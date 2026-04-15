Este 16 de abril de 2026 comienza una de las festividades más esperadas del año: la Fiesta de San Antonio (Fiesta San Antonio), que celebra la identidad y la diversidad de esta ciudad de Texas. El evento se extenderá durante 11 días, hasta el 26 de abril, y reunirá a miles de personas que se movilizarán para disfrutar de desfiles como el Battle of Flowers, música, charreadas, comida típica, venta de artesanías y actividades en el River Walk y distintos barrios. Por ello, si planeas asistir, te contamos cómo estará el clima este fin de semana para que te prepares con anticipación.

Mira también: Calendario de eventos gratis y de pago para disfrutar la Fiesta de San Antonio 2026

Fiesta San Antonio es un festival de unos 11 días con más de cien eventos (Foto: https://fiestasanantonio.org/)

¿CUÁL SERÁ EL CLIMA EN LA FIESTA SAN ANTONIO 2026 DURANTE EL FIN DE SEMANA?

Durante la Fiesta San Antonio 2026 se esperan cambios importantes en las condiciones del tiempo. Los primeros días estarán dominados por temperaturas elevadas, ambiente húmedo y posibilidad de lluvias o tormentas aisladas en algunos momentos. Conforme avance la celebración, el ingreso de un frente frío hará que el termómetro descienda y se sienta un clima más fresco y agradable, especialmente hacia el final de los 11 días de fiesta. Por eso, si piensas asistir a los eventos al aire libre, conviene prepararse tanto para el calor como para posibles chaparrones y para noches un poco más frescas.

A continuación, el pronóstico del clima de este fin de semana si estás pensando ir a San Antonio, según AccuWeather:

Jueves 16 de abril

Temperaturas máximas cercanas a 86 °F y 90 °F en horas de la tarde.

Mínimas alrededor de 64 °F y 68 °F por la noche y madrugada.

Cielo entre parcialmente nublado y mayormente despejado, con ambiente bochornoso pero estable.

Viernes 17 de abril

Se espera un día muy cálido y seco, con pocas probabilidades de lluvia.

En el día, una temperatura alrededor de 89 °F y 91 °F con un cielo mayormente nublado y ambiente bochornoso.

En la noche, cerca de 71 °F, también mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación es baja, alrededor de 4%, sin lluvias significativas previstas.

Sábado 18 de abril

Se espera un día muy caluroso, con ambiente bochornoso y sin lluvias importantes a la vista.

Con una temperatura máxima de alrededor de 91 °F y 93 °F en las horas centrales del día.

Con una temperatura mínima cerca de 71 °F y 72 °F por la noche.

El cielo con nubes y claros, con predominio de condiciones secas.

Respecto a lluvia, la probabilidad es baja, sin tormentas fuertes pronosticadas para esa jornada.

Domingo 19 de abril

Se espera un día caluroso, húmedo y con más riesgo de lluvias y tormentas aisladas.

Con una temperatura alrededor de 86 °F en el día y cerca de 70 °F por la noche, con sensación algo más alta por la humedad.

Cielo parcialmente nublado, con periodos de sol y aumento de nubosidad en la tarde.

Alta probabilidad de lluvias dispersas y tormentas en algún momento de la jornada, por lo que se recomienda llevar impermeable o paraguas si vas a eventos al aire libre

Aunque los pronósticos se han dado hasta este fin de semana durante el desarrollo de Fiesta San Antonio 2026, se recomienda volver a revisar el pronóstico uno o dos días antes porque el tiempo puede cambiar y los servicios meteorológicos ajustan los datos constantemente.

Haz clic aquí para revisar el clima estos días.

Entre el 16 y el 19 de abril se esperan jornadas mayormente secas y soleadas, ideales para desfiles y actividades al aire libre, aunque el domingo aumenta la probabilidad de chaparrones y se recomienda ir preparado con paraguas o impermeable (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando Gemini)

LO QUE DEBES SABER SOBRE LA FIESTA DE SAN ANTONIO

La Fiesta de San Antonio (Fiesta San Antonio) es conocida por su importancia histórica, cultural y económica.

Nació en 1891 como un desfile para honrar a los héroes de las batallas de El Álamo y San Jacinto, claves en la independencia de Texas.

Con el tiempo se convirtió en una gran celebración de la identidad y la diversidad de la ciudad.

Hoy es un festival de unos 11 días con más de cien eventos.

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