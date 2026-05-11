Si eres uno de los miles de extranjeros en Estados Unidos que se encuentran en pleno proceso de inmigración, no hay nada más importante que estar al tanto de tu caso en todo momento. Y es que muchos se descuidan y pierden el rastro de su expediente sin darse cuenta que tienen una cita pendiente con el Tribunal de Inmigración. Lo habitual es que recibas una Notificación de Comparecencia (Notice to Appear, NTA) u otros avisos por correo donde se indica fecha, hora y lugar de la audiencia; sin embargo, hay quienes no actualizan su dirección con el gobierno y las autoridades migratorias y las consecuencias pueden ser fatales al punto de lidiar con una posible deportación. Aquí te presento una guía explicativa pensada para el público hispano para que no tengas contratiempos innecesarios y siempre estés al tanto de la información de valor.

Por qué estar al tanto de cualquier cita pendiente en la corte

Estar informado sobre cualquier cita pendiente en la corte es esencial para navegar por el proceso de inmigración de manera efectiva. Estas pueden abordar diversos asuntos relacionados al estatus migratorio y pueden ser audiencias de deportación, audiencias de asilo, de fianza, de cancelación de deportación, de reunificación familiar, entre otros, pero también citas para apelaciones y revisión de decisiones.

“El gobierno provee una herramienta que le permite a una persona chequear su estatus frente a los tribunales administrativos de inmigración. Permitirá saber si tiene una cita que se avecina o el dictamen de un tribunal (…) Siempre es importante estar al tanto del estado del proceso e informarle al tribunal de un cambio de dirección porque lo que sigue sucediendo es que a muchas personas se les olvida cuando se mudan darle esa información y les envía una orden de comparecencia para que se presenten y no la reciben, y al no presentarse el día de la cita, pues se le emite una orden final de remoción que complica el proceso migratorio”, explicó Armando Olmedo, asesor jurídico de TelevisaUnivision.

El experto detalló que si te mudas y no notificas a la corte mediantemediante el formulario EOIR-33 en un plazo de 5 días, el tribunal enviará la notificación a tu dirección anterior. Si no te presentas porque nunca te enteraste, el juez emitirá la orden de deportación de inmediato.

Un Notice to Appear puede generar mucho temor en los inmigrantes y sus familias y no es para menos (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo verificar si tienes una audiencia en la Corte de Inmigración

Para no perder una cita pendiente, lo mejor es verificar de manera regular si tiene alguna programada. Si bien esa notificación suele llegar a la última dirección que el gobierno tiene registrada, por eso es vital mantener actualizado tu domicilio con la corte y con las autoridades migratorias, el sistema de inmigración en Estados Unidos ofrece herramientas automatizadas para consultar tu caso. Estas herramientas suelen funcionar las 24 horas del día, lo que permite a las personas comprobar de forma periódica si hubo cambios o nuevas fechas. Puede hacerlo de dos maneras:

Por teléfono:

Llama a la línea automatizada de la corte de inmigración al 1-800-898-7180.

Escucha las indicaciones y sigue las instrucciones para obtener información sobre su cita pendiente.

En línea:

Utiliza la herramienta “Estatus de Caso en Línea” del EOIR (Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración).

Solo necesita tu número de recibo, que es un código de 13 caracteres que se encuentra en tu solicitud o petición.

Ingresa al sitio web del EOIR, haz clic en “Estatus de Caso en Línea”, ingresa tu número de recibo y fecha de nacimiento, luego haz clic en “buscar”.

Si tienes una cita pendiente, la herramienta mostrará la fecha, la hora y el lugar de la audiencia.

El DHS emite el NTA para notificar formalmente a un inmigrante que deberá presentarse ante un juez de inmigración. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

Qué hacer si no ves tu cita pero sabes que tienes un caso

Muchas personas se confían cuando ven que el sistema telefónico o la página web todavía no muestra una fecha de audiencia y asumen que no tienen nada pendiente. Sin embargo, puede haber un desfase entre el momento en que el gobierno inicia el caso y el momento en que los datos aparecen en el sistema. En ese lapso, podrías recibir un papel con la fecha o se podría programar una audiencia sin que tú lo notes si no revisas tu correo físico o no tienes tu dirección actualizada.

Si sabes que el gobierno inició un proceso en tu contra (por ejemplo, porque te entregaron una Notificación de Comparecencia en la frontera o al salir de un centro de detención), pero no ves nada en el sistema, lo más responsable es: guardar copias de todos tus documentos, llamar directamente a la corte indicada en tus papeles para confirmar si ya hay fecha, y buscar asesoría legal lo antes posible. Un abogado de inmigración o una organización sin fines de lucro pueden ayudarte a interpretar tus documentos, hacer llamadas por ti y verificar que no se te esté pasando una audiencia importante.

Consecuencias de no presentarte a tu audiencia

No presentarte a una audiencia ante el Tribunal de Inmigración se considera una falta de comparecencia, conocida en inglés como “in absentia”. En la mayoría de los casos, si no llegas a tu cita y no tienes una justificación válida y documentada, el juez puede emitir una orden de deportación automática en tu ausencia. Eso significa que el juez decidirá tu caso sin escucharte, y usualmente negará cualquier solicitud que tengas pendiente, como asilo u otra forma de alivio, y ordenará tu expulsión del país.

Esa orden de deportación “en ausencia” trae consecuencias muy graves a futuro. Puede dificultar que obtengas beneficios migratorios más adelante, afectar tu posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos durante muchos años y complicar cualquier intento de reabrir tu caso. Aunque en ciertos casos es posible pedir que se reabra el proceso si se demuestra que nunca recibiste el aviso o que hubo una situación de fuerza mayor (como una hospitalización de emergencia), esto no es automático y requiere evidencia sólida y, de preferencia, representación legal.

Ante esto, mantenerte organizado con tus papeles migratorios puede marcar la diferencia entre avanzar en un caso o terminar con una orden de deportación sin siquiera ser escuchados.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!