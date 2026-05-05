En Estados Unidos, el asilo se ofrece a quienes temen regresar a su país porque sufrieron o creen que pueden sufrir persecución o están huyendo del peligro y violencia. Muchas personas indocumentadas llegan a la frontera en búsqueda de esta protección legal que les brinda seguridad y les permite permanecer en el país de manera segura. Para calificar no basta con estar físicamente en EE.UU. o en un puerto de entrada, sino cumplir con la definición de refugiado (basada en raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular), presentar una solicitud y no tener factores de descalificación; sin embargo, antes de todo esto es clave pasar por la “entrevista de miedo creíble”, el primer filtro clave y de su resultado depende si el solicitante puede continuar su caso ante un juez de inmigración o si queda sujeto a deportación expedita. Hoy te explico en qué consiste y lo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) toma en cuenta.

¿Qué es el miedo creíble y cuándo se aplica?

En el marco de la ley de asilo de Estados Unidos, “miedo creíble” es una evaluación preliminar que se realiza a personas que llegaron al país o que fueron detenidas en o cerca de la frontera por un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estas indicaron al agente que temen regresar a su país por riesgo de persecución o tortura y son referidas con un oficial de asilo.

Esta evaluación se hace a través de una entrevista con un oficial de asilo de USCIS y si este concluye que la persona tiene un miedo creíble, el caso pasa a la siguiente etapa y el solicitante obtiene la oportunidad de presentar formalmente su solicitud de asilo ante un juez de inmigración. Si el resultado es negativo, la persona puede pedir que un juez revise esa decisión, pero si se mantiene, queda en alto riesgo de ser deportada.

“Si usted manifiesta su intención de solicitar asilo, expresa temor de persecución o tortura, o expresa temor de regresar a su país, él o ella debe ser referido a un oficial de asilo para una entrevista a fin de determinar si tiene un temor creíble de persecución o tortura”, explica la agencia federal en su sitio web.

Ahí se detalla que si un oficial de asilo determina que usted tiene un temor creíble de persecución o tortura, USCIS podría:

Retener y considerar su solicitud de asilo y también considerar su elegibilidad para la suspensión de remoción y protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT) en una segunda entrevista. Esto se conoce como una entrevista de méritos de asilo. Un oficial de asilo decidirá si usted es elegible para asilo. Si es necesario, un oficial de asilo también determinará si usted demostró elegibilidad para la suspensión de remoción o protección bajo CAT a base de su registro con USCIS; o Expedir una Notificación de Comparecencia ante un juez de inmigración de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración del Departamento de Justicia para la consideración de su asilo, suspensión de remoción y reclamos de protección CAT. Cuando presente el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción, ante la corte de inmigración, esto lo colocará en el proceso de defensa de asilo.

A la entrevista de ‘miedo creíble’ se llega luego que un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detiene al inmigrante tras cruzar la frontera en EE.UU.. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Puntos Clave sobre el Miedo Creíble

La entrevista se enfoca en por qué la persona no puede regresar a su país de origen. El oficial de asilo escucha el testimonio del solicitante sobre por qué huyó, qué le ocurrió en su país y qué teme que le pase si es devuelto, y contrasta ese relato con la ley de asilo y la información disponible sobre la situación en el país de origen. Es crucial proporcionar detalles sobre cualquier daño sufrido o el riesgo de persecución futura.

Procedimiento: Si manifiesta temor, debe ser referido a un oficial de asilo para la entrevista.

Si manifiesta temor, debe ser referido a un oficial de asilo para la entrevista. Resultado Positivo: Si aprueba, la solicitud de asilo es considerada, a menudo mediante una entrevista de méritos de asilo.

Si aprueba, la solicitud de asilo es considerada, a menudo mediante una entrevista de méritos de asilo. Resultado Negativo: Puede solicitar una revisión de la decisión por parte de un juez de inmigración.

En este 2026 y con el refuerzo de las políticas de inmigración en Estados Unidos, solicitantes con casos pendientes desde 2019 pueden estar recibiendo cierres de casos o requiriendo nuevas citas con ICE para miedo creíble, lo que conlleva riesgos de detención.

Lo que USCIS toma en cuenta sobre el miedo creíble

Sabiendo que la entrevista de ‘miedo creíble’ es un paso crucial para pedir asilo en EEUU, no solo es importante que los inmigrantes tengan una justificación comprobada de que corren peligro si vuelven a sus países de origen, sino también saber lo que USCIS toma en cuenta para no ser rechazados.

Durante la evaluación, el oficial de asilo toma en cuenta varios elementos centrales: el relato detallado del solicitante, su coherencia interna, la consistencia con cualquier documento disponible y con la información sobre condiciones en el país de origen.

Las guías de entrenamiento de USCIS reconocen que, en muchos casos, el testimonio creíble del solicitante puede ser suficiente para satisfacer el estándar de prueba, incluso si no hay evidencias documentales extensas, siempre que el relato sea detallado, coherente y no contradiga hechos conocidos.

Asimismo, el oficial debe considerar si la persona ha cometido ciertos delitos graves o representa un riesgo para la seguridad, lo que puede limitar el acceso al asilo o a otras formas de protección. En el contexto actual de deportaciones aceleradas, expertos subrayan que manifestar el temor de manera clara y temprana es clave para activar el proceso de miedo creíble y evitar que la persona sea removida sin que un oficial escuche su historia.

Expertos recomiendan familiarizarse con conceptos clave como “persecución”, “miedo creíble” y los cinco motivos protegidos, de forma que pueda explicar mejor cómo su historia encaja en la ley. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cuáles son las 5 causales para pedir asilo en Estados Unidos?

Los únicos motivos válidos para tener una opción de asilo por miedo creíble son por persecución de:

Raza Religión Nacionalidad Opinión política Pertenecer a un grupo social especifico, en este último se encuentran la orientación sexual o la discapacidad física.

Motivos como las dificultades económicas, la pobreza del país o la falta de trabajo no serán aceptadas en este caso.

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