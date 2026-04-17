Uno de los episodios más importantes de la historia de Texas se conmemorará el martes 21 de abril con la celebración del San Jacinto Day, fecha que recuerda la batalla del mismo nombre en 1836, clave para la independencia del estado frente a México. Al tratarse de un feriado parcial en Texas, durante la jornada se realizan actos cívicos, recreaciones históricas, actividades educativas y eventos en el monumento y el campo de batalla de San Jacinto, por lo que te contamos quiénes no trabajan y qué estará cerrado.

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Vale precisar que esta festividad antes era un feriado federal, pero actualmente solo es festivo en Texas. Al ser un feriado parcial, el personal de las oficinas estatales atiende en horario reducido.

San Jacinto Day combina historia y rutina: conmemora una victoria clave de 1836, pero permite que la mayoría de los texanos mantengan su jornada laboral habitual (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ ESTARÁ CERRADO Y QUIÉNES NO TRABAJAN POR SAN JACINTO DAY EN TEXAS?

San Jacinto Day se celebra cada 21 de abril, principalmente en Texas, como un día para recordar la victoria del ejército texano liderado por Sam Houston sobre las fuerzas del general Antonio López de Santa Anna. En ese estado se considera un feriado parcial; es decir, se reconoce oficialmente, pero muchas oficinas y servicios estatales continúan funcionando con dotación reducida. En resumen: no cerrarán sus puertas ni dejarán de funcionar por completo.

Entonces, ¿quiénes suelen no trabajar?

Una parte de los empleados del gobierno estatal puede tomarse el día libre, mientras otro grupo se queda como “skeleton crew” (dotación mínima para atender al público).

Algunos trabajadores de agencias estatales y oficinas relacionadas con el gobierno de Texas pueden tener el día libre pagado, según las políticas internas y acuerdos laborales, publica Comptroller.Texas.Gov.

Y ¿qué suele estar abierto o cerrado?

Las oficinas estatales de Texas: sí atenderán el 21 de abril, pero con personal reducido. Por lo tanto, si vas a hacer un trámite esa fecha, mejor comunícate con la oficina a la que piensas ir para que sepas su horario de atención.

sí atenderán el 21 de abril, pero con personal reducido. Por lo tanto, si vas a hacer un trámite esa fecha, mejor comunícate con la oficina a la que piensas ir para que sepas su horario de atención. Los bancos: sí abrirán con total normalidad y en su horario habitual el martes 21 de abril en Texas. ¿Por qué? Porque se rigen del calendario federal de feriados, no de feriados estatales.

sí abrirán con total normalidad y en su horario habitual el martes 21 de abril en Texas. ¿Por qué? Porque se rigen del calendario federal de feriados, no de feriados estatales. USPS y oficinas de correo: trabajarán de forma habitual, ya que al igual que los bancos se rigen por los feriados federales.

trabajarán de forma habitual, ya que al igual que los bancos se rigen por los feriados federales. Las escuelas: Los distritos escolares de Texas fijarán sus propios calendarios. Por ejemplo, Houston ISD cierra en feriados federales, pero permanecen abiertos en feriados exclusivos del estado; por lo que se recomienda consultar el calendario escolar de los distritos para confirmar, precisa Clarín.

Los distritos escolares de Texas fijarán sus propios calendarios. Por ejemplo, Houston ISD cierra en feriados federales, pero permanecen abiertos en feriados exclusivos del estado; por lo que se recomienda consultar el calendario escolar de los distritos para confirmar, precisa Clarín. Los supermercados y centros comerciales: así como la mayoría de los negocios privados (restaurantes, tiendas, farmacias) abrirán con normalidad, ya que no es un feriado federal ni un cierre comercial masivo.

El United States Postal Service laborará con normalidad el 21 de abril (Foto: AFP)

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