Este domingo 10 de mayo, cientos de personas de Estados Unidos querrán pasar tiempo de calidad con sus madres por su día; sin embargo, por razones de distancia o de trabajo, otras solo enviarán el habitual saludo. Con dicho contexto, lo tradicional es realizar una llamada, pero dicha modalidad ha quedado atrás con la presencia de las apps de mensajería, pues el mensaje de texto se ha convertido en el medio predilecto para expresar afecto y el país no es ajeno a ello. A continuación, te revelaré cuáles son las 10 ciudades que han preferido esta opción inmediata por motivo del Día de la Madre .

En la actualidad, una gran parte de la población de Estados Unidos cuenta con un dispositivo móvil que facilita la comunicación en cuestión de segundos; ahora, los usuarios ya se acostumbraron a usar el tradicional WhatsApp para intercambiar mensajes de texto.

Para esta fecha especial, no es la excepción. Posiblemente hayas usado el mencionado aplicativo para saludar a distintas madres que se encuentran a distancia, pues no contabas con el tiempo suficiente para darles un abrazo.

Si bien llamar por el Día de la Madre era una práctica habitual, está quedando olvidada con la presencia de las apps de mensajería. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Esta práctica ya se está haciendo frecuente en Estados Unidos, pues se ha reportado que distintas ciudades del país prefirieron saludar por mensajes de texto a las madres que realizar una llamada durante el 2025, así informó AT&T.

La compañía citada especificó que el uso de mensaje de textos para el Día de la Madre en dicho año dominó con más del 75% de los registros; esto representa una proporción de aproximadamente tres mensajes enviados por cada llamada realizada.

Cuáles son las ciudades de EE.UU. que prefieren enviar mensajes de texto que realizar llamadas por el Día de la Madre

Si bien la data otorgada por AT&T registra del 2025, se estima que este panorama nuevamente se pueda repetir para el presente año. A continuación, te presentaré las 10 ciudades que han implementado dicha modalidad para saludar a las madres por su día.

Houston (Texas) San Antonio (California) Chicago (Illinois) Dallas (Texas) Los Ángeles (California) Las Vegas (Nevada) Miami (Florida) Austin (Texas) Atlanta (Georgia) Filadelfia (Pensilvania)

El Día de la Madre en Estados Unidos se celebra este domingo 10 de mayo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Como notarás, Texas es el estado que recurre a los mensajes de texto para saludar a las madres por su día, seguido de California. Según el portal citado, el mensaje más frecuente que suelen enviar los usuarios es “Feliz día, mamá”, aunque algunos lo complementan con otras palabras.

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