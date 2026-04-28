Lo que parecía una simple visita diplomática terminó convirtiéndose en una revelación que pocos veían venir. De acuerdo con expertos en genealogía, Donald Trump comparte un parentesco con el rey Carlos III del Reino Unido, un dato que sorprendió tanto al público como al propio mandatario. Pero, ¿cuál es exactamente ese parentesco?

¿Cuál es el origen del parentesco entre Donald Trump y el rey Carlos III?

Según una investigación publicada por el Daily Mail, ambos están conectados a través de un antepasado común: el tercer conde de Lennox, quien fue bisnieto del rey James II of Scotland. Esta conexión convierte a Trump y Carlos III en primos lejanos, específicamente en el grado 15.

Aunque se trata de un vínculo bastante distante, el hallazgo no deja de ser llamativo, especialmente por tratarse de una figura política estadounidense y el actual monarca británico.

El Daily Mail reveló que Donald Trump y el rey Carlos III del Reino Unido son primos lejanos. | Foto: Daily Mail

La reacción de Donald Trump ante el parentesco con el rey Carlos III

Fiel a su estilo, Donald Trump no ocultó su entusiasmo al enterarse de la noticia. A través de Truth Social, reaccionó con humor: “¡Wow, eso es genial! ¡Siempre quise vivir en el Palacio de Buckingham! Hablaré con el Rey y la Reina en unos minutos”.

Su comentario rápidamente generó reacciones en redes, donde muchos tomaron la situación con sorpresa y otros con un toque de humor.

Expertos confirmaron que Donald Trump y el rey Carlos III tienen un vínculo familiar inesperado. | Foto por MANDEL NGAN / AFP

El encuentro entre Donald Trump y el rey Carlos III

La revelación coincidió con la visita oficial de Carlos III y la reina Camila del Reino Unido a Estados Unidos, en el marco del 250 aniversario de la independencia del país.

El encuentro en la Casa Blanca estuvo lleno de gestos protocolares: saludos cordiales, conversaciones informales y un té privado en el elegante Salón Verde. Incluso recorrieron los jardines y compartieron momentos distendidos frente a las cámaras.

Sin embargo, el contexto político no ha sido del todo sencillo. Las relaciones entre Estados Unidos y Reino Unido atraviesan un momento tenso, en parte por desacuerdos entre Trump y el primer ministro Keir Starmer, especialmente en temas internacionales como el conflicto con Irán.

Donald Trump y el rey Carlos III se reunieron en la Casa Blanca en un encuentro marcado por cordialidad y gran expectativa. | Foto por CHRIS JACKSON / CHRIS JACKSON COLLECTION / GETTY IMAGES VIA AFP

Una visita del rey Carlos III con agenda cargada

Durante su estadía, el rey Carlos III también tiene previsto dirigirse al Congreso, un hecho poco común que no ocurre desde hace 35 años. La visita culminará con una cena de Estado en la Casa Blanca, con la presencia de figuras clave de la política estadounidense.

A pesar de las tensiones diplomáticas y las estrictas medidas de seguridad tras un reciente incidente, la revelación del parentesco ha añadido un giro inesperado y curioso a este encuentro histórico.

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