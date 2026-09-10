Manejar cerca de un autobús escolar en Florida exige máxima atención para proteger a los niños y evitar severas sanciones, tanto económica como el historial de conducción. Existen personas al volante que no toman en cuenta las normas específicas al encontrarse cerca a estos vehículos. Si quieres prevenir lamentos y cuidar tu bolsillo, te invito a leer este artículo informativo para explicarte cada regla al transitar cerca a estos autobuses.
Con el inicio del nuevo periodo escolar 26-27 en todo Estados Unidos, una gran cantidad de alumnos se dirigen a sus respectivas escuelas, ya sea por medio del autobús o transitando.
En esa línea, existen reglas específicas que favorecen tanto niños como adolescentes durante sus horarios de entrada y de salida en los colegios con el propósito de proteger su integridad física. Es así que los conductores de cada estado —incluyendo Florida— deben tener conocimientos sobre las normativas para establecer una conducción segura en zonas escolares.
Cuáles son las reglas a tener en cuenta si se conduce cerca a un autobús escolar en Florida
En caso residas en algún condado de Florida y no tienes conocimiento sobre estas nuevas reglas, debo comentarte que se tratan de 5 normativas sumamente importantes. A continuación, te brindaré una explicación más detallada:
|REGLA
|EXPLICACIÓN
|Presencia de luces amarillas por parte del autobús escolar
|El conductor debe frenar y evitar superarlo.
|Presencia del brazo “stop” en el autobús escolar
|El conductor deberá detenerse a 20 pies de distancia (6 metros) del autobús escolar.
|Presencia del autobús escolar en calles de doble sentido sin división física
|Los conductores de ambos sentidos deberán frenar hasta que se autorice nuevamente el tránsito.
|Presencia del autobús en sentido contrario y la existencia de una barrera de concreto elevada
|El conductor no deberá frenar, siempre y cuando se cumplan los dos requisitos indicados.
|No rebasar a un autobús escolar por la derecha
|El conductor no deberá superar al autobús por dicha dirección, ya que los escolares descienden por esa zona.
Toma en cuenta que debes estar sumamente atento al volante en caso estés conduciendo por zonas escolares; no debes tener el celular a la mano o cualquier objeto que te impida tener una buena visión. Recuerda, contar con estos conocimientos te permitirá protegerte y a los escolares que descienden de estos autobuses.
Cuáles son las sanciones legales por infringir normas cerca a un autobús escolar en Florida
La ley de Florida —mediante el Estatuto §316.172— aplica multas y otras sanciones severas según la infracción que ha cometido el conductor. En caso se adelante a un autobús escolar por el lado izquierdo, recibe una multa mínima de $200; ahora, de cometer una segunda infracción en un plazo de cinco años, se suspende la licencia de conducir hasta por un año.
De rebasar por el lado derecho del autobús, la sanción económica mínima es de $400; además, se le citará al infractor a una audiencia judicial obligatoria y puede resultar en la adición de cuatro a la licencia de conducir. De cometer nuevamente la imprudencia en un plazo de cinco años, se suspende la licencia por hasta dos años.