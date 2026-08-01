El Departamento de Estado de Estados Unidos convertirá en permanente un programa que exige a ciudadanos de determinados países pagar una fianza como condición para solicitar ciertas visas de visitante. La medida, que inicialmente fue implementada como un programa piloto, también contempla elevar el monto máximo del depósito hasta 20.000 dólares. El cambio plantea nuevas condiciones para algunos viajeros que buscan ingresar al país, aunque el alcance dependerá de los criterios establecidos por las autoridades.

La norma afecta principalmente a solicitantes de países de África y otras naciones incluidas en una lista elaborada por el gobierno estadounidense. Los ciudadanos de esos países deberán pagar la fianza antes de ser entrevistados para solicitar visas de negocios y turismo, conocidas como B1 y B2.

Un borrador de aviso publicado en el Registro Federal señala que una revisión de casi un año encontró “datos suficientes” para determinar que el programa ayuda a garantizar el cumplimiento de las condiciones migratorias de las visas, por lo que pasará a ser una medida permanente.

Algunos ciudadanos deberán pagar un depósito antes de tramitar una visa de turismo o negocios en EE.UU. | Crédito: Freepik

¿En qué consiste la fianza para visas de EE.UU.?

El programa establece que los solicitantes de visas B1/B2 de los países incluidos deben realizar un depósito económico antes de la entrevista consular. El objetivo es reducir los casos de personas que permanecen en Estados Unidos después del vencimiento de su permiso autorizado.

La fianza será devuelta si la visa es rechazada o, en caso de ser aprobada, si el visitante cumple con las reglas establecidas y abandona Estados Unidos dentro del plazo permitido.

Aspecto Detalle Visas afectadas Visas de turismo y negocios B1/B2 Personas afectadas Ciudadanos de países incluidos en la lista del programa Monto máximo de la fianza Hasta $20.000 dólares Montos anteriores $5.000, $10.000 y hasta $15.000 dólares Motivo de la medida Reducir permanencias fuera del plazo autorizado Devolución del dinero Si la visa es negada o si se cumplen las condiciones migratorias

Gobierno de EE.UU. asegura que la medida funcionó

El gobierno de Estados Unidos implementó este programa en agosto del año pasado como parte de sus esfuerzos para reducir la inmigración irregular y combatir los casos de visitantes que exceden el tiempo permitido por sus visas.

Según el Departamento de Estado, en 2024 cerca de 45.500 visitantes de los 50 países incluidos permanecieron en EE.UU. más tiempo del autorizado por sus visas. Sin embargo, durante los primeros 10 meses del programa piloto de fianzas, los casos de permanencia excedida de ciudadanos de esos países fueron inferiores a 50.

Las autoridades estadounidenses calificaron el programa como exitoso y señalaron que el costo promedio de arrestar y deportar a visitantes que incumplen las condiciones de sus visas ronda los 18.000 dólares por persona.

Más solicitantes tuvieron que pagar la fianza de lo esperado

Inicialmente, el Departamento de Estado calculaba que unos 2.000 solicitantes estarían sujetos al requisito de la fianza. Sin embargo, posteriormente determinó que aproximadamente 20.000 personas debían realizar el depósito.

Además, casi la mitad de esos solicitantes decidió no pagar la fianza, lo que coincidió con una reducción del 83% en la emisión de visas de negocios y turismo para ciudadanos de los países incluidos en la lista.

El Departamento de Estado indicó que espera que la nueva norma reduzca aún más la cantidad de solicitudes de visas B1/B2 provenientes de esos países.

El requisito de fianza para obtener una visa en EE.UU. podría aplicarse de forma permanente. | Crédito: a_Taiga / iStock / a_Taiga

Críticas al requisito de la fianza

La medida también ha generado críticas entre organizaciones y sectores que consideran que el requisito representa una barrera económica para personas que buscan viajar a Estados Unidos por motivos familiares, educativos o comerciales.

Los opositores sostienen que el pago de una fianza de hasta 20.000 dólares puede afectar especialmente a ciudadanos de países con menores ingresos, quienes podrían quedar excluidos de la posibilidad de solicitar una visa estadounidense.

Aunque el programa podría ampliarse a más países en el futuro, por ahora el Departamento de Estado mantiene el enfoque en las naciones ya incluidas en la lista inicial.

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