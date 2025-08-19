Los casos de familias que son separadas por Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) continúan apareciendo desde que el presidente Donald Trump asumió el poder e inició una campaña para detener y deportar a todo aquel que viva de forma ilegal en su territorio. En esta ocasión se trata de tres ecuatorianos que hoy afrontan el peor momento de sus vidas al ser detenidos mientras esperaban una cita con inmigración en el edificio 26 de Federal Plaza en Manhattan, Nueva York. Desde el 12 de agosto, Martha y su hija Dayra, de 7 años, fueron trasladadas a un centro de detención en Texas mientras que su otro hijo, Manuel, de 19 años, fue enviado a otro centro en Nueva Jersey. Aquí los detalles de su situación que aviva el debate sobre la detención infantil y las críticas a las políticas migratorias.

La familia ecuatoriana residente en Queens es una de las nuevas afectadas por los operativos en estados como California, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo México, Massachusetts y Texas donde los efectivos centran la búsqueda de indocumentados en viviendas, centros de trabajo o vía pública, aunque se han reportado casos sucedidos en lo que era catalogado como “lugares sensibles” que son escuelas, iglesias, tribunales y hospitales.

Detenidos en su cita con inmigración

El pasado 12 de agosto, Martha, quien huyó de Ecuador debido a violencia doméstica, acudió a su citación en Lower Manhattan acompañada de sus hijos Dayra y Manuel, pero todo cambió de un momento a otro. Y es que, lo que parecía ser una comparecencia rutinaria ante inmigración terminó en su detención.

Agentes de ICE arrestaron a la mujer y su pequeña para ser enviadas a un centro de detención familiar en Dilley, Texas, mientras que Manuel fue trasladado a una instalación en Newark, Nueva Jersey.

La pequeña Dayra y su madre Martha fueron trasladadas a un centro de detención en Texas, mientras que el joven fue llevado a Nueva Jersey. (Foto: @UniNoticias / X)

Separación de la familia tendrá impacto a nivel emocional

“ICE separó a la familia, rompió un núcleo familiar, causándole trauma a Dayra, de siete años, una estudiante de la ciudad de Nueva York, a la mamá y a Manuel”, declaró Mariposa Benítez, directora de la organización Mi Tlatlli, según detalla Univision Noticias.

La representante agregó que “a todos nos podría pasar. Él se parece mucho a mi hermano, la niña se parece mucho a mi sobrina, entonces es una situación que nos afecta a todos, a todos los neoyorquinos, a todas las personas con familia. Y tenemos que estar en contra de las separaciones de familia y las abducciones que están pasando las personas migrantes que están siguiendo el proceso legal”.

La organización Mi Tlatlli, que ha estado asistiendo a la familia, informó que a pesar de que cumplieron con todas sus citas previas, en esta ocasión fueron detenidos y separados.

Dayra asistía a la escuela pública PS 89 en Elmhurst antes de su detención. Desde el Departamento de Educación de Nueva York reaccionaron al caso mediante un comunicado. “Apoyamos a todos nuestros estudiantes y les ofrecemos recursos legales. Nuestras escuelas son seguras y acogedoras y les animamos a seguir enviando a sus hijos”.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), la familia había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en diciembre de 2022 y un juez de inmigración emitió órdenes finales de deportación. Ahora Martha teme por su vida si es deportada a su país de origen, Ecuador, y esto en el marco de la aplicación de políticas migratorias que afectan a numerosas familias inmigrantes en Nueva York y el resto del país.

Indignación en Nueva York: Gobernadora de exije liberación

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, condenó la detención y posterior separación de la familia hispana y urgió al Departamento de Seguridad Nacional a regresarlos.

“Trabajaré con el gobierno federal para asegurar nuestras fronteras y deportar a los delincuentes violentos que representan una amenaza real. Pero separar a una madre de sus hijos y detener a su hija de 7 años es cruel e injusto”, dijo en un comunicado.

