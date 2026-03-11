El clima mundial vuelve a mirar hacia el océano Pacífico, y esta vez la discusión ya no es solo académica o de especialistas: empieza a cruzarse con las conversaciones cotidianas de muchas familias hispanas en Estados Unidos, desde quienes viven en California y están pendientes de los incendios forestales, hasta los que en Florida miran con recelo cada nueva temporada de huracanes. En los últimos meses, varios científicos han advertido que el planeta podría acercarse a un nuevo episodio del fenómeno climático conocido como El Niño, uno de los eventos naturales que más altera los patrones del tiempo en todo el mundo. Cuando aparece, cambia la temperatura del mar, modifica los vientos y termina afectando lluvias, sequías, huracanes y olas de calor en distintos continentes. Para comunidades latinas que ya sienten el impacto del calor extremo en su día a día —en la construcción, el trabajo agrícola, el delivery o el transporte— esto no es un tema lejano: puede influir en la cuenta de la luz, en la salud de los adultos mayores y hasta en la seguridad de quienes trabajan al aire libre.

En Estados Unidos el tema ya está generando atención entre meteorólogos y autoridades. Los modelos climáticos sugieren que el fenómeno podría formarse antes de lo esperado y, si se fortalece, influir en el clima durante 2026 y 2027. Los datos más recientes del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo indican que las condiciones del Pacífico están evolucionando de manera que podría desarrollarse un evento importante en los próximos meses. Entre quienes siguen de cerca estos cambios hay investigadores de universidades estadounidenses, servicios meteorológicos estatales y centros de pronóstico que suelen alimentar los reportes que muchos vemos a diario en apps del tiempo, en noticieros locales en español y en cadenas como Univision o Telemundo.

A partir de aquí vale la pena detenernos un momento y entender qué se sabe hasta ahora, cuándo podría llegar con más fuerza y qué regiones de Estados Unidos podrían sentir sus efectos, especialmente en aquellas zonas donde se concentra gran parte de la población latina, como California, Texas, Florida, Arizona, Nevada, Nuevo México, Nueva York y el área de Chicago.

¿CUÁNDO PODRÍA FORMARSE EL NIÑO?

Los modelos climáticos todavía están afinando sus pronósticos, pero la tendencia es cada vez más clara. Diversos especialistas creen que el fenómeno podría consolidarse en los próximos meses y fortalecerse hacia finales del año, justo cuando muchas ciudades de mayoría hispana se preparan para el invierno y la temporada de fiestas de fin de año.

El científico climático Daniel Swain explicó recientemente que cada vez hay más señales de un evento significativo. En su análisis, publicado en redes sociales, señaló que el fenómeno podría convertirse en un factor climático importante durante el periodo 2026-2027.

Algo similar planteó el investigador Zeke Hausfather, quien advirtió que la llegada del fenómeno podría empujar nuevamente las temperaturas globales hacia niveles récord. Para comunidades latinas que ya vivieron olas de calor históricas en estados como California, Texas o Arizona, este tipo de advertencias no suenan a ciencia ficción: significan más días de “heat advisory”, más riesgo para trabajadores al aire libre y más presión sobre barrios con menos áreas verdes.

Para entender mejor el calendario probable, lo resumo en este cuadro (con base en los datos del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo y el análisis de estos especialistas):

Etapa del fenómeno Periodo estimado Qué significa Desarrollo inicial Primavera – inicio del verano Las temperaturas del Pacífico comienzan a elevarse Mayor certeza en los pronósticos Junio – julio Los modelos climáticos se vuelven más confiables Posible fortalecimiento Otoño Existe riesgo de un “Súper El Niño” Impacto global más fuerte 2026 – 2027 Cambios climáticos amplios en varias regiones

¿CÓMO FUNCIONA ESTE FENÓMENO CLIMÁTICO?

En términos sencillos, El Niño ocurre cuando la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial aumenta de forma anormal. Cuando el agua se calienta más de 2∘C por encima del promedio, la atmósfera responde y se altera el sistema climático global. Esto cambia las corrientes de aire, las lluvias y hasta la intensidad de tormentas tropicales.

Entre los efectos más comunes están:

Olas de calor más frecuentes

Temperaturas extremas

Inundaciones en algunas regiones

Sequías en otras

Mayor actividad de huracanes y tormentas tropicales

Disminución del hielo marino

Aumento de la temperatura global

Por eso cada vez que los científicos detectan señales de El Niño, los pronósticos climáticos de muchos países se ajustan inmediatamente. En Estados Unidos, esos ajustes acaban reflejándose en alertas del Servicio Meteorológico Nacional, recomendaciones de protección civil y avisos que llegan a comunidades hispanas a través de radios locales, iglesias, organizaciones comunitarias y grupos de WhatsApp donde se comparte información en español.

LOS ESTADOS DE EE. UU. QUE PODRÍAN VERSE MÁS AFECTADOS

Aunque todavía es temprano para calcular con precisión el impacto, varios análisis citados por el diario The Washington Post apuntan a algunas regiones de Estados Unidos que podrían sentir cambios más marcados.

Regiones con mayor riesgo climático:

Región o estado Posible impacto Oeste de EE. UU. Veranos más calurosos y aumento del riesgo de incendios forestales California Posibles lluvias intensas e inundaciones en invierno Florida Fuertes lluvias hacia finales de año Hawái Más tormentas tropicales y huracanes Suroeste del país Episodios de sequía más prolongados

En el oeste del país, por ejemplo, un verano más seco y caliente podría incrementar el peligro de incendios forestales, algo que ya ha sido un problema en años recientes en zonas con alta población latina como el Valle Central de California o partes de Nevada y Arizona. Mientras tanto, en el sureste el escenario podría ser el contrario: lluvias más intensas y episodios de inundaciones que afecten comunidades en Florida y otros estados costeros donde muchos latinos viven en áreas bajas o en viviendas más vulnerables.

UN FENÓMENO QUE TAMBIÉN PODRÍA ELEVAR LAS TEMPERATURAS GLOBALES

Más allá de Estados Unidos, el impacto podría sentirse a escala mundial. De hecho, algunos científicos creen que la presencia del fenómeno podría impulsar nuevas marcas de temperatura global.

Según explicó Zeke Hausfather, el calentamiento asociado al fenómeno podría aumentar las temperaturas globales en 2026 y hacer que 2027 tenga una alta probabilidad de convertirse en el año más cálido registrado.

En otras palabras, no se trata solo de un cambio en el clima regional. Es un evento que puede modificar el comportamiento climático del planeta entero, con repercusiones en cadenas de suministro, precios de alimentos básicos y condiciones de trabajo en sectores donde la comunidad latina tiene un peso muy importante, como la agricultura, la construcción y los servicios.

LO QUE LOS METEORÓLOGOS VIGILARÁN EN LOS PRÓXIMOS MESES

Si hay algo que repiten los especialistas es que los próximos meses serán clave. A medida que se acerque el verano, los modelos meteorológicos tendrán más datos para confirmar si el evento realmente se convertirá en un El Niño fuerte o incluso muy fuerte.

Por ahora, lo que se puede decir con bastante claridad es que el fenómeno ya está en el radar de la comunidad científica. Y si las tendencias actuales continúan, es muy probable que vuelva a ser uno de los factores climáticos más influyentes en los próximos años, especialmente para regiones como el oeste y el sur de Estados Unidos, donde vive una buena parte de la población hispana del país. Eso hace que, además de seguir los reportes globales, sea importante que los medios locales en español, las autoridades y las organizaciones comunitarias acerquen esta información de forma clara y oportuna, para que las familias puedan prepararse con tiempo frente a posibles olas de calor, lluvias extremas o temporadas de huracanes más activas.

