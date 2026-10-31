Este domingo 1 de noviembre de 2026, la mayor parte de Estados Unidos regresará al horario estándar. A las 2:00 de la madrugada, hora local, los relojes deberán atrasarse una hora para volver a marcar la 1:00 a. m. El calendario oficial del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), confirma la transición, que se aplica por zonas y no en un único instante nacional. Para los residentes, la preparación consiste en comprobar si su localidad participa y revisar los dispositivos que no se actualizan solos. Hawái, casi todo Arizona y cinco territorios estadounidenses mantienen su hora sin cambios.

TL;DR: Cambio de horario en USA

La fecha clave es este domingo 1 de noviembre de 2026.

A las 2:00 a. m., los relojes regresan a la 1:00 a. m. en las localidades participantes.

Puedes preparar los relojes manuales antes de acostarte el sábado 31 de octubre.

No todos los estados y territorios realizan el ajuste: comprueba la ubicación antes de intervenir.

Con las reglas actuales, el próximo adelanto será el domingo 14 de marzo de 2027.

¿Qué ocurrirá este domingo 1 de noviembre con la hora?

El primer domingo de noviembre marca el final del horario de verano en Estados Unidos. Durante la madrugada, las localidades participantes retiran el adelanto de una hora que aplicaron en marzo y recuperan su horario estándar.

El movimiento del reloj hace que la franja entre la 1:00 y la 1:59 a. m. ocurra dos veces: primero bajo el horario de verano y después bajo el estándar. Entre una medianoche local y la siguiente transcurren, por tanto, 25 horas.

Esto no significa que todas las personas dispongan necesariamente de una hora más de sueño. El efecto sobre el descanso depende de sus horarios y actividades; lo que cambia de manera general es la hora oficial.

Pregunta Respuesta para las localidades participantes ¿Qué día cambia la hora? Domingo 1 de noviembre de 2026 ¿A qué hora? A las 2:00 a. m., hora local ¿Se adelanta o se atrasa? Se atrasa una hora ¿Qué marcará el reloj? La 1:00 a. m. ¿Hay que esperar despierto? No; los relojes manuales pueden prepararse la noche anterior ¿Cuándo volverá a adelantarse? Domingo 14 de marzo de 2027, con la normativa vigente

El horario de verano termina el primer domingo de noviembre y comienza el segundo domingo de marzo. No es necesario esperar a que el reloj alcance las 2:00 a. m. para preparar un equipo manual, pero sí distinguir entre esa preparación y el momento legal de la transición.

¿Dónde se cambia la hora y cuáles son las excepciones?

El ajuste alcanza a la mayor parte del territorio estadounidense. Ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Houston, Denver, Los Ángeles y Anchorage atrasarán sus relojes.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos identifica las excepciones territoriales al horario de verano. Hawái y la mayor parte de Arizona no participan, al igual que estos cinco territorios:

Puerto Rico.

Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Guam.

Samoa Americana.

Islas Marianas del Norte.

La Nación Navajo sí observa el horario de verano, incluida su extensión dentro de Arizona. Por ello, quienes residan o viajen por esa región deben comprobar la localidad concreta y no asumir que todo el estado sigue la misma regla.

En los lugares exentos, no corresponde restar una hora el domingo. La revisión de los dispositivos consiste en confirmar que conserven la hora local correcta.

¿Cómo quedarán los relojes en las principales ciudades?

Las ciudades que participan pasan de sus respectivas variantes de horario de verano a las de horario estándar. Las abreviaturas cambian y también su desfase respecto del tiempo universal coordinado, UTC.

Ciudad Antes de la transición local Después de la transición local ¿Se modifica el reloj? Nueva York EDT, UTC−4 EST, UTC−5 Sí, una hora atrás Chicago CDT, UTC−5 CST, UTC−6 Sí, una hora atrás Denver MDT, UTC−6 MST, UTC−7 Sí, una hora atrás Los Ángeles PDT, UTC−7 PST, UTC−8 Sí, una hora atrás Anchorage AKDT, UTC−8 AKST, UTC−9 Sí, una hora atrás Phoenix MST, UTC−7 MST, UTC−7 No Honolulu HST, UTC−10 HST, UTC−10 No San Juan AST, UTC−4 AST, UTC−4 No

La tabla compara el régimen anterior y posterior al cambio de cada localidad, no una hora simultánea para todo el territorio.

Las diferencias con las ciudades que mantienen horario fijo también se modifican. El viernes 30 de octubre de 2026, Nueva York y San Juan comparten UTC−4. Después de la transición neoyorquina del domingo, San Juan queda una hora por delante sin haber cambiado sus relojes.

¿Qué conviene hacer antes de acostarse el sábado?

No es necesario permanecer despierto hasta la madrugada. Para los relojes manuales, puedes anticipar la preparación antes de dormir el sábado 31 de octubre o realizarla al levantarte el domingo.

La comprobación puede organizarse en tres pasos:

Confirma si tu localidad realiza el cambio. Estar en Estados Unidos no significa automáticamente que debas modificar la hora. Identifica los relojes que requieren intervención. Revisa los de pared, despertadores y pantallas horarias de electrodomésticos y vehículos. Comprueba los dispositivos automáticos. Verifica la zona horaria, las funciones de actualización y el software antes de cambiar la hora manualmente.

No debes asumir que todos los relojes digitales se actualizan solos. Tampoco conviene atrasar por adelantado un teléfono o una computadora que ya tenga correctamente configurado el ajuste automático.

En electrodomésticos y automóviles, el procedimiento depende de la marca y el modelo. Consulta el manual correspondiente: no existe una combinación universal de botones ni es necesario recomendar desconexiones o restablecimientos como solución general.

¿Por qué la hora automática también necesita una revisión?

La conexión a internet o la presencia de una función automática no garantizan por sí solas que el equipo aplique correctamente la transición.

El NIST explica que sus servicios distribuyen UTC y que el sistema operativo de la computadora aplica la zona local y las reglas del horario de verano. Por eso son importantes tanto la configuración como las actualizaciones.

Algunos relojes automáticos antiguos, además, utilizan calendarios internos con fechas anteriores a las reglas actuales. Otros dependen de recibir una señal de sincronización y de tener seleccionadas la zona y la opción de horario de verano correctas.

Si el domingo un dispositivo muestra una diferencia de una hora, revisa primero esas opciones. Corregir únicamente los números puede dejar sin resolver la causa del error.

¿Por qué termina el horario de verano en noviembre?

El calendario actual se aplica desde 2007, después de las modificaciones introducidas por la Energy Policy Act de 2005. Establece el comienzo del horario de verano el segundo domingo de marzo y su final el primero de noviembre.

El marco federal permite a los estados eximirse de observar el horario de verano mediante legislación estatal. Sin embargo, aquellos que lo aplican deben respetar las fechas nacionales.

El cambio de este domingo devuelve a las localidades participantes al horario estándar, llamado coloquialmente “horario de invierno”. Esa expresión no debe confundirse con el comienzo astronómico del invierno: la transición de noviembre responde a una norma, no al inicio de una estación.

Tampoco se crea ni se elimina luz solar. Lo que cambia es la hora que muestra el reloj cuando amanece o atardece: al regresar al horario estándar, ambos aparecen una hora antes en comparación con el horario de verano.

¿Cuándo volverán a adelantarse los relojes?

Con la normativa vigente, el próximo inicio del horario de verano será el domingo 14 de marzo de 2027. A las 2:00 a. m., los relojes pasarán directamente a las 3:00 a. m. en las localidades participantes.

La fecha corresponde al segundo domingo de marzo. Los lugares que mantienen horario fijo no tienen un adelanto local programado por esa regla.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Estados Unidos

¿El cambio ocurre el sábado o el domingo?

El cambio oficial ocurre el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., hora local. Ajustar un reloj manual el sábado por la noche es una preparación opcional.

¿Este domingo se adelanta o se atrasa una hora?

Se atrasa. Las 2:00 a. m. vuelven a ser la 1:00 a. m. El adelanto corresponde al inicio del horario de verano, en marzo.

¿Tengo que cambiar la hora del celular?

No si tiene activada la actualización automática y utiliza la zona correcta. Comprueba esas opciones antes de intervenir manualmente.

¿Debo modificar la alarma del despertador?

Verifica que el reloj muestre la hora local correcta y que la alarma siga programada para la hora deseada. No la desplaces una hora automáticamente por el solo hecho de que termine el horario de verano.

¿Puerto Rico cambia la hora este domingo?

No. Puerto Rico mantiene el horario estándar del Atlántico, AST, UTC−4, durante todo el año. Lo que puede variar es su diferencia con ciudades que sí atrasan los relojes.

¿Qué debo indicar si tengo una actividad a la 1:30 a. m.?

En una localidad participante, esa hora ocurre dos veces. Especifica si corresponde al horario de verano o al estándar, o utiliza el desfase respecto de UTC para evitar ambigüedades.

¿El cambio de hora significa que comienza el invierno?

No. El regreso al horario estándar y el inicio astronómico del invierno son acontecimientos distintos. El ajuste se realiza según el calendario federal.