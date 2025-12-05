Sí, nuevamente el tema migratorio en Florida vuelve a la palestra. En las últimas semanas volvió a tomar fuerza el debate sobre este delicado tema, especialmente después de que el gobernador Ron DeSantis decidiera extender una vez más la emergencia migratoria que rige desde 2023. Lo sucedido no es menor, porque esta medida ha permitido al gobierno estatal operar bajo reglas excepcionales durante todo este tiempo.

Y, aunque ya se ha hablado bastante sobre sus implicaciones, muchas personas aún buscan entender qué significa realmente esta nueva extensión, por qué se renovó ahora y cómo impacta tanto en las comunidades migrantes como en el funcionamiento administrativo del estado.

El gobernador Ron DeSantis firmó el decreto que extiende la emergencia migratoria en Florida (Foto: AFP)

UNA EXTENSIÓN QUE MANTIENE VIGENTES FACULTADES ESPECIALES

El decreto firmado el 25 de noviembre de 2025 renovó por 60 días la emergencia que DeSantis declaró originalmente en enero de 2023. Es decir, en breve se cumplirán 3 años desde su inicio. Según el documento, el estado continúa bajo presión por la presencia de “un gran número de extranjeros ilegales”, motivo por el cual se justificó la continuidad de los esfuerzos de detención y deportación.

Además, la renovación se volvió urgente porque la Orden Ejecutiva 23-03 estaba a punto de expirar el 28 de noviembre de 2025. Mantenerla activa era crucial para conservar las facultades extraordinarias y la movilización de recursos estatales que solo están disponibles bajo un estado de emergencia. En otras palabras, el gobierno estatal tenía que actuar rápido para mantener las mismas facultades.

¿QUÉ BUSCA EL GOBIERNO DE FLORIDA CON ESTA MEDIDA?

Desde la oficina del gobernador se insiste en que la emergencia permite coordinar mejor las agencias y responder con rapidez a los desafíos migratorios. Bajo ello, el Ejecutivo cuenta con un margen de acción que no tendría en circunstancias normales, especialmente en áreas donde los procesos administrativos suelen ser más estrictos y largos de tiempo.

Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado por sectores que consideran que el uso prolongado de estas facultades termina concentrando demasiado poder en el Ejecutivo.

NORMAS SUSPENDIDAS Y PROCESOS ALTERADOS

Un análisis del Miami Herald mostró que, durante estos años de emergencia, la División de Manejo de Emergencias de Florida dejó sin efecto 25 normas y leyes estatales. Varias de ellas estaban diseñadas para garantizar transparencia, competencia y control en el uso de fondos públicos.

Entre las reglas suspendidas se encuentran:

Declaraciones obligatorias sobre conflictos de interés en contratistas.

Verificación de antecedentes para oficiales correccionales.

Publicación de compras y licitaciones estatales.

Protocolos de negociación competitiva para elegir proveedores.

Procesos adicionales para contratos superiores a US$35,000.

Supervisión obligatoria en contratos mayores a US$5 millones.

Permisos para instalar baños portátiles.

Normas para ambulancias aéreas estatales.

Restricciones sobre pago de horas extra a altos funcionarios.

QUIÉNES RESULTAN DIRECTAMENTE AFECTADOS

La extensión de la emergencia impacta en varios grupos dentro del estado:

Migrantes sin autorización, que continúan enfrentando operativos reforzados. Agencias estatales, que operan bajo procedimientos excepcionales y con mayor presión operativa. Contratistas y proveedores, que trabajan sin algunos controles habituales, lo que altera la dinámica de competencia. Gobiernos locales, especialmente en condados con más llegadas de migrantes. Organizaciones civiles, que advierten riesgos en transparencia y derechos humanos.

La situación para inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es más tensa que nunca debido a las políticas migratorias de algunos estados, como en Florida, así como por la presión del gobierno federal encabezado por Donald Trump (Foto: ICE)

LA RESPUESTA DESDE EL PARTIDO DEMÓCRATA

Ante el uso sostenido de estas facultades, un grupo de legisladores demócratas presentó un paquete de proyectos para frenar la continuidad de la emergencia. Las propuestas incluyen:

Cerrar de inmediato la emergencia vigente.

Limitar a un año cualquier declaración futura, salvo que la Legislatura la extienda.

Crear un registro público de personas detenidas.

De acuerdo con Fox 29, estas iniciativas ingresarán a comisiones cuando la Legislatura de Florida retome su calendario.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!