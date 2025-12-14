Obtener una visa de turista para Estados Unidos suele ser un proceso complejo; por esa razón, es necesario que estés atento a cada punto. Un solo error ocasionaría que se te niegue tu solicitud, arruinando tus planes de viajes. A continuación, te revelaré qué fallas debes evitar durante el proceso.
Si bien el oficial consular puede rechazarte la solicitud cuando sospecha que no regresarás a tu país de origen o no cumples con las condiciones del visado, también existen errores frecuentes que refuerzan la duda.
Los errores más frecuentes para que te rechacen la solicitud de visa de turisa
- No cumples con los requisitos básicos - Sección 214(b)
Este error suele estar relacionado a no contar con un pasaporte vigente, haber infringido las leyes migratorias en el pasado o presentar información incorrecta en la solicitud.
- No demuestras lazos fuertes con tu país de origen - Sección 214(b)
Es importante convencer al oficial que regresarás a tu país de origen. Demuestra que tienes vínculos sólidos, tales como un empleo estable, viviendo o estudios; caso contrario, tu solicitud será rechazada.
- Presentas una solicitud incompleta o te faltan documentos - Sección 221(g)
Si el formulario DS-160 tiene errores o falta información, tu visa será negada temporalmente. Te otorgarán el plazo de un año para enmendar estas fallas.
- Entregas pruebas financieras débiles
Si muestras tu estado de cuenta con poco dinero, fondos recién depositados sin explicación, ingresos que no cuadran con tu perfil o falta de documentos que respalden tus ganancias, solo provocará que se te rechace la solicitud.
- Mientes o exageras en la entrevista
El oficial consular puede detectar si inventas motivos, presumes ingresos falsos o escondes familiares en Estados Unidos. Dependiendo de la gravedad, te podrían inhabilitar permanentemente por fraude.
Lo crucial es que, cuando te citen a la entrevista, entregues un buen formulario DS-160 y brindes una correcta información. Con estos tips, el cónsul podrá considerar que sí te alineas a los requisitos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Cómo llenar correctamente el formulario DS-160
Este documento es sumamente crucial durante el proceso de solicitar una vista de turista; por lo tanto, es necesario que lo llenes correctamente y con precisión. Aquí te brindaré unos consejos para que esta ficha tenga altas probabilidades de ser aceptada.
- Llena el formulario tú mismo. Así lo entenderás y podrás brindar una mejor respuesta durante la entrevista.
- Ten a mano tu pasaporte, visas antiguas, historiales laborales/estudiantiles y fechas de viajes. Todos los datos deben ser exactos.
- Revisa antes de enviar el documento. Cuando lo remites, no hay opción a corregir o editarlo.
