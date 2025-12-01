Obtener la ciudadanía estadounidense a través de la naturalización implica aprobar dos evaluaciones: una de inglés y otra de educación cívica; sin embargo, las normas vigentes para diciembre de 2025 señalan que ciertos solicitantes mayores de 50 años pueden acceder a excepciones específicas según su edad y el tiempo que llevan como residentes permanentes.

Por regla general, toda persona que inicia el proceso debe demostrar dominio básico del idioma inglés, lo que incluye leer, escribir y pronunciar palabras comunes. A esto se suma un examen de civismo destinado a comprobar que el solicitante entiende los fundamentos de la historia y la estructura del gobierno de Estados Unidos.

La actualización más reciente se relaciona con el Examen de Educación Cívica para la Naturalización de 2025, que se aplica a quienes enviaron el Formulario N-400 a partir del 20 de octubre. Esta prueba se realiza de manera oral y consta de 20 preguntas seleccionadas de una lista total de 128. Para aprobar, el aspirante debe acertar al menos 12 respuestas. Si falla nueve, el examen se considera reprobado.

Quienes presentaron su solicitud antes del 20 de octubre de 2025 continuarán usando la versión del examen de 2008. Ese modelo incluye únicamente diez preguntas elegidas de un banco de 100 y para pasar es necesario contestar correctamente seis de ellas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), encargado de administrar las evaluaciones, recuerda que algunos solicitantes pueden acceder a excepciones al requisito de inglés si cumplen ciertas condiciones de edad y residencia.

Las dos exenciones más conocidas son la regla “50/20”, que aplica a quienes tienen 50 años o más y suman 20 años como residentes permanentes, y la regla “55/15”, dirigida a personas de 55 años o más que han vivido 15 años en el país con una green card.

No obstante, el USCIS aclara que aun si el solicitante cumple estos criterios, sigue siendo obligatorio realizar la prueba de educación cívica. La diferencia es que se le permite responderla en su idioma natal y debe asistir a la entrevista con un intérprete que maneje con fluidez tanto el inglés como la lengua del peticionario.

Además de estas excepciones, existe una consideración especial para los aspirantes que tienen 65 años o más y que han residido en Estados Unidos durante al menos 20 años desde su admisión como residentes permanentes. Para este grupo, el USCIS utiliza formularios de examen adaptados, que incluyen un banco reducido de 20 preguntas diseñadas específicamente para ellos.

En estos casos, el solicitante aprueba si ofrece una respuesta correcta. o una versión alternativa aceptable, en al menos seis de las diez preguntas que el oficial del USCIS le presente durante la evaluación.

Estas facilidades buscan hacer el proceso más accesible para quienes han pasado gran parte de su vida como residentes permanentes del país.

Cuáles son las preguntas más comunes en el examen de naturalización

El Examen de Educación Cívica (Historia y Gobierno) se basa en la lista oficial de 100 preguntas de USCIS (versión 2008). Las preguntas más frecuentes se centran en los principios fundamentales de la democracia estadounidense y la estructura gubernamental.

Las áreas clave de conocimiento cubiertas en el examen incluyen los Principios de la Democracia Americana (como la Ley Suprema, que es la Constitución; las primeras tres palabras: “Nosotros, el Pueblo”; y la Carta de Derechos), el Sistema de Gobierno (las ramas del gobierno, las partes del Congreso y el período de elección presidencial), y la Historia (lo que hizo la Declaración de Independencia y las razones por las que los colonos vinieron a América).

Además de la historia y el gobierno, hay preguntas de Información Cívica Actual cuyas respuestas debe actualizar el día de su entrevista, como el nombre del Presidente y Vicepresidente actuales, los senadores de su estado y la capital estatal. Por último, recuerde que el examen de ciudadanía también incluye un componente de Inglés que evalúa sus habilidades de hablar, leer y escribir mediante la revisión de su solicitud N-400, la lectura de una oración en voz alta y la escritura de una oración dictada.

