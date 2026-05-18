El temor a perder el esfuerzo de años se ha convertido en una preocupación para muchas parejas que descuidan su situación fiscal. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) cuenta con mecanismos para recuperar deudas, lo que pone en riesgo desde cuentas bancarias hasta el patrimonio familiar. Afortunadamente, existe un trámite legal que los matrimonios pueden activar para blindar sus bienes y evitar consecuencias. En esta nota, te revelaré de cuál se trata.

TE PUEDE INTERESAR Reembolso de miles de dólares del IRS será efectivo para quienes presenten el Formulario 843 antes del 10 de julio: cómo hacerlo

Por mandato legal, las personas que están inscritas ante el fisco tienen la responsabilidad de cumplir cada año con su declaración de impuestos, así como de liquidar los adeudos fiscales correspondientes ante el IRS.

Eso sí, el estado civil tributario es un factor clave evaluado por esta institución, debido a que dicho estatus permite determinar el monto de las obligaciones fiscales federales que debe pagar un ciudadano estadounidense o extranjero.

En el caso de las parejas casadas, tienen la opción anual de declarar sus impuestos federales sobre la renta de forma conjunta o individual; sin embargo, el IRS aconseja que se efectúe de manera unida por considerarlo más conveniente.

La clave es cumplir con las obligaciones fiscales, ya que, de evitarlo, deriva en sanciones que varían desde multas e intereses acumulados hasta el embargo de activos y procesos penales.

Todo ciudadano, sin importar su estado civil, está obligado a declarar sus impuestos ante el IRS. (Crédito: MANDEL NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Cuándo es conveniente presentar declaraciones de impuestos conjuntas

De acuerdo al portal Community Tax , declarar los impuestos en conjunto ofrece un beneficio notable si existe diferencia de salarios entre los cónyuges, ya que unificar los ingresos del hogar pueden lograr una serie de desgravaciones fiscales, tales como:

Crédito fiscal por ingresos del trabajo

Deducciones por intereses de préstamos estudiantiles.

Deducciones por matrícula universitaria.

Crédito fiscal por cuidado de hijos y dependientes, que te permite reclamar los gastos no reembolsados.

Deducciones tradicionales de una iRA.

El IRS recomienda a las parejas casadas realizar sus declaraciones fiscales en modalidad conjunta. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué deben hacer los recién casados al tratarse de impuestos

Según el IRS , cualquier persona que pretenda casarse, es necesario que tenga en una serie de consideraciones vinculadas a los asuntos tributarios que son los siguientes:

Cambiar de nombre y dirección: en este caso, es necesario reportarlo ante la Administración del Seguro Social (SSA) a la brevedad. El nombre que aparece en la declaración de impuestos debe ser el mismo con los registros de la SSA.

en este caso, es necesario reportarlo ante la Administración del Seguro Social (SSA) a la brevedad. El nombre que aparece en la declaración de impuestos debe ser el mismo con los registros de la SSA. Revisar de nuevo la retención de impuestos: después de contraer matrimonio, las parejas deben revisar su retención de impuestos; estas disponen de un plazo de 10 días para presentar a sus empleadores un nuevo Formulario W-4 (SP).

después de contraer matrimonio, las parejas deben revisar su retención de impuestos; estas disponen de un plazo de 10 días para presentar a sus empleadores un nuevo Formulario W-4 (SP). Prestar el estado civil tributario: las parejas casadas necesita escoger si presentarán sus declaraciones fiscales en conjunto o por separado.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí