Miles de viajeros en Estados Unidos están enfrentando tiempos de espera mucho más largos de lo habitual en los controles de seguridad de los aeropuertos. En varios terminales del país, las filas de la Transportation Security Administration (TSA) se han extendido por horas, generando retrasos y hasta vuelos perdidos. La causa principal es un cierre parcial del gobierno federal que ha afectado la disponibilidad de personal. Aunque los agentes siguen trabajando, muchos lo hacen sin recibir su salario regular, lo que ha provocado ausencias y renuncias. En plena temporada de viajes de primavera (Spring Break), este escenario ha creado un cuello de botella en algunos de los aeropuertos más transitados del país.

Aeropuertos con largas esperas

Según informó USA Today, en ciudades como Atlanta, Houston, New Orleans y Charlotte, algunos pasajeros han reportado esperas de más de una hora para pasar los controles de seguridad. En ciertos momentos de mayor tráfico, incluso se han registrado filas de casi tres horas, según informó la TSA.

Los retrasos han sido tan grandes que en algunos aeropuertos las filas se han extendido hasta los vestíbulos o incluso a zonas cercanas a los estacionamientos. Autoridades aeroportuarias han recomendado llegar entre tres y cuatro horas antes del vuelo para evitar perder el embarque.

La falta de financiamiento federal dejó a miles de agentes de seguridad trabajando sin salario, lo que genera largas filas en los controles de la TSA. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

Por qué se están formando filas tan largas

El problema comenzó a mediados de febrero, cuando el Congreso no logró aprobar a tiempo la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a la TSA.

Alrededor de 50.000 agentes continúan trabajando durante el cierre parcial del gobierno, pero sin recibir su pago regular. Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al menos 300 oficiales de la TSA habrían renunciado durante este periodo.

La falta de personal ha reducido la capacidad operativa de algunos puntos de control justo cuando el volumen de viajeros aumenta por las vacaciones de primavera.

¿Siguen funcionando TSA PreCheck y Global Entry?

A pesar de la crisis, el programa TSA PreCheck sigue operativo. Este sistema permite a los viajeros inscritos pasar por carriles exclusivos de seguridad, generalmente más rápidos, sin tener que quitarse cinturones o chaquetas ligeras.

Sin embargo, la TSA advirtió que algunos carriles de PreCheck podrían cerrarse temporalmente dependiendo de la disponibilidad de personal en cada aeropuerto.

Qué es PreCheck Touchless ID

Los viajeros inscritos en PreCheck también pueden utilizar TSA PreCheck Touchless ID, un sistema que usa reconocimiento facial para verificar la identidad del pasajero en lugar de escanear el pase de abordar y el documento físico.

Este sistema puede acelerar el proceso de seguridad en ciertos aeropuertos participantes, ya que reduce el tiempo necesario para la verificación de identidad.

Con TSA PreCheck Touchless ID, los viajeros registrados disfrutan de filas más rápidas y una experiencia más cómoda en aeropuertos. | Crédito: YouTube / The Ritz Herald

Cómo revisar el tiempo de espera antes de salir

Si te preocupa encontrar filas largas en el aeropuerto, la TSA recomienda revisar el tiempo estimado de espera antes de salir de casa.

Normalmente, esa información se puede consultar en la aplicación MyTSA o en el sitio web oficial de la agencia. Sin embargo, debido al cierre parcial del gobierno, algunos servicios digitales no están actualizando la información con normalidad.

Por esa razón, también se recomienda revisar las redes sociales o el sitio web oficial del aeropuerto desde donde vas a viajar, ya que muchos publican estimaciones de espera en tiempo real.

La recomendación clave para los viajeros

Mientras continúe el cierre parcial del gobierno y la presión sobre el personal de seguridad, los expertos recomiendan tomar precauciones adicionales.

Llegar al aeropuerto con varias horas de anticipación, revisar los tiempos de espera antes de salir de casa y utilizar programas de control acelerado como TSA PreCheck pueden marcar la diferencia entre abordar tu vuelo a tiempo o perderlo. Además, con el aumento de viajes previsto en las próximas semanas, las filas podrían seguir creciendo si no se resuelve el problema de financiamiento.

