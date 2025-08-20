La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta nacional pidiendo a los consumidores no comer, vender ni servir camarones congelados importados de la empresa indonesia PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods), comercializados bajo la marca Great Value en tiendas Walmart.

El motivo es preocupante: estos camarones podrían estar contaminados con Cesio-137, un isótopo radioactivo. Aunque los niveles detectados en pruebas preliminares fueron bajos y no hay evidencia de que hayan llegado productos contaminados al comercio minorista, la agencia decidió actuar de inmediato para prevenir riesgos a la salud pública.

Los 13 estados afectados

La FDA informó que los lotes identificados se distribuyeron en tiendas Walmart en los siguientes estados:

Alabama

Arkansas

Florida

Georgia

Kentucky

Luisiana

Missouri

Mississippi

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Texas

West Virginia

Según la FDA, los productos retirados corresponden a la marca Great Value y se distribuyeron en 13 estados. | Crédito: Walmart

Los lotes involucrados

Los camarones retirados corresponden a productos crudos congelados marca Great Value con las siguientes especificaciones:

Lote 8005540-1 , fecha de caducidad: 15/03/2027

, fecha de caducidad: 15/03/2027 Lote 8005538-1 , fecha de caducidad: 15/03/2027

, fecha de caducidad: 15/03/2027 Lote 8005539-1, fecha de caducidad: 15/03/2027

Los cargamentos fueron detectados en puertos de entrada de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami, donde se identificó el posible riesgo de contaminación.

¿Por qué se habla de camarones “radioactivos”?

El peligro se relaciona con la presencia de Cesio-137 (Cs-137), un subproducto de la fisión nuclear que se utiliza en dispositivos médicos y que también se genera en reactores nucleares y pruebas de armas atómicas.

El Cs-137 emite radiación gamma de alta energía, y según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la exposición prolongada o en grandes cantidades puede aumentar el riesgo de cáncer, ya que se acumula en los tejidos blandos, especialmente en los músculos.

La FDA pidió a consumidores y minoristas desechar inmediatamente los lotes afectados para evitar riesgos de salud. | Crédito: AFP

Medidas recomendadas

La FDA pidió a los consumidores que:

No consuman camarones de los lotes señalados.

camarones de los lotes señalados. Los descarten inmediatamente , aunque se encuentren congelados.

, aunque se encuentren congelados. Distribuidores y minoristas deben retirarlos de sus estanterías y suspender su venta.

La agencia, en coordinación con aduanas y autoridades indonesias, sigue investigando para evitar que ingresen más productos potencialmente contaminados al país.

Qué hacer en caso de exposición

Aunque la FDA enfatizó que el riesgo detectado es bajo, la EPA recomienda que si una persona sospecha haber estado expuesta al cesio, acuda de inmediato a un médico para recibir la atención correspondiente.

