A pocos días de Halloween, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) lanzó una alerta de seguridad alimentaria por el retiro de dos barras de chocolate elaboradas por una empresa de Michigan, debido a la posible presencia de frutos secos no declarados que podrían provocar reacciones alérgicas graves o incluso mortales.

La compañía Zingerman’s Candy Manufactory, con sede en Ann Arbor, emitió el retiro voluntario el 24 de octubre, una semana antes de la popular noche de dulces. Según informó la FDA, el aviso afecta a las barras Peanut Butter Crush y Ca$hew Cow, que podrían contener anacardos o maní no indicados en el empaque.

“Las personas alérgicas o con sensibilidad severa a los anacardos o al maní corren el riesgo de sufrir una reacción seria o potencialmente mortal si consumen estos productos”, señaló la empresa en un comunicado.

La FDA advirtió que las barras Peanut Butter Crush, populares en Halloween, podrían contener anacardos no declarados y causar reacciones graves. | Crédito: zingermanscandy.com

Por el momento, no se han reportado enfermedades relacionadas con el consumo de las barras retiradas, pero las autoridades sanitarias advirtieron que los consumidores deben verificar los empaques y evitar comer los lotes afectados.

Las barras Peanut Butter Crush se vendieron en cajas amarillas y moradas con el número de lote #174250, mientras que las Ca$hew Cow se distribuyeron en cajas azul claro y amarillas con el mismo número de lote. Ambos productos fueron enviados a minoristas en Michigan y Nueva York.

La FDA informó que las barras Ca$hew Cow, muy buscadas en Halloween, podrían incluir maní no declarado que representa un riesgo para alérgicos. | Crédito: zingermanscandy.com

Zingerman’s explicó que el problema se originó por una falla temporal en los procesos de producción y empaque, lo que llevó a que algunas unidades se distribuyeran sin la debida advertencia sobre alérgenos. La compañía aseguró haber implementado medidas correctivas para evitar que vuelva a ocurrir.

La FDA recomendó a los consumidores no ingerir las barras afectadas y devolverlas al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!