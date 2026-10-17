Después de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicara en el Registro Federal la regla definitiva que confirma la eliminación de las extensiones automáticas para ciertos permisos de trabajo (EAD), muchos extranjeros se preguntan con cuánto tiempo de anticipación deben renovar el documento en EE.UU. En esta nota respondemos a esa pregunta. Cabe precisar que la norma, publicada el 14 de octubre de 2026, ratifica una restricción que ya se aplicaba a numerosas solicitudes de renovación presentadas desde el 30 de octubre de 2025.

Conoce cuál es el plazo que recomienda para renovar tu EAD tras el fin de las extensiones automáticas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CON CUÁNTA ANTICIPACIÓN DEBEN RENOVAR SU EAD EN EE.UU.?

El USCIS recomienda a los inmigrantes solicitar la renovación de su EAD presentando la solicitud correspondiente hasta 180 días antes de su vencimiento. Cuanto más tiempo espere un extranjero para presentar la solicitud de renovación, mayor será la probabilidad de que su autorización de empleo o documentación quede temporalmente suspendida.

Este trámite se realiza presentando el Formulario I-765, que desde el 16 de octubre de 2026 cuesta US$570.

Para Kathia Quirós, analista de inmigración de Telemundo, lo mejor es hacerlo mucho antes: “En la mayoría de los casos, el gobierno recomienda con 5 o 6 meses de anticipación, pero mis colegas y yo estamos enviando renovaciones 11 o 10 meses antes que expiren. Con esto tratamos de ayudar a nuestros clientes para que no se queden en el limbo por no hacerlo antes”.

En resumen: conviene renovar el EAD lo antes posible, ya que si el permiso vence antes de que USCIS apruebe la solicitud, la persona tendrá que dejar de trabajar hasta recibir la nueva tarjeta.

No afecta a todos

La eliminación no afecta automáticamente a todos los casos. Las solicitudes que reunían los requisitos y fueron presentadas antes del 30 de octubre de 2025 pueden conservar las reglas anteriores de extensión.

Las reglas no son iguales para todos los solicitantes: algunas categorías conservan excepciones, por lo que conviene revisar el código de elegibilidad impreso en el EAD. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNTO TARDA ACTUALMENTE USCIS EN APROBAR UNA RENOVACIÓN DE EAD?

No existe un plazo único para la renovación del EAD: USCIS lo calcula según la categoría de elegibilidad del Formulario I-765 y, en algunos casos, según el centro que tramita la solicitud, precisa la agencia federal.

USCIS recomienda presentar la renovación hasta 180 días antes del vencimiento del permiso actual. Una vez aprobada la solicitud, la agencia suele producir la nueva tarjeta en unas dos semanas y sugiere esperar hasta 30 días desde la aprobación antes de consultar por la entrega postal.

Para conocer el tiempo aplicable a un caso concreto, hay que consultar la herramienta oficial de USCIS y seleccionar Form I-765, la categoría indicada en la tarjeta actual (por ejemplo, C08, C09 o A12) y el centro de servicio, si corresponde. La estimación oficial no garantiza una decisión en esa fecha.