Si considerabas que las mejores ofertas y los increíbles descuentos se acabaron en el Black Friday , habrá una nueva oportunidad en el Cyber Monday . En caso estés residiendo en Estados Unidos, podrás acceder a los artículos que desees a precios realmente bajos; sin embargo, también existe el riesgo de robos cibernéticos. Si pretendes realizar compras durante este evento de comercio electrónico, es crucial que tomes tus precauciones con simples y efectivos consejos.

En los últimos años, los usuarios deciden realizar sus compras por vía online, ya que brinda una mayor comodidad y evita las colas largas de las tiendas. Sin embargo, la situación sería aprovechada por los cibercriminales.

Entre las tácticas maliciosas aplicadas por estas personas son el phishing y los skimmers, que permiten obtener, sin tu consentimiento, datos personales y financieros. En el peor de los casos, podrían acceder a tus ahorros.

Es más, es crucial que tengas en cuenta un informe otorgado por la Oficina Federal de Investigación (FBI) relacionado a la ciberdelincuencia. Según la agencia, solo en el 2024, se ha registrado un total de $16 mil millones de dinero perdido a causa de delitos cibernéticos.

En el 2024, se han registrado un total de $16 mil millones de dinero robado en compras cibernéticas, según FBI. (Crédito: Freepik)

Cómo comprar en Cyber Monday sin ser víctima de fraude

En una conversación con Univision Noticias, el experto en ciberseguridad, Rod Soto, compartió una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de robo durante las compras en Cyber Monday. Como primer punto, precisó revisar si la página web es verificable.

“Los criminales clonan sitios reputables y estos sitios tienen los logos, tiene el mismo contenido, las ofertas e inclusive tienen hipervínculos”, indicó el especialista, añadiendo que el usuario debe tener marcados como “favoritos” los sitios web donde realizarán las compras.

Rod Soto recomienda comprar en páginas verificadas durante el Cyber Monday. (Crédito: Freepik)

Respecto al momento de pagar las compras, Rod Soto recomienda usar tarjetas de crédito, ya que estás cuentan con mayor protección y, en caso de un fraude, es una gran probabilidad de que el banco le reembolse el monto.

Bajo ningún aspecto se recomienda efectuar alguna compra online usando un Wi-Fi público, ya que, para el experto, sería totalmente fácil para el delincuente en acceder a la información que se mantiene en tu dispositivo electrónico.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!