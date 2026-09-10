Manejar cerca de un autobús escolar en Florida exige máxima atención para proteger a los niños y evitar severas sanciones, tanto económica como el historial de conducción. Existen personas al volante que no toman en cuenta las normas específicas al encontrarse cerca a estos vehículos. Si quieres prevenir lamentos y cuidar tu bolsillo, te invito a leer este artículo informativo para explicarte cada regla al transitar cerca a estos autobuses.

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Con el inicio del nuevo periodo escolar 26-27 en todo Estados Unidos, una gran cantidad de alumnos se dirigen a sus respectivas escuelas, ya sea por medio del autobús o transitando.

En esa línea, existen reglas específicas que favorecen tanto niños como adolescentes durante sus horarios de entrada y de salida en los colegios con el propósito de proteger su integridad física. Es así que los conductores de cada estado —incluyendo Florida— deben tener conocimientos sobre las normativas para establecer una conducción segura en zonas escolares.

Los conductores deben cumplir ciertas reglas para promover una buena conducción y proteger a los escolares de Florida. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son las reglas a tener en cuenta si se conduce cerca a un autobús escolar en Florida

En caso residas en algún condado de Florida y no tienes conocimiento sobre estas nuevas reglas, debo comentarte que se tratan de 5 normativas sumamente importantes. A continuación, te brindaré una explicación más detallada:

REGLA EXPLICACIÓN Presencia de luces amarillas por parte del autobús escolar El conductor debe frenar y evitar superarlo. Presencia del brazo “stop” en el autobús escolar El conductor deberá detenerse a 20 pies de distancia (6 metros) del autobús escolar. Presencia del autobús escolar en calles de doble sentido sin división física Los conductores de ambos sentidos deberán frenar hasta que se autorice nuevamente el tránsito. Presencia del autobús en sentido contrario y la existencia de una barrera de concreto elevada El conductor no deberá frenar, siempre y cuando se cumplan los dos requisitos indicados. No rebasar a un autobús escolar por la derecha El conductor no deberá superar al autobús por dicha dirección, ya que los escolares descienden por esa zona.

Toma en cuenta que debes estar sumamente atento al volante en caso estés conduciendo por zonas escolares; no debes tener el celular a la mano o cualquier objeto que te impida tener una buena visión. Recuerda, contar con estos conocimientos te permitirá protegerte y a los escolares que descienden de estos autobuses.

Cuando el brazo de "stop" se extienda, los conductores tendrán que detenerse a 20 metros del autobús de escolar. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuáles son las sanciones legales por infringir normas cerca a un autobús escolar en Florida

La ley de Florida —mediante el Estatuto §316.172— aplica multas y otras sanciones severas según la infracción que ha cometido el conductor. En caso se adelante a un autobús escolar por el lado izquierdo, recibe una multa mínima de $200; ahora, de cometer una segunda infracción en un plazo de cinco años, se suspende la licencia de conducir hasta por un año.

De rebasar por el lado derecho del autobús, la sanción económica mínima es de $400; además, se le citará al infractor a una audiencia judicial obligatoria y puede resultar en la adición de cuatro a la licencia de conducir. De cometer nuevamente la imprudencia en un plazo de cinco años, se suspende la licencia por hasta dos años.