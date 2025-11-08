Si hay un lugar donde el impacto de la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de venezolanos se siente con fuerza, es en Doral, una ciudad del condado de Miami-Dade donde cerca del 40% de la población es de origen venezolano. Allí, el éxodo es evidente y ha comenzado a transformar la vida cotidiana, los comercios, el mercado de vivienda y hasta las escuelas.

Wilmer Escaray, dueño de varios restaurantes en Doral, lo vive cada día. Sus locales, antes llenos a la hora del almuerzo, ahora lucen vacíos. “Vemos menos fluidez en los negocios o personas que inclusive están pensando en regresarse. Dicen: ‘no voy a salir a gastar, me quedo en mi casa ahorrando para devolverme a mi país porque quedé sin estatus’”, contó a Univision Noticias.

El golpe no solo llega a las ventas: también al personal. “Muchos empleados han quedado sin permiso de trabajo. No lo han podido renovar y hemos tenido que despedirlos”, explicó.

Con el fin del TPS para venezolanos en EE.UU., más familias consideran regresar a su país. | Crédito: AFP

La caída de la actividad económica ha coincidido con un fenómeno poco común en Doral: viviendas vacías y alquileres a la baja. Ana Cristina Barreto, agente inmobiliaria, asegura que nunca había visto un panorama así. “Primera vez que yo en los años que tengo trabajando como realtor veo la cantidad de propiedades bajando de precio al mismo tiempo”, dijo.

El impacto también se refleja en áreas inesperadas. En el único albergue público de animales del condado de Miami-Dade, las entregas de mascotas han aumentado con fuerza desde inicios del año. “Tenemos sobrepoblación. Cuando chequeamos de enero a junio de este año vimos que ya estábamos casi al doble del año pasado”, afirmó Gabriela Domínguez, vocera de Miami-Dade Animal Services.

El fin del TPS para venezolanos en EE.UU. también ha dejado a más realtors enfrentando propiedades vacantes y rentas a la baja. | Crédito: Univision Noticias

Las escuelas tampoco están exentas del efecto. El Distrito Escolar Público de Miami-Dade reportó una caída preocupante en la matrícula de estudiantes migrantes. “Este año escolar se reportaron 14 mil estudiantes que no regresaron a las escuelas públicas de Miami-Dade”, señaló Karla Hernández-Mats, presidenta del sindicato de maestros.

Doral, conocida durante años como “Doralzuela” por su alta concentración de venezolanos, enfrenta ahora una transformación acelerada. El fin del TPS no solo está vaciando comercios y viviendas: está reconfigurando la vida de una ciudad entera.

