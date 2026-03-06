Posiblemente, estés acostumbrado a visitar los supermercados para realizar las respectivas compras diarias; sin embargo, ciertos establecimientos tienen normativas que todo cliente está obligado a cumplir. Por ejemplo, en Arizona, se estableció que una simple acción incorrecta con el famoso carrito de compras puede ocasionar problemas legales o multas costosas. ¿De cuál se trata? Si resides en alguna comunidad del mencionado estado, te explicaré cuál es el acto que está totalmente prohibido y así evites cualquier tipo de sanción económica.

Esta nueva iniciativa parte ante una queja constante de los habitantes de las diversas ciudades que conforman el estado con este transporte usado habitualmente en estos establecimientos. La presión social ocasionó que las autoridades estatales refuercen sus normas al momento de realizar compras en supermercados.

Qué no debes hacer con el carrito de compras en un supermercado de Arizona

Los residentes de Arizona que realicen compras en supermercados deben evitar sustraer los carritos de las instalaciones, ya que retirar estos equipos del establecimiento será considerado como una infracción grave por las autoridades estatales.

La regulación recientemente implementada busca disminuir la cantidad de estos carritos de supermercados que son abandonados afuera de las tiendas. Esto permitiría que se reduzca la carga de trabajo que enfrentan los servicios de recolección municipales.

Múltiples comunidades de Arizona han realizado quejas constantes ante la presencia de carritos de compras abandonados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El éxito de la nueva medida dependerá de un esfuerzo en conjunto entre los clientes y las cadenas de supermercados; éstas últimas deberán presentar una certificación oficial que avale la implementación de medidas preventivas para evitar que estos carritos sean retirados de sus instalaciones.

Qué ocurre si retiras un carrito de un supermercado en EE.UU.

Si bien existe una creencia de que llevarse un carrito de compras a casa no implica problema alguno, en ciertas regiones del país este acto es considerado como una infracción legal y deriva a multas costosas que son difíciles de cancelar.

Entonces, si te animas a retirar este transporte de compras del establecimiento sin previa autorización, serías sancionado(a) con una multa de hasta $2,500, especialmente si se comprueba que lo utilizaste de manera indebida.

Es posible evitar multas costosas; trata de cumplir con las disposiciones de las autoridades estatales de Arizona. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Los supermercados también pueden ser sancionados en caso no cumplan con las disposiciones emitidas por las autoridades. Pueden enfrentar sanciones que oscilan entre $500 y $1,000.

