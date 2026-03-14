Lograr la residencia permanente en Estados Unidos es un sueño para la mayoría de inmigrantes, pero el camino puede complicarse por ciertas situaciones. En ocasiones, la ilusión de vivir y trabajar legalmente en este país se ve frenada por errores u omisiones durante el proceso de solicitud, que terminan en rechazos o retrasos innecesarios por parte de las autoridades migratorias. Entender cuáles son los fallos más frecuentes es la clave para que prepares un expediente sólido y así aumentes tus probabilidades de éxito. En esta nota, te revelaré cuáles son los motivos de rechazo para obtener la Green Card.

Aunque los casos migratorios varían significativamente y resulta indispensable consultar con un abogado experto, existen patrones reiterados que justifican el alto índice de rechazos en las solicitudes ante las autoridades migratorias.

Si tienes la intención de comenzar el proceso para obtener la tarjeta de residencia permanente, a continuación te explicaré las razones de inadmisibilidad más comunes, basándome estrictamente en lo estipulado por el Código de Estados Unidos §1182.

9 motivos más comunes que impiden la obtención de la Green Card

1) Ser calificado como “carga pública”

Si recibes asistencia pública en este país, ya sea de forma previa o durante el proceso de migración, sería uno de los motivos fundamentales de inadmisibilidad. La restricción contempla específicamente ayudas como Medicaid, los beneficios de cupones de alimentos SNAP y los subsidios destinados a la vivienda.

2) Contar con una enfermedad transmisible de importancia para la salud pública

Las autoridades migratorias establecen que los solicitantes con ciertas enfermedades transmisibles (tuberculosis activa, sífilis o gonorrea) pueden enfrentar la inadmisibilidad al ser catalogadas como un riesgo para la salud pública.

3) Contar con delitos que implican depravación moral

Se deniegan las peticiones de individuos que hayan cometido delitos considerados de “depravación moral”, definidos como actos que afectan los valores fundamentales de la sociedad. Eso sí, se contemplan excepciones si el acto cometido se realizó antes de los 18 años.

Contar con delitos o un historial criminal es razón suficiente para que se te rechace tu solicitud de Green Card. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

4) Violar leyes estadounidenses

Aquellos que han infringido o formado parte de planes para contravenir las leyes de EE.UU. podrían ser calificados como inadmisibles. Dado que esta medida abarca un espectro diverso de delitos, el estatus es analizado de manera individual por las autoridades migratorias en cada caso.

5) Poseer un historial criminal grave

La legislación migratoria de este país establece la denegación de la residencia permanente para aquellas personas que hayan sido condenadas por dos o más delitos, o que acumulen un tiempo de reclusión superior a los cinco años.

6) Haber participado en tráfico de drogas o comprobarse que consumes sustancias ilícitas

Toda persona involucrada como cómplice, asistente o facilitar en actividades de narcotráfico, enfrenta la posibilidad de ser rechazada por las autoridades migratorias, al igual que aquellos que padecen adicción a sustancias prohibidas.

7) Mentir o cometer fraude en tu solicitud

Tu solicitud de residencia puede ser rechazada debido a fallas evitables, tales como proporcionar datos falsos, ocultar información importante, cometer fraude matrimonial, suplantar la identidad de terceros o entregar documentación que haya sido alterada.

De otorgar información falsa en cualquier trámite migratorio, no solo se te rechazaría la solicitud de Green Card, también te derivaría a consecuencias legales. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

8) Representar un peligro de seguridad nacional

Debido a sus estrictos protocolos de seguridad, el gobierno de EE.UU. rechaza automáticamente la residencia permanente a las personas vinculadas con actos de espionaje, sabotaje, terrorismo, el uso de armas nucleares, biológicas o químicas, o que formen parte de organizaciones políticas totalitarias.

9) Haber ayudado en un ingreso ilegal a EE.UU.

Si ayudas o facilitas el ingreso irregular de una persona a este país constituye una causa directa de rechazo, la cual puede impedir permanentemente la obtención de la residencia legal.

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