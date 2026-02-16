Estados Unidos concentra sus mayores descuentos del año en fechas específicas ligadas a feriados y cambios de temporada. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")
Jorge Villanes
Jorge Villanes

Si estás planeando comprar en Estados Unidos en 2026, hay fechas clave que te permiten ahorrar mucho más. A lo largo del año, las principales cadenas y tiendas online lanzan grandes liquidaciones ligadas a feriados y temporadas de cambio de inventario. Saber cuándo comprar puede marcar la diferencia entre pagar precio completo o conseguir verdaderas gangas. El calendario arranca fuerte con (16 de febrero), ideal para encontrar liquidaciones de ropa de invierno y descuentos en tecnología.

Luego, Memorial Day (25 de mayo) se convierte en una de las mejores oportunidades para comprar electrodomésticos y renovar el clóset con ropa de primavera a precios rebajados.

Durante junio y julio llegan las rebajas semi anuales de verano, seguidas por el 4 de julio (Independence Day), cuando abundan las ofertas generales en casi todas las categorías.

Eventos como Presidents Day, Memorial Day y Prime Day ofrecen rebajas importantes en tecnología, moda y artículos para el hogar. (Foto referencial: Freepik)
A esto se suma el esperado Prime Day, del 7 al 10 de julio, con descuentos agresivos especialmente en Amazon Prime, en electrónica, hogar y productos de uso diario.

En agosto, la temporada de Back to School domina el mercado y en estados como Florida se aplican períodos de tax free, lo que permite ahorrar aún más en útiles, ropa y tecnología. Más adelante, Labor Day (7 de septiembre) y Columbus Day (12 de octubre) traen las últimas liquidaciones fuertes de ropa y artículos de verano.

Black Friday y Cyber Monday cierran el año como el período con las ofertas más agresivas en casi todas las categorías. (Foto referencial: Freepik)
El punto más alto del año llega con Black Friday y Cyber Monday (del 27 al 30 de noviembre), considerados los días con las mejores ofertas en casi todos los rubros.

Finalmente, entre finales de diciembre y comienzos de enero, las rebajas semi anuales post Navidad ofrecen grandes descuentos en ropa y productos de invierno, cerrando el año como una excelente oportunidad para comprar barato en Estados Unidos.

Consejos para evitar estafas al comprar por Internet

Comprar online es fácil y cómodo, pero como en todo, siempre hay alguien intentando pasarse de listo. Al buscar ofertas, ten en cuenta esta guía rápida para que tus dólares y tus datos estén a salvo:

  • Verifica la URL: Busca siempre el candado y el https://. Cuidado con nombres raros como amaz0n.com.
  • Duda de las “gangas”: Si un iPhone cuesta $100, lo más probable es que el producto no exista.
  • Usa tarjeta de crédito o PayPal: Son más fáciles de reclamar que una tarjeta de débito o transferencia.
  • Evita Wi-Fi público: No metas tus datos bancarios conectado al Wi-Fi de un café o aeropuerto.
  • Revisa opiniones: Busca reseñas reales en Google o redes sociales, no solo las que la tienda publica.

