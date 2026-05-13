Salir a comer en California ya no es tan sencillo como antes para muchas familias, especialmente en un estado donde el costo de vida sigue entre los más altos del país y cada dólar se piensa dos veces antes de gastarse. En ciudades con fuerte presencia hispana como Whittier, Merced o el área de Inland Empire, donde muchas personas combinan el trabajo, los traslados largos y el presupuesto ajustado del hogar, el precio de una comida rápida puede marcar la diferencia entre darse un gusto o cocinar en casa. En ese contexto, el anuncio de Five Guys sobre el cierre de varios restaurantes en California llamó la atención no solo entre sus clientes, sino también entre quienes siguen de cerca cómo la inflación y el aumento de los costos operativos están golpeando al sector de comida rápida en Estados Unidos.

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Ahora, la reconocida cadena de hamburguesas Five Guys confirmó el cierre de varios locales en California durante los próximos meses. La decisión refleja una tendencia más amplia en la industria gastronómica: mayores gastos de operación, presión salarial y un consumidor que hoy compara más precios antes de salir a comer.

Se confirmó que cuatro tiendas de Five Guys cerrarán en California (Foto: Five Guys)

LOS LOCALES DE FIVE GUYS QUE CERRARÁN EN CALIFORNIA

De acuerdo con reportes citados por The Street, la compañía cerrará cuatro restaurantes entre mayo y julio de 2026. La medida impactará directamente a 55 trabajadores, entre empleados de cocina, supervisores y gerentes.

Según la información presentada en documentos estatales, los trabajadores afectados no serían trasladados a otras sucursales.

Lista de restaurantes que cerrarán:

Ciudad Empleados afectados Fecha estimada Whittier 13 trabajadores Mayo-julio 2026 City of Industry 15 trabajadores Mayo-julio 2026 Merced 13 trabajadores Mayo-julio 2026 Hanford 14 trabajadores Mayo-julio 2026

Estos cierres forman parte de una serie de ajustes que varias cadenas de comida rápida están haciendo en distintas partes de Estados Unidos, especialmente en estados donde los costos de operación han subido con más fuerza.

EL MOTIVO DETRÁS DEL CIERRE DE LOS RESTAURANTES

La empresa explicó que la decisión está relacionada con dificultades financieras derivadas del aumento constante de los gastos operativos. En California, muchos restaurantes han tenido que enfrentar mayores costos laborales desde que entró en vigor el incremento del salario mínimo para trabajadores de comida rápida en 2024.

A eso se suman otros factores que siguen presionando al sector:

Incremento en el precio de los alimentos.

Costos más altos de alquiler.

Gastos de distribución y logística.

Menor frecuencia de consumo por parte de los clientes.

En el caso de Five Guys, el golpe puede sentirse todavía más porque la marca siempre ha apostado por hamburguesas premium y productos frescos, algo que normalmente implica precios más elevados que los de otras cadenas tradicionales de fast food. Y en un mercado como el californiano, donde muchos consumidores hispanos acostumbran a comparar promociones antes de decidir dónde comer, esa diferencia pesa cada vez más.

CLIENTES BUSCAN OPCIONES MÁS ECONÓMICAS

Algo que muchos analistas vienen observando es que los consumidores en Estados Unidos están cambiando sus hábitos de compra. Aunque siguen consumiendo comida rápida, ahora revisan más precios, buscan cupones y comparan menús de valor antes de decidir.

En un escenario donde la inflación todavía afecta el presupuesto familiar, algunas personas prefieren acudir a cadenas con ofertas más baratas antes que pagar una comida considerada “premium”. Y eso termina golpeando directamente a marcas como Five Guys, sobre todo en zonas donde el gasto cotidiano ya compite con renta, gasolina, seguro del auto y otros servicios básicos.

FACTORES QUE ESTÁN AFECTANDO A LAS CADENAS DE COMIDA RÁPIDA

Factor Impacto en los restaurantes Inflación Menor gasto de los consumidores Aumento salarial Más costos para las empresas Alquileres elevados Menor rentabilidad Insumos más caros Incremento del precio final Competencia de promociones Pérdida de clientes

Por ahora, la compañía no ha confirmado nuevos cierres fuera de estas cuatro ubicaciones en California. Sin embargo, el escenario deja claro que incluso cadenas muy reconocidas del mercado estadounidense están enfrentando desafíos importantes en 2026, especialmente en estados donde operar ya es mucho más caro que hace apenas unos años.

Así se ve una de las hamburguesas que se preparan en Five Guys (Foto: Five Guys)

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