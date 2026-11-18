Los ataques informáticos están adquiriendo una nueva velocidad con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial que permiten a los delincuentes automatizar distintas etapas de sus operaciones. Una de ellas llamó la atención del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que emitió una alerta sobre ARTEX, una herramienta de código abierto utilizada por actores maliciosos para infiltrarse en organizaciones de distintos sectores y países. ¿Cómo funciona esta tecnología, qué industrias están expuestas y por qué preocupa a las autoridades estadounidenses? Esto es lo que debes saber sobre la nueva amenaza de IA que acelera los ciberataques.

La advertencia fue publicada la semana pasada y señala que esta tecnología puede reducir considerablemente el tiempo necesario para ejecutar una intrusión informática. Según el FBI, algunos ataques lograron pasar de la identificación inicial de un objetivo al acceso privilegiado a sus sistemas en menos de tres horas.

The #FBI issued a FLASH advisory warning that cybercriminals and state-aligned hackers are exploiting ARTEX, a super intelligence-powered penetration testing framework, to automate attacks against businesses and organizations worldwide. ARTEX can accelerate intrusions from initial targeting to privileged access in under three hours. It was used in the October ConnectWise supply-chain compromise, which exposed Microsoft 365 customer environments and involved attempted authentication against more than 2,250 downstream tenants. The FBI is urging businesses and organizations to strengthen access controls, monitor suspicious automated activity, and report potential compromises to https://t.co/Y65F8KJfqo. Read more here: https://t.co/Cl5lpZ7cgG — FBI Dallas (@FBIDallas) November 17, 2026

¿Qué es ARTEX y por qué preocupa al FBI?

ARTEX es una herramienta de inteligencia artificial de código abierto que está siendo utilizada por ciberdelincuentes para automatizar intrusiones informáticas. Su principal capacidad consiste en acelerar la conexión de distintas técnicas de ataque, lo que permite ejecutar operaciones maliciosas en menos tiempo.

De acuerdo con el FBI, diversos actores cibernéticos maliciosos han empleado ARTEX desde agosto para realizar campañas contra organizaciones de diferentes partes del mundo.

La agencia estadounidense advirtió que esta tecnología reduce significativamente el tiempo necesario para encadenar técnicas de ataque. En algunos casos, los responsables consiguieron pasar de la selección inicial de un objetivo a obtener acceso privilegiado en menos de tres horas.

Estados Unidos advierte que ARTEX puede facilitar intrusiones informáticas en menos de tres horas. | Crédito: Pexels

¿Qué sectores están en riesgo por los ataques con ARTEX?

La alerta del FBI identifica una amplia variedad de industrias que han sido blanco de campañas relacionadas con esta herramienta de inteligencia artificial.

Entre los sectores afectados o señalados por la agencia figuran los siguientes:

Servicios financieros: bancos y otras organizaciones vinculadas con el sector financiero.

bancos y otras organizaciones vinculadas con el sector financiero. Gobierno: instituciones y entidades gubernamentales.

instituciones y entidades gubernamentales. Tecnología: empresas dedicadas al desarrollo y los servicios tecnológicos.

empresas dedicadas al desarrollo y los servicios tecnológicos. Defensa: organizaciones relacionadas con esta industria.

organizaciones relacionadas con esta industria. Semiconductores: compañías vinculadas con la fabricación y tecnología de chips.

compañías vinculadas con la fabricación y tecnología de chips. Energía: empresas e instituciones del sector energético.

empresas e instituciones del sector energético. Salud: organizaciones y servicios sanitarios.

organizaciones y servicios sanitarios. Manufactura: compañías dedicadas a la producción industrial.

compañías dedicadas a la producción industrial. Telecomunicaciones: empresas que ofrecen servicios de comunicación.

empresas que ofrecen servicios de comunicación. Sector legal: organizaciones y profesionales de la industria jurídica.

La advertencia también adquiere relevancia por los ataques impulsados por ARTEX contra instituciones financieras de Corea del Sur, un caso que evidenció los riesgos de utilizar inteligencia artificial para acelerar operaciones informáticas maliciosas.

¿Cómo puede la inteligencia artificial acelerar los ciberataques?

Una de las principales preocupaciones del FBI es que ARTEX permite reducir el tiempo que necesitan los delincuentes para ejecutar diferentes etapas de una intrusión.

Tradicionalmente, los atacantes deben desarrollar y coordinar distintas técnicas para ingresar a los sistemas de una organización y conseguir mayores privilegios de acceso. Sin embargo, la automatización mediante IA puede agilizar esa secuencia.

El FBI destacó que algunas intrusiones avanzaron desde la identificación inicial de un objetivo hasta el acceso privilegiado en menos de tres horas. Esto significa que las organizaciones podrían disponer de menos tiempo para detectar una actividad sospechosa y responder antes de que los atacantes consigan acceder a información o sistemas sensibles.

El FBI identifica los sectores de Estados Unidos y otros países expuestos a esta amenaza tecnológica. | Crédito: Pexels

¿La alerta del FBI está relacionada con las recientes fallas informáticas en EE.UU.?

No. Un funcionario del FBI indicó que, por el momento, no parece existir una conexión entre los ataques realizados con ARTEX y otros problemas informáticos reportados recientemente en Estados Unidos.

Entre los incidentes mencionados figuran los inconvenientes en la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), las interrupciones bancarias relacionadas con JPMorgan Chase, los reportes de ataques con malware en sitios web mediante Optimizely, la suspensión nacional de operaciones aéreas vinculada con una actualización tecnológica de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la interrupción del servicio de Microsoft Outlook.

Por tanto, la advertencia sobre ARTEX debe entenderse como una alerta independiente y no como una explicación de esas incidencias.

¿Qué recomendó el FBI ante el uso de inteligencia artificial en los ciberataques?

El FBI aclaró que su advertencia no correspondía a un anuncio completamente nuevo. La agencia explicó que publicó el aviso la semana pasada como parte de sus esfuerzos para alertar a los estadounidenses sobre los riesgos de las actividades de delincuentes y actores estatales que utilizan inteligencia artificial para ejecutar técnicas conocidas a una velocidad mucho mayor.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el organismo destacó la importancia de que los ciudadanos se protejan frente a estas amenazas, especialmente durante el cierre del año.

La preocupación central es que la inteligencia artificial no solo puede facilitar tareas legítimas, sino también permitir que los responsables de ataques informáticos automaticen operaciones que antes requerían más tiempo y coordinación.