés, no es así. La entrevista será en español y muestra tu cordialidad en todo momento.

5) Domina tu formulario DS-160

Es seguro que el oficial consular te realice preguntas de lo que escribiste en el formulario DS-160. Tienes que responder según lo que hayas colocado en dicho documento.

Será sumamente importante que sepas lo que hayas escrito en el formulario DS-160, ya que te preguntarán sobre ello. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

6) Sé específico en tus respuestas

Es sumamente importante que seas claro y específico con las respuestas que brindarás. No expreses más de la cuenta.

7) Lleva documentación de apoyo

Si bien te solicitarán tu pasaporte y la confirmación del formulario DS-160, podrías presentar una constancia laboral, carta de estudiante, recibos de nómina, estados de cuenta y cédula profesional.

8) No menciones que tienes familiares indocumentados en EE.UU.

En caso tengas familiares que no cuenten con documentación legal en EE.UU., no debes mencionarlo por ninguna razón, ya que generaría dudas sobre tu viaje.

Ten en cuenta que la entrevista podría durar menos de cinco minutos en caso todo esté correctamente documentado y respondes adecuadamente.