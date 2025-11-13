El periodismo estadounidense perdió a una de sus voces más respetadas. Jim Avila, veterano corresponsal de ABC News y figura del periodismo de investigación, falleció tras enfrentar durante varios años una enfermedad que afectó seriamente su salud. La cadena confirmó su deceso y recordó su extensa trayectoria profesional.

Avila murió el miércoles a los 69 años en su casa de San Diego, según informó su familia. Durante las últimas décadas se mantuvo en tratamiento y, en 2020, incluso recibió un trasplante de riñón donado por su hermano. Su fallecimiento se produjo después de una larga batalla contra estos problemas médicos.

En un mensaje interno dirigido al personal de ABC News, el director Almin Karamehmedovic destacó la calidad humana y profesional del reportero. “Jim era un periodista talentoso y un colega generoso”, expresó, añadiendo que Avila enfrentó sus desafíos de salud “con valentía”. El periodista dejó oficialmente la cadena en 2021, cuando su condición médica comenzó a complicarse.

Avila tuvo una carrera influyente, cubriendo la Casa Blanca, grandes juicios y temas de justicia e inmigración, además de ser galardonado con importantes premios periodísticos. (Foto: @JimAvilaABC / X)

A lo largo de casi dos décadas en ABC News, Avila trabajó como corresponsal senior en Los Ángeles, cubriendo política, justicia, temas legales e investigaciones de consumo. Además, formó parte del equipo del programa “20/20”.

Entre 2012 y 2016 cubrió la Casa Blanca durante el segundo mandato del presidente Barack Obama. En 2015 ganó el prestigioso Merriman Award por revelar que Estados Unidos y Cuba habían restablecido relaciones diplomáticas.

Su carrera incluyó la cobertura de juicios ampliamente mediáticos, como los de Jerry Sandusky, Michael Jackson y O.J. Simpson, además de múltiples viajes a la frontera sur para documentar historias de inmigración.

En 2020 recibió un trasplante de riñón donado por su hermano y su condición lo llevó a retirarse de la cadena en 2021. (Foto: @JimAvilaABC / X)

Reportó también sobre la muerte de Freddie Gray y los disturbios posteriores en Baltimore. Su trabajo fue reconocido con dos premios Emmy nacionales, cinco Edward R. Murrow Awards y otros galardones importantes.

Antes de unirse a ABC News, Avila ya era un referente como reportero de investigación en la cadena local de NBC en Los Ángeles, donde su cobertura del caso O.J. Simpson contribuyó a que la estación ganara un Emmy en 1996.

Tras dejar ABC News, regresó al periodismo en 2023 como reportero investigativo senior en KGTV, la filial de ABC en San Diego. Consultado entonces sobre por qué decidió volver al trabajo, dijo al Times of San Diego: “La jubilación era aburrida”.

Tras su fallecimiento, colegas destacaron su talento, su calidez humana y su compromiso con la verdad. (Foto: @JimAvilaABC / X)

“He estado en todos los estados del país y en todos los continentes excepto la Antártida. He cubierto la Casa Blanca, guerras, tiroteos masivos… Todavía quiero generar impacto en las noticias y San Diego es un buen lugar para hacerlo”, agregó.

Tras su muerte, amigos y colegas dedicaron emotivos mensajes. “Era una presencia única y un verdadero periodista de la vieja escuela”, escribió el presentador Scott Thuman.

El conductor Frank Buckley también lo homenajeó: “Uno de los grandes del periodismo televisivo ha fallecido… Lo extrañaré profundamente”.

Finalmente, Karamehmedovic expresó: “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, incluidos sus tres hijos, Jamie, Jenny y Evan, y le agradecemos sus innumerables contribuciones y su compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!