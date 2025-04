El profundo dolor que sintieron ese día, no se compara con lo que vivieron tiempo después. Enterarte de la muerte de tu ser querido es uno de los momentos más difíciles para cualquier persona. Pensar en el último adiós y en que no lo volverás a ver te derrumba, pero luego enterarte que a quien despediste no era sangre de tu sangre puede ser catalogado como una escena de terror. Hoy te traigo la historia de una familia de Rochester, Nueva York, que incineró y celebró el funeral de lo que creían era el cuerpo de Shanice Crews, para siete meses después saber que todavía estaba viva. Sigue leyendo para enterarte más sobre este caso que remeció Estados Unidos.

Todo comenzó el 6 de julio de 2021 cuando la mujer de 28 años y madre de dos hijos, desapareció. En abril de 2024 la policía alertó a la familia que sus restos se habían encontrado, que la autopsia reveló que murió de una sobredosis de drogas en febrero y que se hallaron altos niveles de cocaína en su sistema.

“Leer la autopsia fue traumático”, dijo su hermana Shanita Hopkins al canal de televisión WROC-TV de Rochester. Ella no creía en las circunstancias en que dejó de existir porque “una cosa es oírlo, pero otra muy distinta es leerlo y ver que su nombre está asociado a ello (…) te vuelves loco".

Debido a que el cuerpo estaba extremadamente descompuesto, la familia no vio lo que les dijeron que eran los restos de Crews y solo optó por la incineración y celebrar un servicio conmemorativo en su memoria.

Las cenizas no eran de su hermana: ella estaba viva

En noviembre de 2024, siete meses después de ese doloroso momento, llegaría otro totalmente desconcertante. Hopkins recibió la llamada de un desconocido desde Detroit y la foto reciente de su hermana quien en realidad estaba viva y en otro lugar de Estados Unidos.

“Señora, estoy preocupado, su hermana no ha muerto. Solo se ofreció como voluntaria en mi evento de hoy”, escribió el desconocido, adjuntando una foto al mensaje.

Fue ahí donde empezó a investigar y en la Oficina del Médico Forense del Condado de Monroe le dijeron que los registros dentales de Crews coincidían con el cuerpo que habían incinerado, pero los relatos contradictorios la hicieron dudar más.

“No se pueden borrar los momentos en que el policía vino y nos dijo que Shanice Crews había sido encontrada muerta afuera, como basura. No se pueden borrar esos sentimientos iniciales... no podemos recuperarlos. No podemos recuperarlos siete meses atrás. No podemos recuperar esas lágrimas”. Y es que no solo fue que lloraron el cuerpo incorrecto, sino que pusieron las cenizas en collares y “mezclamos las de mi madre con las de esta extraña que velamos y no era mi hermana”, algo que afectó el estado mental de todos.

El mensaje a su hermana que ‘volvió de la muerte’

Cuando enfrentó a las autoridades, Shanita Hopkins fue enfática al decirles que “nos mintieron, porque pudimos confirmar que mi hermana está bien y viva, y aunque seguimos distanciadas, tal vez ni siquiera se enteró que nosotros todo este tiempo creímos que estaba muerta”.

Por el momento, ellas no se han reencontrado, pero sí se animó a enviarle un mensaje. “No podemos obligarla a hablar con nosotros, pero quiero decirle que la amo, que sepa que pase lo que pase, la amo, y que no podemos seguir enojadas”.

Tras hacerse pública la historia, People se contactó con la Oficina del Médico Forense del Condado de Monroe, en Nueva York, que se encuentra en 740 E. Henrietta Rd., Rochester, NY 14623, pero no emitieron una declaración y solo enviaron un comunicado indicando que “utilizamos métodos científicos estándar para identificar los restos de las personas fallecidas de manera oportuna y notificar adecuadamente a las familias. Debido a las restricciones a la divulgación de la información contenida en los registros de la Oficina del Médico Forense, no podemos comentar sobre casos específicos”.

