Si tu hijo termina high school en 2027, completar la FAFSA será un paso clave para solicitar ayuda financiera destinada a sus estudios posteriores (Foto: Magnific)
Si tu hijo termina high school en 2027, completar la FAFSA será un paso clave para solicitar ayuda financiera destinada a sus estudios posteriores (Foto: Magnific)
Judith Vicente
Judith Vicente
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¿ se gradúa de high school en 2027 y te preocupa no contar con suficiente dinero para cubrir los gastos de su educación superior? No te preocupes: existen programas de ayuda financiera que pueden aliviar el costo de la universidad, los estudios técnicos u otras opciones de formación después de terminar . Uno de los trámites más importantes para las familias es la FAFSA, una solicitud gratuita que puede abrir la puerta a distintos tipos de apoyo económico. A continuación, te contamos cuándo y cómo presentarla, qué documentos debes reunir y todo lo que debes saber para preparar el proceso sin contratiempos.

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Cómo pedir becas, préstamos y ayuda federal para la universidad con la FAFSA 2027–2028 (Foto: Freepik)
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¿QUÉ ES LA FAFSA?

La es la solicitud gratuita que permite determinar si un estudiante puede recibir ayuda económica federal, estatal o universitaria para pagar estudios superiores. Si tu hijo se gradúa de high school en 2027 y comenzará la universidad en el ciclo 2027–2028, debe completar la FAFSA 2027–2028.

, y préstamos estudiantiles federales para la universidad o la formación profesional.

Recuerda que completarla no obliga a aceptar préstamos; por lo tanto, el estudiante podrá revisar la oferta de ayuda que reciba de cada universidad y decidir qué apoyos acepta.

¿Cuándo presentarla si tu hijo acaba en 2027?

La FAFSA 2027–2028 corresponde a estudios realizados entre el 1 de julio de 2027 y el 30 de junio de 2028.

“El formulario FAFSA 2027–28 ya está disponible. Llénelo si desea solicitar ayuda económica para estudiar entre el 1 de julio de 2027 y el 30 de junio de 2028. Para solicitar ayuda económica para un curso de verano, comuníquese con la oficina de ayuda económica de su institución educativa para Confirmar qué formulario FAFSA debe enviar”, .

¿Cómo solicitarla?

1. Crea una cuenta para tu hijo y, si es un estudiante dependiente, otra para al menos uno de sus padres o tutores. Cada persona necesita su propia identificación FSA (un nombre de usuario y una contraseña que sirve como firma electrónica legal para acceder a los sistemas en línea del Departamento de Educación de EE.UU.). Necesitarás tu número de Seguro Social (si tienes uno) y tu propia dirección de correo electrónico.

Crea un cuenta para completar el formulario FAFSA (Foto: Studente Aid)
Crea un cuenta para completar el formulario FAFSA (Foto: Studente Aid)

2. Ingresa a StudentAid.gov y selecciona la FAFSA 2027–2028. El estudiante debe identificarse como “Estudiante”; si un padre inicia el proceso, debe escoger la opción “Padre o madre”.

3. Completa los datos personales y escolares, incluida la lista de universidades, institutos o escuelas técnicas que tu hijo está considerando. Las instituciones seleccionadas recibirán la información para preparar una oferta de ayuda.

4. Añade a los contribuyentes requeridos, normalmente los padres si el estudiante es dependiente. Cada uno deberá proporcionar la información financiera y dar consentimiento para que se use la información fiscal necesaria.

5. Revisa, firma y envía el formulario. Después, verifica el resumen o reporte de FAFSA y responde cualquier solicitud adicional de la universidad, del estado o del Departamento de Educación.

Documentos que debes tener a la mano

Ten a mano la siguiente información antes de empezar:

  • Número de Seguro Social del estudiante y de los padres, si lo tienen.
  • Dirección, fecha de nacimiento y datos de contacto.
  • Número de registro de extranjero, si corresponde.
  • Declaración federal de impuestos de 2025, formularios W-2 y constancias de otros ingresos, ya que ese es el año fiscal que normalmente se utiliza para la FAFSA 2027–2028.finaid
  • Información sobre saldos de cuentas, inversiones, bienes y otros activos.
  • Una lista de las universidades o centros de formación a los que el estudiante planea postular.

EL FORMULARIO FAFSA ES GRATIS

No existe ningún cobro para llenar un . La recomendación que dan es: asegurarte de llenarlo en el sitio oficial de la FAFSA.

Para recibir ayuda al llenar el formulario FAFSA, utiliza estas herramientas gratuitas:

  • En el formulario FAFSA en línea, selecciona el ícono de signo de interrogación al lado de cada pregunta para obtener orientación sobre cómo responderla o para chatear con Aidan, el asistente virtual.
  • Visita la sección “Ayuda para el formulario FAFSA” para consultar respuestas a preguntas comunes.

¿Cuándo saber el monto al que accederás?

Si envías el formulario FAFSA y se tramita de inmediato, podrás acceder en ese momento a tu , que incluye un cálculo aproximado de la ayuda federal para estudiantes que tienes derecho a recibir y tu Índice de Ayuda Estudiantil (SAI).

  • La ayuda federal para estudiantes que aparece en ese resumen es solo un cálculo aproximado. Las instituciones educativas te enviarán una oferta oficial de ayuda una vez que presentes tu solicitud y sea admitida en dichas instituciones.

Si tu formulario FAFSA no se tramita de inmediato, verás una página de confirmación que indica que la tramitación tardará de uno a tres días. Recibirás un correo electrónico cuando el formulario haya sido tramitado.

PRINCIPALES CONSEJOS PARA EL FORMULARIO FAFSA

  • Lee atentamente todas las preguntas e instrucciones.
  • Cumple con las fechas límite del formulario .
  • Revisa tu correo electrónico (incluida la carpeta de correo basura) con regularidad para ver si has recibido mensajes del Departamento de Educación de EE.UU. o su institución de educación superior y de formación profesional.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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