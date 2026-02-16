Si estás planeando comprar en Estados Unidos en 2026, hay fechas clave que te permiten ahorrar mucho más. A lo largo del año, las principales cadenas y tiendas online lanzan grandes liquidaciones ligadas a feriados y temporadas de cambio de inventario. Saber cuándo comprar puede marcar la diferencia entre pagar precio completo o conseguir verdaderas gangas. El calendario arranca fuerte con Presidents Day (16 de febrero), ideal para encontrar liquidaciones de ropa de invierno y descuentos en tecnología.

Luego, Memorial Day (25 de mayo) se convierte en una de las mejores oportunidades para comprar electrodomésticos y renovar el clóset con ropa de primavera a precios rebajados.

Durante junio y julio llegan las rebajas semi anuales de verano, seguidas por el 4 de julio (Independence Day), cuando abundan las ofertas generales en casi todas las categorías.

Eventos como Presidents Day, Memorial Day y Prime Day ofrecen rebajas importantes en tecnología, moda y artículos para el hogar. (Foto referencial: Freepik)

A esto se suma el esperado Prime Day, del 7 al 10 de julio, con descuentos agresivos especialmente en Amazon Prime, en electrónica, hogar y productos de uso diario.

En agosto, la temporada de Back to School domina el mercado y en estados como Florida se aplican períodos de tax free, lo que permite ahorrar aún más en útiles, ropa y tecnología. Más adelante, Labor Day (7 de septiembre) y Columbus Day (12 de octubre) traen las últimas liquidaciones fuertes de ropa y artículos de verano.

Black Friday y Cyber Monday cierran el año como el período con las ofertas más agresivas en casi todas las categorías. (Foto referencial: Freepik)

El punto más alto del año llega con Black Friday y Cyber Monday (del 27 al 30 de noviembre), considerados los días con las mejores ofertas en casi todos los rubros.

Finalmente, entre finales de diciembre y comienzos de enero, las rebajas semi anuales post Navidad ofrecen grandes descuentos en ropa y productos de invierno, cerrando el año como una excelente oportunidad para comprar barato en Estados Unidos.

Consejos para evitar estafas al comprar por Internet

Comprar online es fácil y cómodo, pero como en todo, siempre hay alguien intentando pasarse de listo. Al buscar ofertas, ten en cuenta esta guía rápida para que tus dólares y tus datos estén a salvo:

Verifica la URL: Busca siempre el candado y el https:// . Cuidado con nombres raros como amaz0n.com .

. Cuidado con nombres raros como . Duda de las “gangas”: Si un iPhone cuesta $100, lo más probable es que el producto no exista.

Usa tarjeta de crédito o PayPal: Son más fáciles de reclamar que una tarjeta de débito o transferencia.

Evita Wi-Fi público: No metas tus datos bancarios conectado al Wi-Fi de un café o aeropuerto.

Revisa opiniones: Busca reseñas reales en Google o redes sociales, no solo las que la tienda publica.

