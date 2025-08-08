Seguro imaginas que, si un inmigrante cuenta con Green Card , no tendría problemas para residir en Estados Unidos. Sin embargo, este no sería el caso de una ciudadana colombiana que está enfrentando una posible deportación tan solo por no asistir a una audiencia obligatoria. Presta atención a este caso que ha generado polémica.

Se trata de Daniela Villada Restrepo y su detención ha generado cierto asombro, pues está casada con un ciudadano estadounidense, tiene tres hijos nacidos en este territorio y cuenta con la tarjeta de residencia permanente .

Pese a estos factores, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos tuvo que arrestarla por una insólita razón: no se presentó a una audiencia en un Tribunal de Salud Mental. Actualmente, se encuentra en el Centro de Detención en Alvarado, Texas.

Su pareja Scott Sperber está iniciando una campaña en GoFundMe con el propósito de reunir dinero para cubrir los honorarios legales y hacer lo posible para que su novia no sea deportada. Él considera que el arresto de Daniela es totalmente injusto.

“Es una madre y una compañera maravillosa que ha pasado por dificultades en su vida debido a relaciones abusivas. Ha luchada por sanar y progresar”, declaró.

Ante el caso de esta madre colombiana, distintas personas han brindado su colaboración para que consiga su libertad. Hasta el momento, han recaudado un total de US$ 675 de los US$ 2,600 que necesitan.

¿Puedo ser deportado si tengo la Green Card?

Si eres inmigrante y eres titular de una tarjeta de residencia permanente, debes saber que sí estás expuesto a ser deportado. Dependerá si infringes ciertas leyes de Estados Unidos, tales como delitos graves (violencia doméstica, fraude financiero, delitos sexuales o narcotráfico), violaciones migratorias o posibles vínculos con actividades de seguridad nacional.

Podrías ser deportado a pesar de que cuentes con la tarjeta de residencia permanente. (Fuente: iStock)

