La televisión y la radio interrumpirán brevemente su programación en Estados Unidos el martes 17 de noviembre de 2026 por una prueba nacional organizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El ejercicio comenzará aproximadamente a las 2:20 p. m., hora del Este, y durará cerca de un minuto. Si estás viendo las noticias, siguiendo tu novela o escuchando una emisora en el carro, podrías oír los tonos del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS). No habrá que evacuar ni buscar refugio: será un simulacro para evaluar la capacidad de los medios participantes de transmitir avisos oficiales. A diferencia de lo ocurrido en 2023, esta vez los celulares quedarán fuera del ensayo.

El mensaje identificará expresamente la naturaleza del procedimiento y aclarará que el público no necesita actuar. Su finalidad es detectar posibles fallas técnicas antes de que esa infraestructura deba utilizarse ante una situación de peligro real.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SERÁ LA PRUEBA DE FEMA?

El ejercicio está programado para el martes 17 de noviembre de 2026, alrededor de las 2:20 p. m., hora del Este (ET). Tendrá alcance nacional y se difundirá mediante los servicios integrados al EAS.

Estos son los datos principales:

Detalle Información Fecha prevista Martes 17 de noviembre de 2026 Hora de inicio Aproximadamente a las 2:20 p. m., hora del Este Duración de la interrupción Cerca de un minuto Cobertura Nacional, en Estados Unidos Idiomas Inglés, español o ambos, según las capacidades y la audiencia de cada emisora Organismos responsables FEMA y FCC Notificaciones de prueba en celulares No están contempladas

¿POR QUÉ EL AVISO MENCIONARÁ UN PERIODO DE 30 MINUTOS?

El mensaje hará referencia al intervalo comprendido entre las 2:20 y las 2:50 p. m., hora del Este. Sin embargo, esa ventana no implica que los canales o las estaciones suspendan sus contenidos durante media hora: la interrupción prevista será de aproximadamente un minuto.

Una vez concluida la transmisión, los proveedores retomarán sus espacios habituales. El anuncio también señalará que se trata únicamente de un simulacro y que no es necesario realizar ninguna acción.

¿EN QUÉ MEDIOS SE ESCUCHARÁ LA ALERTA?

El ensayo evaluará el funcionamiento del EAS, una red que distribuye información de emergencia mediante distintos servicios de comunicación. No enviará notificaciones a todos los aparatos electrónicos del país.

Los participantes contemplados incluyen:

Televisión abierta: las estaciones interrumpirán sus contenidos para presentar el aviso.

Radio: las emisoras difundirán los tonos y el mensaje correspondiente.

Sistemas de cable: los operadores retransmitirán la señal a sus suscriptores.

Servicios satelitales de audio y video: también forman parte de la infraestructura evaluada.

Proveedores de video por redes alámbricas: estarán incluidos en el ejercicio nacional.

La presentación dependerá de los equipos y las capacidades técnicas de cada proveedor. Por eso, el aspecto del anuncio en pantalla o su reproducción sonora podrían variar entre servicios.

¿SE PODRÁ ESCUCHAR EL MENSAJE EN ESPAÑOL?

El aviso podrá difundirse en inglés, español o ambos idiomas, según las características de cada emisora y su audiencia habitual. Esto significa que seguir un noticiero dirigido a la comunidad hispana no garantiza que la transmisión incluya una versión bilingüe.

Para quienes acostumbran informarse mediante estaciones locales, conviene distinguir entre el alcance nacional del ejercicio y la manera en que su proveedor reproducirá el contenido. No todos utilizarán necesariamente el mismo formato.

¿LA ALERTA DE FEMA LLEGARÁ A LOS TELÉFONOS CELULARES?

No. La jornada del 17 de noviembre no incluirá el sistema de Alertas de Emergencia Inalámbricas (WEA), encargado de enviar notificaciones a dispositivos móviles compatibles. Esta vez, la evaluación estará limitada al EAS.

La diferencia entre ambas tecnologías explica por qué podrías escuchar los tonos en la televisión o el carro sin recibir ningún aviso en tu teléfono:

Sistema ¿Cómo distribuye los avisos? ¿Participará el 17 de noviembre? EAS: Sistema de Alerta de Emergencia A través de radio, televisión, cable, servicios satelitales y proveedores de video por redes alámbricas Sí WEA: Alertas de Emergencia Inalámbricas Mediante notificaciones a teléfonos celulares compatibles No

En octubre de 2023, las autoridades evaluaron ambas herramientas, por lo que millones de personas recibieron el mensaje directamente en sus equipos móviles. Ese antecedente puede generar confusión, pero la ausencia de una notificación será lo esperado durante este simulacro.

Esta vez, la alerta de FEMa no llegará a los teléfonos celulares (Foto: AFP) / THEO WARGO

¿SEGUIRÁN FUNCIONANDO LAS ALERTAS ANTE UNA EMERGENCIA REAL?

Sí. La exclusión del WEA corresponde únicamente a este ensayo y no implica que deje de operar. Los teléfonos compatibles podrán recibir advertencias si las autoridades emiten una notificación por una amenaza verdadera.

Por lo tanto, cualquier aviso ajeno al simulacro deberá interpretarse según su contenido y las instrucciones correspondientes. No conviene asumir que todas las comunicaciones recibidas ese día formarán parte de la evaluación.

¿POR QUÉ SE REALIZARÁ ESTA PRUEBA NACIONAL?

El objetivo es comprobar que los participantes puedan recibir y retransmitir información oficial sin inconvenientes. Como la infraestructura reúne a miles de estaciones y proveedores independientes, su funcionamiento requiere coordinación entre empresas privadas y autoridades de distintos niveles.

FEMA señala que la Ley de Modernización de IPAWS de 2015 exige evaluar las capacidades nacionales de alerta y advertencia al menos una vez cada tres años. Estos ejercicios permiten identificar problemas técnicos u operativos antes de afrontar una crisis.

Los resultados servirán para revisar la recepción del mensaje, su distribución y otros aspectos del proceso. Con esa información, los organismos responsables podrán detectar fallas y trabajar en mejoras.

¿PUEDE CAMBIAR LA FECHA DEL SIMULACRO?

Sí. Aunque la jornada principal está prevista para el 17 de noviembre, una emergencia importante o condiciones meteorológicas adversas podrían obligar a posponerla. En ese caso, las autoridades contemplan el 3 de diciembre de 2026 como alternativa.

Fecha Situación prevista 17 de noviembre de 2026 Jornada principal 3 de diciembre de 2026 Opción de respaldo si es necesario aplazar el ejercicio

¿QUÉ DEBES HACER CUANDO ESCUCHES LOS TONOS?

No necesitas modificar tus actividades ni realizar preparativos especiales para este ensayo. El mensaje aclarará su propósito y, al terminar, los medios retomarán sus contenidos habituales.

La indicación de no actuar corresponde exclusivamente al simulacro. Si las autoridades comunican una amenaza real, habrá que prestar atención al aviso y seguir las instrucciones que incluya.