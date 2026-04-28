La ciudad de Nueva York se prepara para vivir el Mundial 2026 con una serie de eventos abiertos al público. El alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul confirmaron que se realizarán cinco FIFA Fan Fest gratuitos en distintos puntos de la ciudad.

Cada uno de los cinco distritos tendrá su propio espacio oficial, donde los fanáticos podrán disfrutar de los partidos en pantallas gigantes, además de comida y actividades culturales.

Según Univision, esta iniciativa se perfila como uno de los programas gratuitos más amplios vinculados al torneo en todo el país.

Los lugares elegidos para estos eventos son:

Manhattan: Rockefeller Center (6 al 19 de julio)

Brooklyn: Brooklyn Bridge Park (13 al 19 de junio)

Queens: USTA Billie Jean King National Tennis Center (11 al 27 de junio)

Bronx: Bronx Terminal Market (13 y 14 de junio)

Staten Island: Staten Island University Hospital Community Park (29 de junio al 2 de julio)

Es importante señalar que, aunque la entrada es gratuita, el Comité Organizador habilitó un sitio web oficial para reservar tu lugar, ya que el aforo será limitado por razones de seguridad.

Cabe recordar que si bien el ingreso y el acceso a las pantallas y conciertos será gratuito, la comida, bebidas y el merchandising oficial dentro del recinto sí tendrán costo.

Los eventos incluirán transmisiones en vivo de partidos, actividades y oferta gastronómica local. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Algunos de estos festivales se extenderán por varios días, ofreciendo actividades continuas para quienes asistan durante todo el torneo.

El alcalde explicó que, en un inicio, estos eventos no estaban pensados como gratuitos; sin embargo, defendió el cambio de enfoque señalando: “el deporte rey debe pertenecer al mundo. Si las mejores cosas de la vida son gratis, la experiencia de la Copa Mundial también debería serlo”.

El anuncio llega en medio de cuestionamientos por el alto costo que implicará el Mundial 2026. En Nueva Jersey, donde se encuentra el MetLife Stadium, las autoridades pidieron a la FIFA que asuma parte de los gastos, especialmente en transporte.

Un Fan Fest es un evento oficial donde los aficionados se reúnen en espacios públicos para ver los partidos del Mundial en pantallas gigantes, disfrutando de música y actividades. (Foto referencial: CARL DE SOUZA / AFP)

Por ejemplo, el sistema NJ Transit estima costos cercanos a los 48 millones de dólares y recibió autorización para aumentar las tarifas hasta 150 dólares por un viaje de ida y vuelta al estadio, que albergará varios partidos, incluida la final.

A esto se suman los elevados precios de las entradas, que en su lanzamiento superaron los 10.000 dólares y han alcanzado cifras aún mayores en reventa.

Se calcula que la FIFA podría generar cerca de 11.000 millones de dólares con el torneo, mientras las autoridades locales buscan que el evento también sea accesible para la población.

En ese sentido, la gobernadora Hochul destacó el objetivo de estas actividades gratuitas: “Estos eventos llevan la emoción del fútbol a todas las comunidades, apoyan a pequeños negocios y unen a los neoyorquinos”.

Fan Fest: el Mundial fuera de los estadios

Según la FIFA, un Fan Fest es un evento oficial organizado durante grandes torneos deportivos, como la Copa Mundial, donde los aficionados pueden reunirse para ver los partidos en pantallas gigantes y vivir el ambiente del campeonato sin necesidad de estar en el estadio. Suelen realizarse en espacios públicos como parques o plazas y, en muchos casos, son de acceso gratuito.

En estos eventos se puede encontrar una experiencia completa: transmisión en vivo de los partidos, conciertos, actividades interactivas, juegos, zonas para fotos, además de una amplia oferta de comida y bebidas locales. También es usual ver tiendas oficiales, merchandising y activaciones de marcas relacionadas con el torneo.

Un FIFA Fan Fest permite a las personas vivir la atmósfera eléctrica del Mundial de forma gratuita. (Foto: fifa.com)

El objetivo de los Fan Fest es acercar el Mundial a más personas, creando un ambiente festivo y comunitario donde se comparte la pasión por el fútbol.

Según la FIFA, estos espacios buscan que los aficionados “celebren juntos el torneo en un entorno seguro y accesible”

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