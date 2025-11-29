El regreso del fin de semana de Thanksgiving arrancó con sobresaltos para miles de viajeros en Estados Unidos, luego de que un fallo informático en la familia de aviones Airbus A320 obligara a varias aerolíneas a activar planes de contingencia. El problema, detectado tras un análisis del incidente que involucró a un vuelo de JetBlue el mes pasado, ha generado ajustes operativos justo en uno de los periodos más cargados del año.

De acuerdo con Airbus, la investigación del episodio de JetBlue, en el que la aeronave experimentó una caída repentina de altitud, reveló que una intensa radiación solar pudo corromper datos críticos en los sistemas de control de vuelo de los A320. Esto desencadenó una inmediata respuesta coordinada entre la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, que ordenaron a las aerolíneas actualizar el software afectado. En EE.UU., más de 500 aviones deberán pasar por esta corrección.

Aunque el problema surgió por una actualización previa del software de a bordo, la nueva revisión ha implicado “interrupciones a corto plazo” en los horarios de vuelo. Airbus reconoció los inconvenientes: su director ejecutivo, Guillaume Faury, pidió disculpas y aseguró que los equipos trabajan “sin descanso” para implementar la solución.

Las aerolíneas de EE.UU. más afectadas

El impacto se ha sentido especialmente en las aerolíneas estadounidenses que dependen de la familia A320 para una parte significativa de sus operaciones diarias. El timing tampoco ayudó: las actualizaciones coincidieron con el regreso masivo tras el Día de Acción de Gracias, uno de los días más concurridos del año.

American Airlines es, con diferencia, la compañía más afectada. Opera alrededor de 480 aviones de la familia A320, y 209 de ellos requirieron la actualización del software. La compañía informó que el proceso, que toma alrededor de dos horas por avión, avanzó rápido. Para el sábado, solo quedaban cuatro aeronaves pendientes y American aseguró que no anticipa más repercusiones en su operación.

Delta Air Lines reportó que menos de 50 aviones A321neo están involucrados en la corrección. Aunque no detalló cancelaciones, sí advirtió que podrían darse ajustes menores en algunos itinerarios mientras finaliza la revisión.

United Airlines señaló que seis aviones de su flota fueron afectados. La aerolínea también espera interrupciones menores, aunque sin un impacto significativo en su programación general.

Hawaiian Airlines, por su parte, indicó que ninguno de sus aviones se ve comprometido por el fallo, por lo que no anticipa afectaciones operativas.

Un problema global, pero con fuerte eco en EE.UU.

Si bien la actualización afecta a aerolíneas de todo el mundo, en Estados Unidos el impacto es mayor por la enorme presencia del A320 en las flotas nacionales. La familia A320, incluyendo el A320neo, con motores renovados desde mediados de la década de 2010, es la línea de aviones de pasillo único más vendida del planeta y rival directo del 737 de Boeing.

Mientras los equipos técnicos completan las últimas revisiones, la expectativa es que la mayoría de los aviones estadounidenses vuelvan a operar con normalidad en el menor tiempo posible. Aun así, el incidente llega como un recordatorio incómodo para la industria: incluso en temporadas altas, ningún detalle tecnológico puede darse por sentado cuando se trata de seguridad aérea.

