Solicitar tu licencia de conducir en California puede convertirse en un proceso sencillo o en un auténtico dolor de cabeza si no estás preparado adecuadamente. La mayoría de solicitantes ven sus trámites pausados o, posiblemente, rechazados por descuidos que pueden evitarse. Conocer cuáles son los errores más comunes antes de visitar el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) es clave para que tu experiencia sea positiva. En esta nota, te las mencionaré para que obtengas tu licencia a la primera.

De acuerdo al departamento citado, los solicitantes suelen cometer fallas, permitiendo que se retrasen sus solicitudes para adquirir una licencia de conducir común o las AB 60 (para migrantes que no cuentan con estatus legal, aunque presentan pruebas de identidad y residencia en este estado).

El DMV de California aconseja a los solicitantes que tomen precaución y estén preparados para este trámite. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Estos son algunos de los errores más comunes durante el desarrollo de estos trámites:

NO CREAR UNA CUENTA EN MyDMV ANTES DE LA CITA

Es importante dar origen a una cuenta en MyDMV para iniciar la solicitud. En este sitio podrás completar el trámite, pagar tasas, subir documentos y agendar citas en línea; también te permite obtener la licencia de conducir digital en caso te la aprueben.

LLEVAR DOCUMENTOS SIN TRADUCCIÓN OFICIAL

Este paso es sumamente importante, ya que te podrían rechazar la solicitud que presentaste. El DMV exige que todo documento en idioma extranjero, tales como pruebas de identidad y residencia en California, debe ser traducido en inglés.

ACUMULAR PUNTOS POR INFRACCIONES

Este es un detalle que suele ser importante en la solicitud de tu actualización de licencia de conducir en este estado. Si se comprueba que acumulas entre 4 a 8 puntos en un periodo comprendido de 12 a 36 meses, podrían rechazar tu solicitud o, peor aún, te revocarían dicho documento.

La acumulación de puntos por infracciones en California rechazarían cualquier tipo de solicitud ante el DMV. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

EQUIVOCARSE EN LOS EXÁMENES

Reprobar el examen escrito de conocimientos en más de tres oportunidades conlleva a la anulación automática de tu solicitud actual. Ante este escenario, estás obligado a reiniciar el trámite desde el principio, lo cual incluye realizar un nuevo pago.

NO AGENDAR UNA CITA

Presentarte en las oficinas del DMV sin una cita previa puede generar esperas largas o que tu trámite no finalice el mismo día, por lo que la agencia recomienda programar sus citas directamente desde su página web.

