¿Tu hijo se gradúa de high school en 2027 y te preocupa no contar con suficiente dinero para cubrir los gastos de su educación superior? No te preocupes: existen programas de ayuda financiera que pueden aliviar el costo de la universidad, los estudios técnicos u otras opciones de formación después de terminar la secundaria. Uno de los trámites más importantes para las familias es la FAFSA, una solicitud gratuita que puede abrir la puerta a distintos tipos de apoyo económico. A continuación, te contamos cuándo y cómo presentarla, qué documentos debes reunir y todo lo que debes saber para preparar el proceso sin contratiempos.

Cómo pedir becas, préstamos y ayuda federal para la universidad con la FAFSA 2027–2028 (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES LA FAFSA?

La Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) es la solicitud gratuita que permite determinar si un estudiante puede recibir ayuda económica federal, estatal o universitaria para pagar estudios superiores. Si tu hijo se gradúa de high school en 2027 y comenzará la universidad en el ciclo 2027–2028, debe completar la FAFSA 2027–2028.

La FAFSA puede ayudar con becas, subvenciones, programas de trabajo y estudio, y préstamos estudiantiles federales para la universidad o la formación profesional.

Recuerda que completarla no obliga a aceptar préstamos; por lo tanto, el estudiante podrá revisar la oferta de ayuda que reciba de cada universidad y decidir qué apoyos acepta.

¿Cuándo presentarla si tu hijo acaba en 2027?

La FAFSA 2027–2028 corresponde a estudios realizados entre el 1 de julio de 2027 y el 30 de junio de 2028.

“El formulario FAFSA 2027–28 ya está disponible. Llénelo si desea solicitar ayuda económica para estudiar entre el 1 de julio de 2027 y el 30 de junio de 2028. Para solicitar ayuda económica para un curso de verano, comuníquese con la oficina de ayuda económica de su institución educativa para Confirmar qué formulario FAFSA debe enviar”, se lee en el sitio web de Federal Student Aid.

¿Cómo solicitarla?

1. Crea una cuenta StudentAid.gov para tu hijo y, si es un estudiante dependiente, otra para al menos uno de sus padres o tutores. Cada persona necesita su propia identificación FSA (un nombre de usuario y una contraseña que sirve como firma electrónica legal para acceder a los sistemas en línea del Departamento de Educación de EE.UU.). Necesitarás tu número de Seguro Social (si tienes uno) y tu propia dirección de correo electrónico.

Crea un cuenta para completar el formulario FAFSA (Foto: Studente Aid)

2. Ingresa a StudentAid.gov y selecciona la FAFSA 2027–2028. El estudiante debe identificarse como “Estudiante”; si un padre inicia el proceso, debe escoger la opción “Padre o madre”.

3. Completa los datos personales y escolares, incluida la lista de universidades, institutos o escuelas técnicas que tu hijo está considerando. Las instituciones seleccionadas recibirán la información para preparar una oferta de ayuda.

4. Añade a los contribuyentes requeridos, normalmente los padres si el estudiante es dependiente. Cada uno deberá proporcionar la información financiera y dar consentimiento para que se use la información fiscal necesaria.

5. Revisa, firma y envía el formulario. Después, verifica el resumen o reporte de FAFSA y responde cualquier solicitud adicional de la universidad, del estado o del Departamento de Educación.

Documentos que debes tener a la mano

Ten a mano la siguiente información antes de empezar:

Número de Seguro Social del estudiante y de los padres, si lo tienen.

Dirección, fecha de nacimiento y datos de contacto.

Número de registro de extranjero, si corresponde.

Declaración federal de impuestos de 2025, formularios W-2 y constancias de otros ingresos, ya que ese es el año fiscal que normalmente se utiliza para la FAFSA 2027–2028.finaid

Información sobre saldos de cuentas, inversiones, bienes y otros activos.

Una lista de las universidades o centros de formación a los que el estudiante planea postular.

EL FORMULARIO FAFSA ES GRATIS

No existe ningún cobro para llenar un formulario FAFSA. La recomendación que dan es: asegurarte de llenarlo en el sitio oficial de la FAFSA.

Para recibir ayuda al llenar el formulario FAFSA, utiliza estas herramientas gratuitas:

En el formulario FAFSA en línea, selecciona el ícono de signo de interrogación al lado de cada pregunta para obtener orientación sobre cómo responderla o para chatear con Aidan, el asistente virtual.

Visita la sección “Ayuda para el formulario FAFSA” para consultar respuestas a preguntas comunes.

¿Cuándo saber el monto al que accederás?

Si envías el formulario FAFSA y se tramita de inmediato, podrás acceder en ese momento a tu Resumen de tramitación del formulario FAFSA, que incluye un cálculo aproximado de la ayuda federal para estudiantes que tienes derecho a recibir y tu Índice de Ayuda Estudiantil (SAI).

La ayuda federal para estudiantes que aparece en ese resumen es solo un cálculo aproximado. Las instituciones educativas te enviarán una oferta oficial de ayuda una vez que presentes tu solicitud y sea admitida en dichas instituciones.

Si tu formulario FAFSA no se tramita de inmediato, verás una página de confirmación que indica que la tramitación tardará de uno a tres días. Recibirás un correo electrónico cuando el formulario haya sido tramitado.

PRINCIPALES CONSEJOS PARA EL FORMULARIO FAFSA

Lee atentamente todas las preguntas e instrucciones.

Cumple con las fechas límite del formulario FAFSA.

Revisa tu correo electrónico (incluida la carpeta de correo basura) con regularidad para ver si has recibido mensajes del Departamento de Educación de EE.UU. o su institución de educación superior y de formación profesional.