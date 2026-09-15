Abbott Laboratories acordó pagar US$384,999,040 para resolver un caso civil relacionado con acusaciones sobre la fabricación de fórmula infantil y productos de nutrición. El acuerdo fue anunciado el lunes 14 de septiembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y está vinculado con las plantas de la compañía en Sturgis, Michigan, y Casa Grande, Arizona.

El caso sostiene que determinados productos fueron fabricados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 sin cumplir completamente con requisitos federales, estatales y contractuales.

Según las autoridades, esto habría permitido que programas gubernamentales compraran productos elaborados bajo condiciones que incrementaban el riesgo de contaminación por microorganismos.

¿Qué alegaron las autoridades contra Abbott?

La demanda presentada por el Gobierno señaló que la planta de Sturgis produjo fórmula en un entorno que representaba un riesgo inaceptable de contaminación.

Entre las acusaciones se incluyeron problemas relacionados con el mantenimiento de los equipos, la presencia de agua que podía favorecer el crecimiento de microorganismos y deficiencias en los procesos destinados a identificar y prevenir una posible contaminación.

El Departamento de Justicia también alegó que Abbott mantuvo en funcionamiento determinados secadores utilizados para convertir la fórmula líquida en polvo pese a que se habían documentado grietas y daños en esos equipos.

Las autoridades sostuvieron además que se aumentó el número de lotes procesados entre los ciclos de limpieza y que no se realizaron determinadas pruebas para detectar crecimiento bacteriano.

El caso se relaciona con las plantas de Sturgis, Michigan, y Casa Grande, Arizona, entre 2018 y 2022. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Un acuerdo de casi US$385 millones

Del total pactado, US$348,700,868 serán destinados al Gobierno federal, mientras que otros US$36,298,172 corresponden a determinados estados por reclamos relacionados con sus programas de Medicaid y WIC. Este último programa, financiado y regulado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, proporciona asistencia nutricional que incluye fórmula infantil.

El caso también surgió bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act), que permite que particulares presenten demandas en representación del Gobierno por presuntos reclamos falsos contra programas federales.

Tres exempleados de Abbott que participaron como denunciantes recibirán en conjunto US$69 millones como parte del acuerdo federal.

Abbott niega responsabilidad

Pese al monto del acuerdo, el Departamento de Justicia aclaró que las acusaciones resueltas son únicamente alegaciones y que no existe una determinación de responsabilidad contra Abbott. El acuerdo tampoco supone que la compañía haya admitido los hechos señalados por las autoridades.

En un comunicado, Abbott afirmó que había colaborado plenamente con las investigaciones gubernamentales y defendió la seguridad de sus productos. La compañía señaló: “Nada es más importante que la seguridad y la calidad de nuestros productos. Durante más de 100 años, Abbott ha ayudado a alimentar a bebés en todo el mundo. Años de análisis científicos, pruebas y revisiones gubernamentales apuntan a una conclusión consistente: la fórmula de Abbott no causó las enfermedades ni las muertes que dieron lugar a la investigación de 2022”.

Abbott no admitió responsabilidad y el acuerdo establece expresamente que las acusaciones no constituyen una determinación de culpabilidad. (Foto referencial: Magnific)

El acuerdo está relacionado con una investigación que cobró especial relevancia después del retiro de productos de fórmula infantil de Abbott en 2022, tras reportes que planteaban la posible presencia de una bacteria potencialmente peligrosa.

El nuevo acuerdo civil resuelve las acusaciones presentadas por las autoridades, mientras que Abbott mantiene que sus productos no fueron responsables de las enfermedades o muertes investigadas.