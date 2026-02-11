Una decisión inesperada dejó en pausa el tráfico aéreo en una de las ciudades fronterizas más transitadas del país. Desde la noche del martes, el Aeropuerto Internacional de El Paso quedó prácticamente en silencio tras una orden federal que tomó por sorpresa a miles de pasajeros, aerolíneas y operadores logísticos. Aunque las autoridades hablaron de “razones de seguridad”, los detalles han sido limitados, lo que ha generado preguntas y preocupación entre quienes tenían viajes programados en los próximos días. La medida no es parcial ni selectiva: es total, inmediata y con una duración definida.

¿Qué pasó exactamente en El Paso?

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió una restricción temporal que suspende todos los vuelos hacia y desde El Paso durante 10 días.

La orden incluye:

Vuelos comerciales

Operaciones de carga

Aviación general

La suspensión entró en vigor el martes 10 de febrero a las 11:30 p.m. (hora de la montaña).

Miles de pasajeros se vieron afectados tras el cierre del Aeropuerto Internacional de El Paso. | Crédito: Facebook / El Paso International Airport (ELP)

¿Hasta cuándo durará la restricción?

De acuerdo con autoridades federales y reportes locales, la medida permanecerá activa hasta:

20 de febrero a las 11:30 p.m.

Durante ese periodo, queda prohibida la operación de aeronaves en el espacio aéreo del aeropuerto, lo que también impacta actividades en comunidades cercanas.

¿Por qué la FAA suspendió todos los vuelos?

La agencia federal señaló que la decisión responde a “razones especiales de seguridad”, sin ofrecer detalles adicionales sobre la situación específica que motivó la restricción.

El aviso a los aviadores, conocido como NOTAM, clasificó el espacio aéreo del Aeropuerto de El Paso (EPA) como espacio aéreo de defensa nacional.

Esto implica que:

Una aeronave podría enfrentar el uso de fuerza letal si se determina que representa una amenaza inminente.

Los pilotos podrían ser interceptados, detenidos e interrogados por fuerzas del orden y personal de seguridad.

La FAA no amplió la información más allá de lo indicado en el NOTAM. Un portavoz indicó que no podían hacer más comentarios, mientras que el Aeropuerto Internacional de El Paso no respondió de inmediato a solicitudes adicionales de información.

La FAA emitió una restricción temporal que mantiene inactivo al Aeropuerto Internacional de El Paso. | Crédito: Facebook / El Paso International Airport (ELP)

Lo que sí y lo que no afecta la medida

No habrá vuelos desde ni hacia El Paso durante el periodo establecido.

Se suspenden vuelos comerciales, de carga y privados.

La restricción no afecta a Ciudad Juárez ni al espacio aéreo mexicano.

El Paso es una ciudad fronteriza con México y la 23ª más poblada del país según el censo de 2020, por lo que la medida tiene un impacto significativo en viajeros y operaciones comerciales.

Las autoridades recomiendan que los viajeros contacten directamente a sus aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus vuelos y posibles reprogramaciones.

Por ahora, el aeropuerto permanece bajo esta estricta restricción mientras se espera mayor orientación oficial por parte de la FAA.

