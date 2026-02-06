Prepárate, porque un fin de semana brutalmente frío se avecina en Estados Unidos. La nueva tormenta invernal que atraviesa el país traerá un marcado descenso de temperaturas, fuertes vientos y caída de nieve, especialmente en el noreste y la región de los Grandes Lagos. El fenómeno conocido como Clipper provocará sensaciones térmicas extremas que podrían ser peligrosas para quienes estén expuestos al aire libre, generando riesgos de hipotermia y congelación en pocos minutos si no se toman precauciones adecuadas. Mientras tanto, en el oeste del país, las temperaturas se mantendrán por encima del promedio, pero el foco del frío extremo se concentra en el este y noreste, donde los próximos dos días se sentirán verdaderamente gélidos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advierte que las zonas más afectadas serán las áreas alejadas de la costa, donde la combinación de aire ártico y ráfagas de viento intensas puede hacer que la piel expuesta se congele en cuestión de minutos. Además, la tormenta traerá lluvias y nieve en varias regiones, complicando la movilidad y aumentando el riesgo para quienes deban desplazarse.

Una nueva tormenta de nieve mantiene en alerta a varias regiones de EE.UU. este fin de semana. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Ciudades con el descenso más fuerte de temperatura

Las temperaturas máximas del sábado 7 de febrero caerán hasta un solo dígito en varias zonas del interior del noreste y Nueva Inglaterra , manteniendo un ambiente gélido hasta el domingo 8.

y , manteniendo un ambiente gélido hasta el domingo 8. En amplias zonas cercanas a la costa , los termómetros marcarán entre 10 y 20 °F, pero las ráfagas de viento de hasta 60 mph harán que la sensación térmica sea mucho más baja.

, los termómetros marcarán entre 10 y 20 °F, pero las ráfagas de viento de hasta 60 mph harán que la sensación térmica sea mucho más baja. La zona del Atlántico Medio también sentirá vientos fuertes y nevadas ligeras a moderadas, generando ráfagas de nieve repentinas que complicarán la conducción.

también sentirá vientos fuertes y nevadas ligeras a moderadas, generando ráfagas de nieve repentinas que complicarán la conducción. En Nueva Inglaterra, se esperan acumulaciones moderadas de nieve de 4 a 5 pulgadas el sábado.

Mientras tanto, el noroeste del Pacífico enfrentará lluvias moderadas a intensas y nevadas en zonas montañosas, aunque el impacto más severo del frío se concentrará en el noreste, donde el viento y las bajas temperaturas marcarán un fin de semana extremo que exigirá máxima precaución.

El avance del frío ártico en EE.UU. puede provocar emergencias médicas si no se toman precauciones a tiempo. | Crédito: Angela Weiss / AFP

Temperaturas mínimas para el sábado 7 de febrero

Nueva York 19° | Se sentirá en -4°

19° | Se sentirá en -4° Burlington 11° | Se sentirá en -10°

Washington, DC 15° | Se sentirá en -8°

15° | Se sentirá en -8° Buffalo -1° | Se sentirá en -22°

-1° | Se sentirá en -22° Pittsburgh 3° | Se sentirá en -16°

Beckley 7° | Se sentirá en -11°

Detroit 5° | Se sentirá en -12°

Cincinnati 9° | Se sentirá en 0°

Milwaukee 6° | Se sentirá en -7°

Minneapolis 8° | Se sentirá en 2°

Temperaturas mínimas para el domingo 8 de febrero

Nueva York 6° | Se sentirá en -12°

6° | Se sentirá en -12° Albany -5° | Se sentirá en -22°

Boston 7° | Se sentirá en -13°

7° | Se sentirá en -13° Augustak 5° | Se sentirá en -13°

Lake Placid -18° | Se sentirá en -38°

Philadelphia 5° | Se sentirá en -10°

5° | Se sentirá en -10° Williamsport 1° | Se sentirá en -14°

Rochester 1° | Se sentirá en -14°

Washington, DC 12° | Se sentirá en -3°

12° | Se sentirá en -3° Johnstown -3° | Se sentirá en -20°

Cleveland 1° | Se sentirá en -10°

