Treinta y nueve días después del partido inaugural, la Copa Mundial de Fútbol 2026 llegará a su instancia decisiva este domingo 19 de julio con la final entre Argentina y España en el MetLife Stadium, denominado Estadio Nueva York–Nueva Jersey por la FIFA, que recibirá a una multitud de aficionados. Ante el flujo excepcional de personas hacia el estadio y la gran asistencia prevista en los lugares donde se proyectará el encuentro, te ofrecemos información sobre las calles que permanecerán cerradas y el dispositivo especial de circulación para autobuses, diseñado para ordenar la movilidad y reforzar la seguridad en toda la zona metropolitana.

Cabe mencionar que, en paralelo, las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey han anticipado uno de los operativos de movilidad más complejos de los últimos años, con ajustes de horarios en el transporte público, refuerzos en trenes y controles adicionales en los accesos al estadio. Esto implica que tanto residentes como trabajadores y visitantes deberán reorganizar sus desplazamientos cotidianos, privilegiando el uso de metro, tren y autobuses oficiales sobre el automóvil particular, especialmente en las horas previas y posteriores al encuentro.

Con trenes especiales y un flujo inédito de hinchas rumbo al MetLife, el entorno de Penn Station será uno de los puntos más sensibles de la ciudad, con cierres viales y prioridad absoluta para el transporte público (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

CIERRE DE VÍAS POR LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Las calles afectadas están principalmente en Midtown Manhattan y el área de Penn Station, con corredores exclusivos para autobuses y cierres totales durante el día de la final (19 de julio) en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey (MetLife Stadium).

¿Cuáles son las calles y zonas cerradas?

Estas medidas se aplican para mover hinchas entre Manhattan y el MetLife Stadium.

Calle 42: corredor exclusivo para autobuses desde la 1ª Avenida hasta la 12ª Avenida (no autos particulares).

corredor exclusivo para autobuses desde la 1ª Avenida hasta la 12ª Avenida (no autos particulares). 6ª Avenida: dos carriles más al este exclusivos para autobuses entre la calle 42 y la calle 59.

dos carriles más al este exclusivos para autobuses entre la calle 42 y la calle 59. 5ª Avenida: se usan solo los carriles de autobús existentes entre las calles 42 y 59.

se usan solo los carriles de autobús existentes entre las calles 42 y 59. Calles 40 Oeste y 41 Oeste: tramos exclusivos para autobuses (Calle 40 entre la 8ª y la 11ª Avenida / Calle 41 entre la 8ª y la 10ª Avenida).

tramos exclusivos para autobuses (Calle 40 entre la 8ª y la 11ª Avenida / Calle 41 entre la 8ª y la 10ª Avenida). Calle 58 Oeste: exclusiva para autobuses entre la 5ª y 6ª Avenida, y entre la 7ª y 8ª Avenida.

exclusiva para autobuses entre la 5ª y 6ª Avenida, y entre la 7ª y 8ª Avenida. Zona Penn Station (calles 32 y 33): cerradas completamente al tránsito entre la 6ª y la 8ª Avenida.

cerradas completamente al tránsito entre la 6ª y la 8ª Avenida. Midtown en general: camiones de reparto prohibidos de la calle 30 a la 60, entre los ríos East y Hudson, de 9:00 AM a 8:00 PM.

camiones de reparto prohibidos de la calle 30 a la 60, entre los ríos East y Hudson, de 9:00 AM a 8:00 PM. Áreas cercanas a Central Park (Central Park South y Columbus Circle): no figuran como cierre total, pero se ven afectadas por desvíos y tráfico intenso.

Además, Secaucus Junction y otras instalaciones ferroviarias cercanas al MetLife se restringen a personas con entrada o acreditación durante varias horas antes y después de los partidos.

¿Cuáles son las restricciones en el MetLife Stadium?

La FIFA prohíbe estacionar autos particulares y las típicas celebraciones de “tailgating” (fiestas en el estacionamiento) en el MetLife durante el Mundial.

Esto implica:

Sin parking general para hinchas en el estadio (solo operaciones autorizadas, buses, logística).

Desaliento total del uso de automóvil privado hasta las inmediaciones del recinto.

Calle / Zona Tramo afectado Tipo de medida Horario aproximado Calle 42 (East–West) De 1ª Avenida a 12ª Avenida Corredor exclusivo para autobuses; sin autos particulares Día de partido, varias horas antes y después del juego. 6ª Avenida Entre calle 42 y calle 59 Dos carriles hacia el este exclusivos para buses; circulación general limitada Día de partido, especialmente franja previa al juego. 5ª Avenida Entre calle 42 y calle 59 Uso concentrado de carriles de autobús; restricciones al resto de vehículos Horas pico de traslado de hinchas. Calle 40 Oeste De 8ª a 11ª Avenida Exclusiva para autobuses (flujo hacia/desde estadio) Bloqueo parcial durante operación de buses especiales. Calle 41 Oeste De 8ª a 10ª Avenida Exclusiva para autobuses; desvío del tránsito local Día de partido, especialmente antes y después del encuentro. Calle 58 Oeste Entre 5ª y 6ª Avenida, y entre 7ª y 8ª Avenida Exclusiva para autobuses; restricción a vehículos privados Durante ventanas de alta demanda de movilidad hacia el estadio. Penn Station (calles 32 y 33) De 6ª a 8ª Avenida Cierre total al tránsito vehicular; área peatonal y operación ferroviaria Varias horas antes y después del partido. Midtown Manhattan (zona amplia) De calle 30 a calle 60, entre East River y Hudson Prohibición de camiones de reparto; restricciones de carga y descarga Aproximadamente de 9:00 AM a 8:00 PM en día de partido. Áreas alrededor de Central Park South y Columbus Circle Calles adyacentes Sin cierre total, pero desvíos, tráfico intenso y prioridad a rutas hacia buses Durante toda la jornada del partido. Secaucus Junction y accesos ferroviarios al MetLife Estación y entorno inmediato Acceso restringido a público con entrada/acreditación; controles de flujo Varias horas antes y después del partido. MetLife Stadium / Estadio NY–NJ Zonas de estacionamiento y perímetro vial Prohibido estacionamiento general y “tailgating”; solo operaciones autorizadas Todo el día de partido y ventana de seguridad ampliada.

ALGUNAS RECOMENDACIONES SI VAS AL PARTIDO

Las autoridades insisten en priorizar transporte público y planificación anticipada. Es decir:

Usar NJ Transit y servicios especiales: trenes desde Manhattan y Hoboken hacia Secaucus y conexiones al MetLife; por tanto, revisa los servicios específicos para el Mundial en la web de NJ Transit.

trenes desde Manhattan y Hoboken hacia Secaucus y conexiones al MetLife; por tanto, revisa los servicios específicos para el Mundial en la web de NJ Transit. Llegar con varias horas de anticipación: salir temprano para evitar la saturación previa al partido.

salir temprano para evitar la saturación previa al partido. Quedarse un tiempo después del final: salir una o dos horas más tarde puede ahorrar tiempo en colas y congestión.

salir una o dos horas más tarde puede ahorrar tiempo en colas y congestión. Registrarse a alertas de tránsito: usar apps oficiales de NJ Transit y de la Autoridad Portuaria para desvíos, cambios de horario y cierres adicionales.

usar apps oficiales de NJ Transit y de la Autoridad Portuaria para desvíos, cambios de horario y cierres adicionales. Comprar boletos solo en canales oficiales: reduce riesgo de estafas, tarifas abusivas y problemas de seguridad.

Otras recomendaciones a quienes no irán al partido:

Autoridades de Nueva York y Nueva Jersey advierten que los días de partido son “críticos” para la movilidad y recomiendan cambios en la rutina habitual.

Evitar viajar los días de partido si no es imprescindible, especialmente hacia Manhattan, Midtown y la zona del estadio.

Si el viaje es inevitable, no hacerlo en horas pico ni en las franjas de mayor movimiento hacia el estadio (varias horas antes del partido).

Optar por teletrabajo cuando sea posible en esas fechas, especialmente en empresas con oficinas en Manhattan y el área metropolitana.

Posponer eventos masivos, congresos o reuniones grandes esos días, para no competir con la demanda de transporte.

Usar alternativas al auto particular: metro MTA dentro de NYC, sistema PATH, autobuses regulares y caminar cuando la distancia lo permita.

Perfil Recomendación Detalle / Motivo Residentes en Manhattan (especialmente Midtown) Evitar desplazamientos el día de la final Las autoridades advierten saturación extrema y piden reducir desplazamientos no esenciales. Residentes con necesidad de moverse Cambiar horarios de salida y regreso No viajar en horas pico ni en ventanas de traslado hacia el estadio; anticipar o retrasar los viajes. Trabajadores de oficinas en Manhattan Fomentar teletrabajo Recomiendan teletrabajo en días de partido para disminuir presión sobre transporte y vías. Negocios y comercios Reprogramar entregas y servicios Camiones de reparto están prohibidos en gran parte de Midtown; ajustar logística de carga/descarga. Personas que van al partido Usar transporte público (NJ Transit, MTA, buses oficiales) La FIFA prohíbe estacionar en MetLife y “tailgating”; se prioriza trenes y autobuses especiales. Hinchas con entrada Llegar varias horas antes Evita filas extensas, controles de seguridad lentos y saturación de trenes/buses. Hinchas después del partido Esperar antes de regresar Salir una o dos horas más tarde reduce congestión y tiempos de espera en transporte. Personas sin entrada pero que quieren ver el partido en la ciudad Permanecer en su barrio y usar sitios cercanos Menos exposición a zonas críticas de tráfico y más seguridad; reduce presión en Midtown y áreas de transporte hacia MetLife. Usuarios cotidianos del transporte (metro, buses, tren) Consultar apps oficiales y alertas de servicio Hay cambios de horario, trenes exclusivos y posibles desvíos; usar apps de MTA, NJ Transit y Autoridad Portuaria. Conductores particulares Evitar usar el auto hacia Manhattan y el área del estadio Múltiples cierres, corredores exclusivos y prohibición de estacionamiento en MetLife hacen el viaje en coche poco viable. Empresas con eventos o reuniones grandes Posponer o mover fechas Los días de partido se consideran “críticos” por la logística; evitar competir con demanda de transporte. Personas en Nueva Jersey cerca del MetLife Planificar alternativas de ruta y horario Accesos habituales pueden estar cerrados o reservados a buses y operaciones oficiales; revisar mapas y avisos locales.

PARA TENER EN CUENTA

Aunque Central Park no aparece como área con cierre total, las zonas aledañas —como Central Park South y Columbus Circle— sí tendrán impactos en la circulación y podrían registrar desvíos y congestión. Además, la policía de Nueva York (NYPD) puede ordenar cierres adicionales antes, durante o después del encuentro, especialmente en puntos de alta concentración turística como Times Square, donde se espera que muchos visitantes se reúnan para celebrar.

Estas restricciones viales repercuten en varias rutas de autobuses de la MTA y en ciertos accesos al Metro. Para conocer el detalle de los cambios y desvíos, se recomienda revisar la información oficial del Departamento de Transporte (DOT) y consultar las actualizaciones sobre recorridos de buses y entradas al Metro en el sitio web de la MTA.

LAS RUTAS ALTERNATIVAS PARA QUIENES SE TRASLADEN EN AUTOS PARTICULARES

Las autoridades piden que los autos particulares eviten el entorno inmediato del estadio y Midtown, pero sí existen rutas alternativas recomendadas y pautas claras para hinchas que van al Estadio Nueva York–Nueva Jersey (MetLife Stadium).

Rutas alternativas para autos particulares

Estas rutas son de apoyo, pues el mensaje oficial es “no intentes llegar hasta el estadio en coche” y combina siempre el auto con transporte público (park & ride, NJ Transit, buses oficiales).

Punto de partida Qué evitar Ruta alternativa sugerida para autos Uso recomendado Manhattan (Midtown: 30–60 St) Calles 42, 40, 41, 58 y entorno de Penn Station, donde hay carriles exclusivos para buses y cierres. Salir por FDR Drive (lado Este) o West Side Highway (lado Oeste) y conectar con túneles Lincoln/Holland o con GW Bridge para cruzar hacia NJ lejos de Midtown; desde allí, seguir por autopistas I‑95/NJ Turnpike y dirigirse a zonas de estacionamiento alejadas (park & ride) con conexión a tren/bus hacia MetLife. Para residentes que necesitan usar auto pero no van al estadio; evitar el núcleo de operación de buses y cierres. Downtown Manhattan / Brooklyn Cruces directos hacia Midtown y entorno de Penn Station. Usar puentes y túneles hacia NJ (Holland Tunnel, GW Bridge) en horarios fuera de pico y alejarse rápidamente del corredor 30–60 St; aparcar en zonas de NJ no afectadas y luego usar NJ Transit hacia Secaucus/MetLife. Para traslados largos que no tienen alternativa de metro, siempre combinando con tren. Queens / Long Island Entrar a Manhattan por Queens Midtown Tunnel y circular por Midtown. Rodear Manhattan: usar autopistas periféricas y cruzar directamente hacia NJ por GW Bridge (norte) o por rutas que no obliguen a pasar por Midtown; desde NJ, usar estacionamientos habilitados fuera del perímetro y conectarse por tren o bus especial. Conductores que solo necesitan pasar a NJ, no al estadio. Norte de Nueva Jersey (no asistentes al partido) Accesos directos al área del MetLife (Route 3, 17 y alrededores) en horario de partido. Utilizar rutas secundarias, cambiar horario de paso o rodear la zona del estadio por autopistas alternativas (Garden State Parkway, I‑280, etc.), evitando nodos con desvíos hacia MetLife. Vecinos y trabajadores que deben circular por NJ y no quieren quedar atrapados en el flujo al estadio. Sur de Nueva Jersey Acercarse al MetLife por las rutas principales en horario previo al partido. Mantener desplazamientos locales; si se necesita ir al norte, viajar fuera de las ventanas de partido y mantenerse lejos del perímetro del estadio, usando vías que no estén señalizadas como corredores de buses. Viajes de trabajo y logística que pueden reprogramarse por horario.

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