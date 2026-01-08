El invierno en Estados Unidos durante el presente año ha estado marcado por la presencia de La Niña , un fenómeno que trae variaciones en los valores térmicos y la aparición de precipitaciones en ciertas áreas del país. Por ejemplo, mientras algunas zonas se registran tormentas, otras lidian con sequías. Con lo dicho, ¿este ciclo seguirá afectando o se avecina un nuevo evento de El Niño? La información completa te la brindaré a continuación.

Para que tengas un mayor conocimiento sobre el fenómeno climático La Niña, se trata de la fase fría del patrón climático ENSO (El Niño-Oscilación del Sur). Se caracteriza por enfriar de manera anormal las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial

Estas condiciones son suficientes para generar fuertes vientos e intensas precipitaciones a nivel global; en Estados Unidos, esto afecta especialmente al final del otoño, el invierno e inicios de primavera. Este escenario es opuesto al fenómeno El Niño, caracterizado por el calentamiento de las aguas superficiales.

Estados Unidos suele ser afectado por este fenómeno, especialmente en temporada de invierno. (Foto referencial: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Cómo seguirá afectando el fenómeno La Niña en EE.UU.

Según el Centro de Predicciones Meteorológicas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el fenómeno climático La Niña seguirá causando complicaciones climáticas en el territorio estadounidense en lo que resta del invierno.

Pese a ello, la agencia añade que existe un 75% de probabilidad de que se produzca una transición hacia una fase ENSO-neutral durante el trimestre enero-marzo del 2026.

Por lo tanto, se prevén condiciones secas en la franja sur, que abarca desde Texas hasta el sureste; mientras tanto, se espera un ambiente húmedo desde el noreste del Pacífico hasta las llanuras del norte.

Según la NOAA, las lluvias y los vientos fuertes seguirán presentes en Estados Unidos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿El fenómeno de El Niño llegará a EE.UU.?

El Centro de Predicciones Meteorológicas de la NOAA considera que aún es pronto para confirmar la aparición de este fenómeno; sin embargo, no descarta la posibilidad de que se haga presente en la segunda mitad del 2026.

“Aún tenemos que superar el periodo (primavera) de menor precisión histórica en las predicciones de nuestros modelos, lo que se denomina, en términos generales, la ‘barrera de predictibilidad de la primavera’“, declaró Michelle L’Heureux, científica

