Obtener una visa de turista para Estados Unidos suele ser un proceso complejo; por esa razón, es necesario que estés atento a cada punto. Un solo error ocasionaría que se te niegue tu solicitud, arruinando tus planes de viajes. A continuación, te revelaré qué fallas debes evitar durante el proceso.

Si bien el oficial consular puede rechazarte la solicitud cuando sospecha que no regresarás a tu país de origen o no cumples con las condiciones del visado, también existen errores frecuentes que refuerzan la duda.

Sin que te des cuenta, puedes cometer errores que ocasionarían el rechazo de tu solicitud de visa. (Crédito: Imagen generada por IA / Perplexity)

Los errores más frecuentes para que te rechacen la solicitud de visa de turisa

No cumples con los requisitos básicos - Sección 214(b)

Este error suele estar relacionado a no contar con un pasaporte vigente, haber infringido las leyes migratorias en el pasado o presentar información incorrecta en la solicitud.

No demuestras lazos fuertes con tu país de origen - Sección 214(b)

Es importante convencer al oficial que regresarás a tu país de origen. Demuestra que tienes vínculos sólidos, tales como un empleo estable, viviendo o estudios; caso contrario, tu solicitud será rechazada.

Presentas una solicitud incompleta o te faltan documentos - Sección 221(g)

Si el formulario DS-160 tiene errores o falta información, tu visa será negada temporalmente. Te otorgarán el plazo de un año para enmendar estas fallas.

Entregas pruebas financieras débiles

Si muestras tu estado de cuenta con poco dinero, fondos recién depositados sin explicación, ingresos que no cuadran con tu perfil o falta de documentos que respalden tus ganancias, solo provocará que se te rechace la solicitud.

Mientes o exageras en la entrevista

El oficial consular puede detectar si inventas motivos, presumes ingresos falsos o escondes familiares en Estados Unidos. Dependiendo de la gravedad, te podrían inhabilitar permanentemente por fraude.

Lo crucial es que, cuando te citen a la entrevista, entregues un buen formulario DS-160 y brindes una correcta información. Con estos tips, el cónsul podrá considerar que sí te alineas a los requisitos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Siguiendo los consejos recomendados, es una gran probabilidad de que tu solicitud de visa se aceptada. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo llenar correctamente el formulario DS-160

Este documento es sumamente crucial durante el proceso de solicitar una vista de turista; por lo tanto, es necesario que lo llenes correctamente y con precisión. Aquí te brindaré unos consejos para que esta ficha tenga altas probabilidades de ser aceptada.

Llena el formulario tú mismo. Así lo entenderás y podrás brindar una mejor respuesta durante la entrevista.

Ten a mano tu pasaporte, visas antiguas, historiales laborales/estudiantiles y fechas de viajes. Todos los datos deben ser exactos.

Revisa antes de enviar el documento. Cuando lo remites, no hay opción a corregir o editarlo.

